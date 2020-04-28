13 человек, которые просто хотели написать отзыв, а устроили комедийное шоу всему интернету

52 0 23 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ученые доказали, что люди с отличным чувством юмора обычно имеют высокий IQ и отличаются незаурядным умом. С примесью иронии они делают все — даже пишут отзывы в интернете, которые своей меткостью нередко способны вызвать настоящий бум в сети.

Нам в AdMe.ru очень подняли настроение 13 интернет-отзывов от людей, которые совершенно точно обладают суперспособностью мыслить через призму сарказма.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.