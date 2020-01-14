13 человек, которые сделали добро и горько об этом пожалели
Благие намерения могут быть чреваты проблемами. Если человек воспринимает доброту как должное, не говоря спасибо, — это еще ничего. Бывают случаи, когда люди так сильно «благодарны», что начинают требовать большего, а иногда и вовсе могут устроить подлянку в качестве «награды».
Мы в AdMe.ru любим творить добрые дела, но стараемся всегда быть начеку — вдруг «повезет» наткнуться на странную реакцию. Как, например, этим людям, которые поделились своими историями в интернете.
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К нам устроился новый сотрудник, милый и искренний парень. Он хотел влиться в коллектив и на Рождество приготовил для каждого открытку с личными пожеланиями (в отделе около 70 человек). Более того, он вручил всем подарочные карты в кофейню рядом с нашим офисом. Мы были приятно удивлены, только одна капризная дамочка решила высказаться, пока парень раздавал подарки. Она заявила, что он должен был купить сертификат в кофейню, куда она обычно ходит. Парень лично вручил каждому открытку и потратился на сертификаты в кофейню! Никто не ожидал такого сюрприза, а она еще осталась недовольна. Сотрудницу немедленно пригласили на разговор с начальством. © orale_kapow / Reddit
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Была у меня советская рабочая дрель. Выкидывать жалко — решил отдать даром. Выставил объявление на «Авито», и началось: «Она в рабочем состоянии? А сколько лет пользуетесь? А есть ли реверс? Какой диаметр сверла можно туда засунуть?» — и все в таком духе. Приехал мужичок и со словами «Я за дрелью» (ни здравствуйте, ни до свидания) забрал ее, задав единственный вопрос: «А где чемодан от нее?» Я ответил, что его нет и не было. Через два часа звонок от него, чуть ли не кричит: «Ты что мне подсунул? Ни один бур туда не вставляется и ничего не долбит, только крутится!» Пришлось ему разъяснить, что это не перфоратор, а дрель. Скоро позвонил другой мужик, которому просто нужна дрель (я еще не успел удалить объявление). Дал ему номер мужчины, который забрал, и сказал, что она тому не нужна. Через 5 минут он опять позвонил: оказалось, тот, кто забрал дрель, уже продает ее за 500 рублей. Посмеялись над этим знатно. © al56.81 / pikabu
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Муж продал на Craigslist свой Volkswagen Golf 2003 года за $ 600. Пробег был 323 тыс. км. Муж всегда заботился о ней, редко превышал скорость 100 км/ч. Он предупредил нового владельца, что нужно следить за уровнем масла. Через 5 дней покупатель позвонил и сказал, что сорвало тормоза и он хочет вернуть деньги. Но, конечно, этого не произошло. Уже на следующий день он выставил машину на перепродажу за $ 2 тыс. © Coastal-life42 / Reddit
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Когда устроилась на первую работу, купила родителям на годовщину огромный дорогой букет из фруктов в шоколаде. Мама увидела его и сказала: «Твой отец никогда бы такого не подарил, он ничего для меня не сделал за последние годы». В итоге они ругались весь вечер, а мой подарок так и стоял на столе нетронутый. unknown author / Reddit
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Иду я на остановку и вижу: бабуля — божий одуванчик идет. Ну, думаю, помогу! Чтобы она не думала, что я ее ограбить хочу, решила, пусть телефон мой пока у себя подержит как залог. Но, как только я взяла эти сумки, бабуля проявила необычную для своих лет резвость, изчезнув за поворотом. Не делай добра, называется. Соленья вкусные, конечно, были, но айфона не заменят. unknown author / ideer
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У меня есть пара акров земли, на которых растут деревья. Прошлой зимой упали несколько кленов и елей. Они были довольно массивные, я сам их перетаскал и убрал сучья. Повесил объявления на фейсбуке, что отдаю деревья бесплатно. Из них получилось бы примерно 2–3 связки дров. У нас одна связка стоит $ 250, так что бесплатно — это неслыханная щедрость. Мне написало около 20 человек. Кто-то хотел, чтобы я доставил деревья, кто-то — чтобы я их распилил. Один парень даже спросил, не могу ли я дать ему березу вместо ели и клена. Я удалил объявление и собираюсь отдать деревья в благотворительный центр. © TheCatandthePat / Reddit
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Поехали с друзьями отдыхать на водохранилище. Плывем на лодке, встречаем еще одну: на ней 8 человек и 4 сидят на корме. Веселые барышни смеются и танцуют, в лодку заливается вода. Крики, паника, половина плавать не умеет. Понимаю, что надо спасать (а я тренер по плаванию). Вытащив девушку на берег, я начала делать ей ИВЛ, пока не приехала скорая. Девушку спасли, а на следующий день на пляже ко мне подошли ее друзья и распылялись, что я сломала ей ребро. Я объясняю, что ребро срастется. Меня не понимают, но я девушка бойкая — посылаю их и ухожу. Через 2 недели приходит сообщение от той девушки: она подает на меня в суд за сломанное ребро. Я попыталась ей объяснить, что, если бы не я, то, скорее всего, она бы пошла рыбам на корм, но услышала что-то вроде: «Я жива, а ребро сломано — оплатите лечение». Наверное, теперь буду думать, прежде чем доставать человека из воды. © Minona13 / Pikabu
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Я открыл свою столовую и решил сделать бесплатный обеденный час для малоимущих. Поначалу народа было немного, через 2 недели — стабильно 10–20 человек, через 3 месяца — уже человек 50. Электричкой приезжали! Мы не справлялись, да и постоянные клиенты стали уходить. И тут я совершил ошибку: ввел бесплатные обеды только для тех, кто с местной пропиской. Своих-то я всех знал в лицо. Какие только слова о себе я не услышал!
Чтобы все утихло, закрыл столовую на санитарную неделю. Сам уехал к родителям. Как только прилетел — звонок: разграбили кафе. Страховки не было. Репутация была испорчена, даже местная газета выпустила опус «Бизнесмен отказался кормить голодных, и те разгромили его кафе». Мы с женой переехали в другой город. Теперь у меня небольшое сезонное кафе, ценник гну, хамлю и никого никогда бесплатно не накормлю. Мораль: излишняя доброта порождает зло. Притом зло как в человеке, который делает добро, так и в тех людях, кому добро было адресовано. © rublevkalive / Pikabu
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Подруге коллега подарила на Новый год лосьон для тела. Так себе лосьон: пахнет мерзко, жидкий, как вода. На днях коллега как бы между прочим поинтересовалась, как подарок. Не скажешь же ей прямым текстом, что не очень. Сказала, да-да, очень неплохо, спасибо еще раз. А вчера эта коллега ей позвонила и наехала: «Зачем наврала? Я вот себе купила, а он ужасный, оказывается: пахнет мерзко и жидкий, как вода. Я думала, ты попробуешь мне и скажешь, как он, а ты...» Добавила ее в черный список в соцсети и на звонки не отвечает. © claudine / Pikabu
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Приехали мы с супругой в гости к ее маме. Утром они пошли по магазинам. Проснувшись, я заглянул в холодильник, а там — шаром покати: пакет творога, яйцо, и все. Еще обнаружил картошку и муку. И тут понимаю, что я же могу приготовить вареники! Возникла проблема: чем нарезать кругляши. Вижу сервиз — синяя чайная чашечка идеально подходит.
Вскоре пришли девочки. Теща распинается, какой я молодец. Но вдруг меняется в лице: милая улыбка превращается в звериный оскал, а глаза наполняются кровью. Супруга тоже напряглась. На меня обрушивается: как я посмел взять из сервиза чашечку! Это же кобальтовый императорский фарфор! Теща не скупилась на брань. Спустя года 2 попалась в магазине точно такая же чашечка. Сразу же ее купил! Теперь, когда готовлю вареники, нарезаю тесто кобальтовым императорским фарфором и получаю от этого процесса невероятное удовольствие! © ZfRom / Pikabu
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Год назад я получила повышение. У нас появилась новая вакансия в отделе. Я решила, что могу порекомендовать на эту должность свою знакомую из старого отдела. Она не глупая, не ленивая, да и деньги ей не помешают. Поговорила с ней и начальницей этого отдела, мол, есть у меня претендент на ваше место. Так вот эта моя «подруга» узнала, что ее будут брать на основании общего конкурса и хотят посмотреть всех претендентов. Нахамила мне, что я не договорилась о ней на эту вакансию! И как это так — ей конкурс проходить! Зачем тогда ей я, если я ничего решить не могу? Пошла, поговорила с начальницей, и ее теперь на этот место не возьмут. Больше не буду помогать никому! unknown author / VK
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Давно занимаюсь оформлением воздушными шарами. Поступил заказ: оформить комнату в романтическом стиле (парень решил сделать своей девушке предложение), плюс кольцо в коробочке тоже из шаров. Все было потрясающе: свечи, шары, в одном из которых 2 билета в жаркую страну. Не успели немного — пришла она. Я побежала одеваться и слышу: «И все? А реальное кольцо? Что я как дура буду?! Что мне подруги скажут?» Прошло 2 года, и недавно я стала его женой. unknown author / VK
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Подловил жену друга на измене и рассказал ему об этом. Во время развода я заботился о нем: всячески отвлекал, был жилеткой, вытаскивал его из пьяных драк в барах, которые он сам устраивал, даже познакомил его с новой девушкой. Всегда был рядом, выслушивал его и поддерживал в сложные моменты. Спустя 6 месяцев узнал, что он завел интрижку с моей женой. Конечно, она тоже виновата, но почему-то меня ранило больше то, что он смог так поступить. PockyClips / Reddit
В вашей жизни были случаи, после которых вы придерживаетесь правила «делай добро и беги»?