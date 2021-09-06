13 человек, безграмотность которых ну ни в какие ворота не лезет

Не каждому человеку удается соблюдать все правила богатого и сложного русского языка. Но сегодняшние наши герои увидели такие примеры безграмотности, что чуть не потеряли дар речи.

Коллектив AdMe.ru и сам порой может грешить ошибками, но в сравнении с персонажами из этих историй наша совесть куда чище, чем мы думали.

Гуляли с ребенком на площадке. Стала свидетелем диалога между бабушкой и внуком лет 5–6:

В: Бабушка, у меня дома целых 3 лисапеда!

Б: Что? Я не поняла, какое слово ты сказал? Я сколько раз тебя учила! (уже чуть строже) Повтори.

В: (старательно выговаривая по слогам): У меня дома 3 ве-ло-си-пе-да!

Б (ласково улыбаясь): Вот, теперь правильно. Ну, давай, БЕЖИ на горку кататься! © Banzaya / Pikabu

В: Бабушка, у меня дома целых 3 лисапеда! Б: Что? Я не поняла, какое слово ты сказал? Я сколько раз тебя учила! (уже чуть строже) Повтори. В: (старательно выговаривая по слогам): У меня дома 3 ве-ло-си-пе-да! Б (ласково улыбаясь): Вот, теперь правильно. Ну, давай, БЕЖИ на горку кататься! © Banzaya / Pikabu Пришел как-то к нам устраиваться сотрудник Дмитрий. Высшее бухгалтерское образование, но пришел почему-то как менеджер отдела продаж. Посадили его за компьютер, дали карточки клиентов из анкет в систему забить. Он берет в руки анкету клиента по имени Александр и начинает забивать «Олексан...» Его начальник прерывает и говорит, что в базе таких детских ошибок допускать нельзя, что имя на русском языке пишется с буквы А. Дмитрий тут же стирает написанное и пишет: «Александор». После дня стажировки его отправили в отдел доставки. © evtyznegstienrb / Pikabu

Русский язык у моего мужа не родной, так как родился и всю жизнь жил за границей, но говорит он вполне прилично. Часто выдает такие приколы, что не заржать очень сложно, но нужно держаться, чтобы не обидеть и не зарубить на корню стремление к совершенствованию языка. На днях принес искусственные цветы вместо живых, я дико возмутилась, а он мне: «Не смотри лошадь подарочную в рот. Вот. Или как там правильно?» © Подслушано / Ideer

Только что, стоя на остановке, услышала разговор мамы с сыном лет восьми.

— Как пишется «декабрь»?

— Де-ка-брь, — старательно проговаривает мальчик.

— Я же тебе говорила! Сколько можно? ДЕ-КА-БОРЬ!!! БОРЬ, понимаешь?

— А учительница говорит...

— Безграмотная учительница твоя! © migalayte / Pikabu

Только что мне прислал свое резюме кандидат на кладовщика. Далее — 2 выжимки из текста, которые он заполнял сам:

— пункт «обязанности на предыдущем месте работы», его ответ копирую/вставляю: «Кантроль качества работы, и дасмотор выежающей техники с территории работыдателя».

— пункт «навыки», его ответ: «Саответствие заработной оплате». Человек 1992 года «выпуска». Я в небольшом шоке. © 1881ru / Pikabu

— пункт «обязанности на предыдущем месте работы», его ответ копирую/вставляю: «Кантроль качества работы, и дасмотор выежающей техники с территории работыдателя». — пункт «навыки», его ответ: «Саответствие заработной оплате». Человек 1992 года «выпуска». Я в небольшом шоке. © 1881ru / Pikabu Участвовал я в спортивных соревнованиях, и при регистрации произошел следующий разговор (Я — я, О — организатор):

О: Фамилия?

Я: Цымбаев, через Ы.

О: Я знаю правила русского языка.

Я: Так по правилам надо через И.

Она очень зло на меня посмотрела и что-то пробубнила себе под нос. После соревнований я получаю грамоту, а в ней: Цимбаев. © Qwertyi / Pikabu

О: Фамилия? Я: Цымбаев, через Ы. О: Я знаю правила русского языка. Я: Так по правилам надо через И. Она очень зло на меня посмотрела и что-то пробубнила себе под нос. После соревнований я получаю грамоту, а в ней: Цимбаев. © Qwertyi / Pikabu Однажды я ехал в метро после работы, рядом со мной сидела женщина лет сорока и разгадывала сканворд. Заметив, что в нем она написала слово «егурт», я долго не мог решить, стоит ли мне вмешаться. В итоге дождался нужного момента, вежливо указал ей на ошибку и выбежал из вагона. До сих пор не могу понять: оскорбил я ту женщину или же сделал вклад в ее умственное развитие. © Подслушано / Ideer

Вчера с друзьями ходили в пафосный бар-ресторан в центре города. Антураж, цены и клиенты соответствующие. Стало неуютно, я девушка простая. Но после того, как мною в меню была замечена орфографическая ошибка, я расслабилась. Чай с тЕмьяном у них там, видите ли! © Подслушано / Ideer

У коллеги муж предприниматель, такую объяснительную получил вчера за опоздание: «Я пришол на роботу в 11 30 Изотого что проспал. Я осознаю с вою ошику и врпеть буду понктуален, и вовремя. И щерас прошу меня простить». Парню 22 года. © intercoller / Pikabu

Есть у меня девочка-третьеклассница. Смышленая, но совершенно не вдумывается в то, что пишет. Писали, например, в среду небольшой диктант. В заголовке красуется интересное слово «СОСИНЮ». Сочиню? Холодно! Читаем заголовок целиком: ПРАШЯНИЕ СОСИНЮ. Это «Прощание с осенью», господа. © forgetmenot92 / Pikabu