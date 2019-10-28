Пользователи сети рассказали о том, как им повезло с работодателями
Согласно опросам социологов, 85 % россиян любят свою работу. Такие же показатели среди жителей Северной Америки и Европы. Причем не всегда в работе главное — деньги: общение, график и отношение руководителя играют не последнюю роль.
Мы в AdMe.ru больше верим реальным рассказам, чем сухой статистике. Например, историям людей на Pikabu, в которых они рассказывают, почему любят свою работу и как им повезло с начальством.
- Я работал в аналитическом отделе маленького банка. Коллега обнаружил грубую техническую ошибку и показал ее начальнику отдела. Тот рассвирепел и пообещал лишить виновника квартальной премии. Устроили следствие, выяснилось, что напортачил сам начальник. На летучке он сказал, что себя лишить премии не может, так как это бросит тень на весь отдел. НО. Свою премию он отдаст тому, кто нашел косяк. Это был выдающийся руководитель. Но выше отдела он почему-то так и не пошел. © nordcom / Pikabu
- Я инженер-программист с 15-летним опытом, полтора года работаю удаленно на питерскую контору. И вот накрыла меня хандра, ничего не могу делать дней 10. Решил уволиться либо взять несколько месяцев за свой счет. Но руководитель попросил меня приехать в офис, пообщаться лично и погулять по Питеру. Он купил нам с женой билеты на поезд в СВ и снял номер в крутой гостинице. Я до последнего прикидывал, как бы соскочить. Но поездка меня взбодрила, а 2 дня в офисе прибавили энтузиазма. Еще и зарплату подняли. Договорились, что текущий проект доведу до релиза, потом могу идти в долгий отпуск или пробовать себя в другом в их фирме. Уезжал с благодарностью за отношение и улучшение моего состояния. Понял, почему люди работают там по 10 лет и больше. © bzis / Pikabu
- Устроился я сисадмином в коллектив, где все женщины, в том числе и босс. Была у нас Лиза, мерзкая и властная. Она собирала всем деньги на дни рождения, а именинников заставляла накрывать поляну. Как-то она заявила: «Скоро праздник у уборщицы и босса. Для первой скинемся по 100 руб., а боссу дарим ВИП-полет на вертолете. С каждого по 3 000 руб.». Все возмутились, но ей было все равно. Поздравляя начальницу, она подлизывалась, как нам с ней повезло и прочее. А через 2 дня босс говорит всем: «Как вы заметили, Лиза больше здесь не работает. Одна сотрудница мне все рассказала. Мне не нужны подарки, достаточно того, как вы делаете свою работу. Я всем выпишу по 3 000 руб. премии. Тут и моя вина, что не уследила». «Сотрудницей» был я, я всем признался. Уборщица на день рождения полетела на ВИП-вертолете. © dehkon / Pikabu
- Небольшая фирма арендует цех на бывшем военном предприятии. На собеседовании говорил сразу с директором. Он все показал, сказал, что человеку с моим опытом готов платить столько-то, но 3 месяца, пока я адаптируюсь, будет меньше. Я согласился. В конце месяца получаю расчетный лист: часовая ставка больше, чем договаривались, отработанное время на 3 часа больше. Иду к директору.
— Тут ошибка, я меньше отработал, и ставка меньше должна быть.
— Ты в работу хорошо включился, вот я тебе заплатил столько, сколько ты заработал.
— А часов почему больше?
— Да нормально, соответствует все.
— Ну как же, если общее число часов на 8 не делится, там 3 часа лишних?
— Ты на собеседование приходил, пока меня подождал, пока я тебе цех показал, пока поговорили. Вот тебе и 3 часа, плюс-минус.
P. S.: Два года здесь работаю, ни малейшего желания менять работу нет. © kurwaawruk / Pikabu
- Работаю уже 2 года в сфере экспертизы промышленной безопасности в частной организации. Руководитель и зам — мужики примерно 35 лет. Ни разу не повысили голос, я никогда не оставался после работы. Однажды пару месяцев не было заказов. Мы не приходили в офис, но оставались на связи и в итоге получили зарплату в срок и в полном объеме. Она выше среднего по городу, а премии еще никого не лишали при мне. С руководителями обсуждаем игры, фильмы, футбол, проектировщиков и т. п. И при таком отношении мне не хочется опаздывать, прогуливать, отлынивать от работы.
P. S.: На эту работу попал случайно. После 3-месячного лежания на диване был пнут родителями и позвонил по первому попавшемуся объявлению на «Авито». © pjanic / Pikabu
- Недавно устроился на работу: сломанный домен, нерабочая телефония, видеонаблюдение и прочее. Ожидаю стандартных фраз: «собирай из чего есть». Далее разговоры с директором:
— У нас сервер с важной информацией хранится на дешманском внешнем диске. Нужно купить файлохранилище или сервер, организовать бекапы на другое физхранилище и т. д.
— Окей, согласен, давай счет.
Проходит неделя. Стоит новенький сервер, поднято хранилище.
— У нас старая аналоговая телефония. Надо либо оставлять ее и покупать VoiP-шлюзы, либо покупать IP-телефоны. Первый вариант на 20 штук дешевле.
— Если делать, то качественно и без лишних устройств. Давай счет.
Директор:
— У нас у пары сотрудников мониторы ну так себе уже, давай закажи им широкоформаты, 32 дюйма, лучше работать станут.
— Вот счет.
— Оплатили. Ставь.
Уже 11-й год админом работаю, но до сих пор привыкнуть к такому не могу. © CtrAltDel / Pikabu
- Работал разъездным сисадмином. Руководителю лет 50, прекрасный во всех отношениях дядька. Фирма его, поиском клиентов, ведением бумаг и всем прочим занимался он. Зарплата небольшая, но без задержек и недостач. Вызывает шеф меня однажды к себе. Надо поехать в контору, она у нас не на балансе. Мне выдается мешок оборудования и дается наказ сделать все красиво, чтобы клиент захотел прийти на баланс. Нужно подписать акт выполненных работ и взять с них 2,5 тыс. Задача оказалась простой. Я все сделал, потом успел еще к паре других клиентов заскочить. В конце месяца вижу, что к моей зарплате прибавлено 1 250 руб., в пояснениях — за того клиента. Я поехал в фирму, которую нашел шеф, сделал свою работу, привез деньги — и половину он отдал мне! Был приятно удивлен таким отношением. © axuta.ru / Pikabu
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Устраивался на работу, HR рассказала про все плюшки, уточнила желаемую зарплату, после нее была беседа с техническим директором, моим потенциальным начальником. Пройдясь взглядом по моему резюме, он задал единственный вопрос:
— Сколько стоит гравицапа?
— Половину кц.
— Поздравляю. В понедельник можете приходить на работу.
Я не удержался, встал из-за стола и сделал «КУ». Директор громко засмеялся, сказал, что мы точно сработаемся, и вышел. © ErmolovT / Pikabu
- Вышла на замену в другой клуб по просьбе его директора. Среди клиентов — тюнингованная недовольная девчонка. То ей было жарко, то холодно, то музыка слишком громко, дальше она стала обнюхивать коврик и поменяла его. Критически меня разглядывает и говорит: — Вы вообще йогу раньше преподавали? Что это за хрень мы делаем?
— Это джану ширшасана.
— У меня для вас плохие новости: это не она.
— М-м-м, на что спорим, что это именно она?
Замолчала. Через 5 минут:
— Такое людям давать нельзя. Вы в курсе, что вы плохой специалист? Нет? Тогда у меня для вас плохие новости.
— Или работаем, или не мешаем другим.
Замолчала. Группа сильная, девчонка никакая, сложные вещи у нее получаются хуже всех. В результате психанула и ушла, хлопнув дверью. После тренировки ждет меня в коридоре:
— Зайдите к директору, у него для вас плохие новости.
Захожу, директор улыбается. Я:
— Макс, там девушка...
— Не обращай внимания, это наш ВИП-клиент, приходит раз в 3 месяца, берет разовое занятие, потом катает жалобу и выносит нам мозг. © lunaaprelia / Pikabu
- 2006 год, работал сборщиком ПК. Отношение нормальное, зарплата средняя по городу. Как-то начальник отдела просит меня выйти в выходной день на 2–3 часа — собрать несколько компов для корпоративного клиента.
— Макс, можешь выйти завтра, в понедельник утром нужна срочно отгрузка?
— Я не против, но я живу за городом, а сюда добираться в выходной трудно, автобус в промышленную зону ходит плохо.
— Скажи, где удобно в городе, я тебя встречу и привезу на работу, и так же обратно.
— Такое-то место как раз для меня удобно.
— Хорошо, давай часам к 9–10, чтобы выспаться?
Меня встретил, отвез на работу, после окончания работ отвез в то же место, где я прыгнул на маршрутку и через 30 минут был дома. В конце месяца мне выписали премию — 500 руб., по тем временам это почти за целый рабочий день. Нечто подобное повторялось еще раза 2 точно, мне так же выплачивали премию, я доволен. © Marksim4 / Pikabu
- Устроился в компанию по продаже стройматериалов. Зарплата, условия — все прекрасно. На третий день работы произошел со мной случай. Утром я всегда покупаю сигареты, но ларек был закрыт, а в пачке последняя. На остановке закуриваю, и, по законам жанра, появляется автобус. Я затушил сигарету и отправил ее в пачку. В рабочее время иду на курилку. Зажигалка соскальзывает и падает рядом с урной. Поднимаю, бычок в зубы и начинаю прикуривать. Вдруг вижу, что рядом стоит директор фирмы и внимательно наблюдает. До меня доходит нелепость ситуации, так как рядом с урной валялись такие же бычки, как и мой.
— Это мой бычок. (Можно подумать, что он претендовал на него.)
— Конечно твой. Выкинь. (Протягивает мне раскрытую пачку сигарет.) Недавно устроился?
— Третий день.
Стояли молча, курили. Ближе к вечеру мне выдали небольшую сумму из какого-то неучтенного, видимо, бюджета. До зарплаты было еще далеко, так что возражать не стал. © flash12 / Pikabu
Любите ли вы свою работу? Если да, то за что?
Фото на превью dehkon / Pikabu