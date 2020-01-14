13 человек, которые сделали добро и горько об этом пожалели

У меня есть пара акров земли, на которых растут деревья. Прошлой зимой упали несколько кленов и елей. Они были довольно массивные, я сам их перетаскал и убрал сучья. Повесил объявления на фейсбуке, что отдаю деревья бесплатно. Из них получилось бы примерно 2–3 связки дров. У нас одна связка стоит $ 250, так что бесплатно — это неслыханная щедрость. Мне написало около 20 человек. Кто-то хотел, чтобы я доставил деревья, кто-то — чтобы я их распилил. Один парень даже спросил, не могу ли я дать ему березу вместо ели и клена. Я удалил объявление и собираюсь отдать деревья в благотворительный центр. © TheCatandthePat / Reddit

Поехали с друзьями отдыхать на водохранилище. Плывем на лодке, встречаем еще одну: на ней 8 человек и 4 сидят на корме. Веселые барышни смеются и танцуют, в лодку заливается вода. Крики, паника, половина плавать не умеет. Понимаю, что надо спасать (а я тренер по плаванию). Вытащив девушку на берег, я начала делать ей ИВЛ, пока не приехала скорая. Девушку спасли, а на следующий день на пляже ко мне подошли ее друзья и распылялись, что я сломала ей ребро. Я объясняю, что ребро срастется. Меня не понимают, но я девушка бойкая — посылаю их и ухожу. Через 2 недели приходит сообщение от той девушки: она подает на меня в суд за сломанное ребро. Я попыталась ей объяснить, что, если бы не я, то, скорее всего, она бы пошла рыбам на корм, но услышала что-то вроде: «Я жива, а ребро сломано — оплатите лечение». Наверное, теперь буду думать, прежде чем доставать человека из воды. © Minona13 / Pikabu