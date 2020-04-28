13 человек, которые просто хотели написать отзыв, а устроили комедийное шоу всему интернету
Ученые доказали, что люди с отличным чувством юмора обычно имеют высокий IQ и отличаются незаурядным умом. С примесью иронии они делают все — даже пишут отзывы в интернете, которые своей меткостью нередко способны вызвать настоящий бум в сети.
Нам в AdMe.ru очень подняли настроение 13 интернет-отзывов от людей, которые совершенно точно обладают суперспособностью мыслить через призму сарказма.
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А вы попадали в ситуацию, когда ожидание от покупки абсолютно не совпадало с реальностью? Расскажите нам об этом.
Фото на превью laurensophie01 / Twitter, waller_matty / Twitter