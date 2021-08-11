13 человек, которым надоело терпеть выходки соседей, и они начали действовать

Терпеть надоедливых соседей порой просто невозможно. Особенно если они даже не задумываются о том, насколько их поступки мешают окружающим. Но некоторым людям хватает сил и фантазии, чтобы придумать план мести и с блеском осуществить его.

Нас в AdMe.ru оставили под впечатлением истории смельчаков, которые перестали мириться с соседскими выходками и достойно ответили на них.

*** Соседи постоянно ссорились, устраивали вечеринки и часто слушали громкую музыку до 4 утра. Однажды девушка соседа уехала на неделю из города, и мы увидели, как к нему пришла другая. Во время очередной гулянки мы попросили соседей выключить музыку. Те разорались, чтобы мы отстали, и тогда моя жена спросила: «О, вы снова вместе? А что с той милой блондинкой, которая была у вас всю прошлую неделю?» Мы ушли домой и с удовольствием слушали, как соседи выгоняют гостей и начинают свою последнюю ссору. © Wind_Yer_Neck_In / Reddit *** Сосед позволял своим собакам гадить на лужайках возле дома и никогда за ними не убирал. Но стал убирать, когда одна соседка просто взяла и размазала все это дело по фасаду его дома. © CrabPplCrabPpl / Reddit

*** Соседи поставили на улице светильник и направили его прямо в окно моей подруги. После неудачных попыток уговорить их приглушить свет или хотя бы повернуть фонарь она направила в сторону соседской спальни светоотражатель. И поставила световую установку, запрограммированную на интервальные мигания. Когда сосед стал жаловаться, подруга объяснила ему, что это его фонарь ему в окно светит, надо выключить. © hippybiker / Reddit *** Мамина соседка нажаловалась городским властям, чтобы те заставили маму починить забор между их дворами. Его и правда нужно было отремонтировать, но мама и так бы все сделала, если бы соседка нормально с ней поговорила. Мама уточнила у горсовета, должен ли по закону вообще стоять забор между их участками. Ей сказали, что нет. Тогда она просто заплатила за снос. Соседка пришла выяснять, когда новый забор построят, на что мама ответила: «Хочешь забор — сама ставь!» Через пару недель та его реально поставила. © robothouserock / Reddit

*** Сосед требовал перенести наш септик, потому что он заходил на его территорию. Постоянно нас этим доводил. Папу это достало, и он пошел узнавать границы нашего участка. Оказалось, выгребная яма находится на нашей территории, как и угол соседского дома и часть их подъездной дороги. Следующие несколько месяцев папа спрашивал соседа, когда тот планирует сдвинуть свой дом с нашей земли. © lovetolearn4ever / Reddit *** Я намеренно не стригу лужайку перед домом, потому что там много полевых цветов, которые притягивают пчел и бабочек. Сосед стал жаловаться, что это некрасиво и плохо смотрится на фоне ухоженных дворов нашего района. Вместо того чтобы скосить траву, я написал в местный совет с предложением помочь опылителям полевых цветов. В итоге летом у нас перестали стричь обочины и открытые полянки, так что весь район стал лучше сочетаться с моей «неприглядной» лужайкой, а не с химическим участком соседа. Теперь он бесится каждое лето. © Stormaen / Reddit

*** Соседи нас с женой терпеть не могли. Парковались на нашей подъездной дороге, перебрасывали ветки через забор, пускали собаку гадить на нашей лужайке. На все просьбы перестать они нас просто посылали. Тогда во время дождя я раскидал бульонные кубики по любимому соседскому газону. Их собака искала источник запаха и разнесла им весь двор, а я не упускал возможности съязвить на этот счет при каждом удобном случае. © Caffine***9 / Reddit *** Мой папа обсуждал с соседом, в какой цвет лучше покрасить дом, и шутки ради сказал: «Можно было бы покрасить старый дом в синий». Сосед разозлился и выдал что-то вроде: «Даже не вздумай. Синий дом? Это глупо и никуда не годится». Так я вырос в синем доме. © Stokbakko / Reddit

*** Стоимость воды входит в аренду участка, на котором стоит наш с парнем трейлер. Но соседи постоянно сплетничают о том, что нам не приходят счета за воду. Одна соседка даже приноровилась брать наш шланг и поливать свою лужайку, заливая при этом нашу клумбу. Тогда я поставила перегородку на шланг. Дама просто рвала и метала. © suburbansociopath / Reddit *** Соседский септик начал протекать во двор моего дедушки. Он просил соседа решить эту проблему, но тот все время отмахивался. Тогда дедуля взял все в свои руки и установил у себя во дворе вертикальную трубу из ПВХ, которая проходила через забор во двор соседа и выливала туда его же отходы. После этого сосед починил свой септик. © lonedandelion / Reddit *** Наш сосед постоянно позволял друзьям парковаться в запретной зоне перед его домом, что было сущим кошмаром для остальных автовладельцев. Я стал вызывать эвакуатор каждый раз, когда видел там машину. Через пару недель никто больше не парковался там, где не положено. © shaydin / Reddit

*** Решил отгородить задний двор и предложил соседу оплатить счет за забор пополам. Тот отказался, и я сделал все за свои деньги. Тогда соседушка прикрепил имеющийся у него забор с одного края к моему забору, а с другого — к забору еще одного соседа. Так он потратил копейки и получил полностью огороженный участок. И все бы ничего, но позже его собака прогрызла дыру в моем заборе. Сосед пришел с требованиями залатать дыру, чтобы пес не убежал. Даже нажаловался в ассоциацию домовладельцев. Я сделал ремонт, но заодно выкрасил ту часть забора, которая выходила на участок соседа, в дикую смесь желтого, синего, зеленого и черного цветов. Сосед снова пошел жаловаться, но оказалось, что я имею право красить свой забор в любой цвет. Тогда соседушка закрасил мои художества, я написал заявление о вандализме, и ему пришлось перекрашивать все в прежние цвета. Он стал просить других соседей, чтобы они на меня повлияли, но те в ответ перекрасили свои заборы в цвета моего. Через пару месяцев мужик съехал. © CaptainFlyingSolo / Reddit *** Соседские детишки бросали камни в мой дом, громко визжали, донимали моих курочек. Я вывесил запрещающий знак, но им было плевать. Установил проволочное ограждение — тоже не помогло. Тогда я повесил на фонарный столб резиновую маску свиньи. Я раздобыл ее в магазине с товарами для Хеллоуина, где как раз работал. Больше детишек не было видно. © d24602 / Reddit