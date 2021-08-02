13 человек, которые готовы рыдать на плече у психолога, вспоминая, как их кормили в детстве

Большинство воспоминаний о невкусной пище связано у людей с детством. Ребенок в этом вопросе целиком зависит от взрослых, он часто не может никак повлиять на свое меню и годами ест то, что дают, даже если блюда приготовлены откровенно неумелыми поварами.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что порой детсадовская манка с комочками меркнет перед той едой, которую готовят детям родные и близкие. Предлагаем вам самим убедиться в этом.

Мой папенька мнил себя крутым кулинаром. И каждый раз готовил по одной и той же схеме: запланировав приготовить одно блюдо, он брал совершенно другие продукты. В итоге получалось непонятно что. Тогда, чтобы спасти положение, он заливал все это взбитыми яйцами и запекал или зажаривал. Так у нас появилось семейное блюдо под названием «фигня, залитая яйцами». © Елизавета Мочалкина / AdMe *** Мне было 5 лет. Моя мама сделала мясной рулет. Вы знаете такие: неизвестное мясо смешано с луком, специями, хлебом или крекерами и полито кетчупом. Она поставила его в духовку, чтобы запечь, а когда достала, рулет был твердым, словно кость, и пах гнилым луком. Мама попробовала скормить его нашему питбулю, но даже собака не желала отведать этой кулинарной катастрофы. © Jen Bradley (Parache) / Quora

Как-то на праздник моя тетя приготовила салат, состоящий из 7 слоев: морковь, лук, огурцы, помидоры и т. д. Все было бы хорошо, если бы она не использовала кухонный комбайн, чтобы измельчить все на крошечные кусочки. Кроме того, она приготовила салат накануне вечером и оставила его в холодильнике, в итоге весь сок стек на дно. © OCPyle / Reddit *** Примерно раз в неделю мама готовила блюда из того, что завалялось в холодильнике и вот-вот испортится. Причина, по которой эти продукты превращались в остатки: их с самого начала никто есть не хотел. Набор был случайным и мог состоять из 2 куриных наггетсов, кусочка котлеты, плюс немножко спагетти и чуть-чуть риса. © unknown author / Reddit

Моя мама знает только один способ готовки — фритюр. Хуже всего получались котлеты по-киевски: куриные грудки в панировке со сливочно-чесночно-масляной начинкой. Жаренные во фритюре, они превращались в обуглившиеся панировочные сухари с резиновой курицей, которая местами все еще розовая, и все это вокруг куска полузамороженного масла. © Nambot / Reddit *** В детстве бабушка заставляла меня есть. Она решила, что надо завтракать обязательно, и варила суп из пакетиков — не «Магги», а простые, где еще макароны в форме звездочек были. Привкус этого супа, съеденного в 7:30 утра, со мной до сих пор. © Katerina Tihomirova / Facebook *** Моя мама готовила не очень. Больше всего я ненавидела печень в ее исполнении. Она тушила печенку в сметане до состояния резины. И когда я впервые готовила печенку по собственному рецепту, мама стояла над душой и нудила: «Пожарь еще, не прожарилось же!» А потом с удивлением сказала, что ничего вкуснее не ела. Из ее стряпни я любила только котлеты. Правда, лет в 40 узнала, что их она покупала готовыми в кулинарии. © Светлана Коверга / Facebook

Бабуля обожала жирные щи с молоком, постоянно готовила их огромную кастрюлю на 10 литров. Ей было вообще непонятно, как можно есть другие щи, мол, с молоком же вкуснее. Сначала обижалась, что никто не ест. Потом пошли ультиматумы: «Не съешь суп — вообще есть не будешь». Только через пару лет до нее дошло, что внуки перестали к ней приезжать не просто так. © panicmouse / Pikabu *** Первые 19 лет своей жизни я думал, что не люблю вообще любую еду, а оказалось, что это только тогда, когда мама готовит. Она ставит замороженные овощи без воды в микроволновку минут на 30, и они превращаются в безвкусную слизь. Она варит рис в микроволновой печи, и он получается вязким. Она переваривает мясо в лохмотья. Лучшее, что моя мама сделала для меня, — не начала учить готовить. © frozenhell / Reddit

Когда мы к бабке приезжали, она варила огромную кастрюлю щей. Мясо не обрабатывалось совсем — помыла и шмякнула, а в конце обязательно целую луковицу в щи кидала. И вот всегда в моей тарелке плавал кусок сала и большой кусок вареного лука. Из-за стола нельзя было встать, пока все не съешь. За левую щеку запихивался лук, за правую — сало, несу бабке тарелку, максимум могу сказать: «Шпашыбо» — и бегом на улицу к собачьей конуре. Пес меня всегда ждал, и я все удивлялась, как так — собака любит вареный лук. © zontik626 / Pikabu *** Я в детстве ненавидела борщ. А потом попробовала его не дома, и... мне было вкусно. Как оказалось, мама и бабушка в этот чертов борщ клали перец болгарский, а я терпеть не могу его вареным. До сих пор, когда прихожу к ним, не ем их борщ, а они не понимают, как можно его без перца варить: с перцем же вкуснее! © jmaranello / Pikabu

Когда была маленькой, из вежливости хвалила бабушкины блюда. И отвратительный кисель из сухофруктов, и манную кашу с комками, которую ненавидела, и сгоревшие оладьи. Не хотела обижать. Но, когда я выросла и стала хозяйкой, бабуля в пух и прах, не стесняясь в выражениях, начала разносить результаты моих стараний. Это она вообще принципиально не ест, то ей не хочется, это ей невкусно... Ради чего я в детстве давилась, непонятно. © Подслушано / VK *** Я в детстве почему-то терпеть не могла харчо. Не нравился мне вкус риса в нем, хотя в других блюдах ела его спокойно. Каждый раз по два часа давилась этим супом вперемешку с соплями и слезами. С тех пор как съехала из отчего дома, ни разу харчо не ела. Недавно у мамы спрашиваю: «Почему ты его больше не готовишь?», а она отвечает: «Ты же его не любишь». Серьезно? © Бутербродик / AdMe