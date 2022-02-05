13 человек, для которых День всех влюбленных обернулся полнейшим сюрпризом

Каждый год в середине февраля любой магазин превращается в огромную выставку больших плюшевых мишек с сердечками. В это время работники цветочных салонов делают состояние на продаже увядших лепестков, которые продают пакетами. А запасы ароматических свечей заканчиваются везде еще за неделю до наступления праздника.