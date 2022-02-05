13 человек, для которых День всех влюбленных обернулся полнейшим сюрпризом
Каждый год в середине февраля любой магазин превращается в огромную выставку больших плюшевых мишек с сердечками. В это время работники цветочных салонов делают состояние на продаже увядших лепестков, которые продают пакетами. А запасы ароматических свечей заканчиваются везде еще за неделю до наступления праздника.
Мы в AdMe.ru решили внимательно выслушать людей, которым День святого Валентина доставил много хлопот и изрядно потрепал нервы.
«Подарок на День святого Валентина мужу. Это моя третья попытка сделать вышивку».
- У нас в начальной школе детей заставляли делать валентинки. Единственная валентинка, которую я нашла на моем столе, была в конверте, на котором было напечатано мое имя. Эту валентинку подарили мне родители учеников, а не дети. Тем не менее учительница настояла на том, чтобы я сказал спасибо детям. Вместо этого я написала благодарственные письма их родителям. Думаю, это был последний год, когда мне пришлось это терпеть. Не помню больше никаких валентинок после этого случая. Cindy Merrill / Quora
- В 10-м классе к нам пришли новенькие и так получилось, что большинство девчонок совместно начали измываться над одним пацаном. Только девчонки взялись не по классической схеме его обижать, а наоборот, делать вид, что все они просто по уши в него влюблены. А на День святого Валентина ему подарили просто «тонну» валентинок, частично купленных, частично сделанных своими руками. Девчонки пришли в школу до 1-го урока с 3 полными ящиками (в таких еще картоху хранят) валентинок и в течение всего дня они его буквально осыпали. Когда его спросили, не обижается ли он и трудно ли было, он ответил: «Я знаю, что это был прикол, но буду всем рассказывать как правду!» anutka89 / Pikabu
- Есть у меня подруга, в юношестве была гадким утенком: прыщи, избыточный вес, лишние волосы на теле, перхоть на голове. Популярностью среди парней, естественно, не пользовалась. 14 февраля мне захотелось над ней пошутить, и я отправила ей валентинку от анонима. Как же эта ситуация запала ей в душу! Сейчас она выглядит хорошо, ухаживает за собой, появились поклонники. Но воспоминания о той валентинке она лелеет до сих пор. А мне стыдно признаться. Подслушано / VK
- Мне на День святого Валентина в школе только один раз подарили что-то. Фломастеры. Учительница по рисованию. Чтобы талант не пропадал. Правда, рисовал я отвратительно, и оказалось, что она перепутала меня с другим мальчиком. Parzivval / Pikabu
- Договаривались с молодым человеком ограничиться романтическим вечером. Приготовила ужин, свечи, лепестки и всякое такое. Этот болван, кроме того, что вообще пальцем не пошевелил и даже цветочка не принес, так еще в этот вечер показывали какой-то футбольный матч, в который он залип с порога. В итоге я посмотрела футбол нарядная и выгнала его к чертям. Бутербродик / AdMe.ru
- Еще в первый год нашей совместной жизни подарила мужу на 14 февраля сделанную своими руками баночку, где было «100 причин, почему я люблю тебя». Не банальные слова, взятые из интернета, а целые фразы и предложения, которые я действительно писала от всей души и именно про нас. Он отреагировал довольно мило, но банку поставил на стол, даже не попытавшись ее открыть. Прошло уже 4 года с того момента. У нас были и ссоры, и обиды, но муж всегда, посидев в одиночестве полчаса, приходил мириться, даже когда был не виноват. Когда я спросила его, как он до сих пор меня терпит, признался, что, уходя в комнату, всегда открывает эту баночку, достает несколько записок, читает их, и становится так тепло на душе, что хочется прийти и обнять меня. Подслушано / VK
- А мне каждый День святого Валентина присылали валентинки от имени одной девочки. А ей присылали от моего. Сами мы никогда друг другу валентинки не отправляли. Чем был вызван такой эффект? Быть может, весь класс видел зарождающиеся чувства и хотел нас подтолкнуть? Нет, просто мы двое были самыми жирными в классе. SaitanKlaus / Pikabu
- Мы с парнем в День святого Валентина вообще к хирургу ходили. Запись была на 14 февраля на нас двоих и к одному специалисту. Удаляли фибролипому. Мне на ноге, ему на спине. Еще ремонт на территории больницы был и приходилось вокруг корпусов идти. И вот мы после операции, как пожилая пара, за ручки держимся и ковыляем еле-еле до машины. Больно, скользко, далеко, и ржем при этом, мол, влюбленные в этот день парные тату делают и прочими романтическими вещами занимаются, а мы к хирургу намылились. Ленок Колзукова / AdMe.ru
- В 5-м классе у меня появился поклонник: новенький, симпатичный и тихий. Он смотрел на меня на уроках, и я уже размечталась. На 14 февраля отправила ему валентинку, а он попросил о встрече. В назначенный час спешу к своему принцу. Разговор был коротким. Он сказал: «Только между нами, я на Олю смотрел, просто у меня косоглазие». И ушел. Подслушано / VK
- День всех влюбленных, мне 15 лет. Я сделала 3 сердечка из LEGO (размером с ладонь), написала стихотворение, испекла сахарное печенье в форме сердечек и наполнила красивую банку всеми причинами, по которым он мне нравился (банка была приличного размера). Я встретила его в столовой за общим столом и отдала подарок. Он разбил сердечки об асфальт, порвал стихотворение, смеялся мне в лицо над причинами, почему он мне нравился, и просто ел печенье... а потом швырнул банку с записками в реку. Затем он продолжил говорить мне, что никто не будет встречаться со мной из-за моего веса, и я сломалась, конечно глупо, но я все еще люблю его, я не знаю почему. Desdemona Anne Vinny / Quora
- 14 февраля — День всех влюбленных. Иду домой мимо мусорных баков, а там валяется огромный букет прекраснейших алых роз. Подобрать было стыдно, ибо светло. Думаю, как стемнеет, пойду и заберу. Но кто-то оказался проворнее меня. Подслушано / VK
- Ненавидела День святого Валентина! Наша учительница в начальных классах заставляла каждого принести по 5 валентинок, мы их подписывали, сбрасывали в коробку, а она раздавала при всем классе, и каждый выходил за своей. Один раз случилось так, что мне никто не подарил валентинку, и еще одному мальчику. Тогда учительница попросила валентинки у опоздавшего мальчика и подписала: мое имя, от 3 «А» класса! Самое главное, что в таком возрасте в основном девочки дарят девочкам, а мальчики, как ни странно, мальчикам, но даже мои подружки слились в этот день. Запомнила это на всю жизнь, так было обидно и унизительно поднимать руку на вопрос: «Кому не подарили ни одной валентинки?» Сейчас это уже не кажется такой трагедией, но осадочек-то остался. DoktorStasy / Pikabu
- В школе мне, как эталону серого цвета, мыши, с явно заметным отставанием от сверстников, из анонимного ящика вывалили штук 50 валентинок, тогда как у самых красивых персон класса едва набралось по 2–3 шт. Изъявления столь сильных чувств в мой адрес от всего класса тогда резко повысили мою самооценку. Ильдар Фатыхов / Яндекс.Кью
А какие у вас планы на День святого Валентина?
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