Пользователи сети рассказали о том, как им повезло с работодателями

Устраивался на работу, HR рассказала про все плюшки, уточнила желаемую зарплату, после нее была беседа с техническим директором, моим потенциальным начальником. Пройдясь взглядом по моему резюме, он задал единственный вопрос:

— Сколько стоит гравицапа?

— Половину кц.

— Поздравляю. В понедельник можете приходить на работу.

Я не удержался, встал из-за стола и сделал «КУ». Директор громко засмеялся, сказал, что мы точно сработаемся, и вышел. © ErmolovT / Pikabu