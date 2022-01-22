13 брендов, названия которых в переводе на русский полностью переворачивают представление о них

На полках наших магазинов так много вещей и продуктов, что мы даже не обращаем внимания на их наименования и не задумываемся о значении их названий. Но было бы необычно, если бы все их перевели на русский. Так, например, у нас продавались бы кроссовки «Антилопа», угги «Страшные ботинки» и техника под названием «Пшено». Без логотипа сразу и не догадаешься, что это за бренды.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие бы названия были на одежде, этикетках и упаковках, если бы их вдруг решили написать на русском.

Guess

Название этой торговой марки, можно сказать, помог придумать McDonald’s. Оно случайно возникло из рекламного слогана, ежедневно маячившего у создателей бренда перед глазами по дороге на работу: «Guess what’s in our new Big Mac?», что в переводе означает «Угадай, что в обновленном „Биг Маке“?». Первое слово прочно засело в головах создателей, и вскоре они назвали так свою штаб-квартиру, а потом и бренд.

Reebok

У истоков бренда стояли братья Джозеф и Джефри Фостеры. Когда они пришли к созданию Reebok, решили заглянуть в словарь языка африкаанс: эту книгу их дед выиграл в детстве на соревнованиях по бегу. В ней они и нашли название ныне популярной марки. В переводе на русский язык «reebok» — это «антилопа».

Meizu

Существует несколько версий перевода названия компании, но официальная гласит, что «meizu» состоит из 2 слов: «mei» и «zu». И если перевести буквально, то это означает «группа гиков».

Decathlon

Decathlon — французская компания с английским именем. В переводе на русский название звучало бы как «Десятиборье». Не зря в этом магазине можно найти одежду и аксессуары для любых видов спорта.

UGG

Угги изначально создавались для того, чтобы в них было в первую очередь тепло. По одной из версий, название «UGG» образовано от «ugly boots» — «некрасивые ботинки». Ну а в действительности обувь очень теплая и, наверное, именно поэтому уже много лет приносит прибыль компании, которая сегодня известна на весь мир.

Dolce Gusto

Кофейные капсулы стали популярны потому, что упрощают и ускоряют приготовление любимого многими напитка. Если бы производитель переводил название продукта на язык той страны, где он будет продаваться, то у нас они назывались бы «Сладкий вкус».

LG

Это известно немногим, но компания LG образовалась в результате слияния организаций Lucky (樂喜 — «счастливая») и Goldstar (金星 — «Венера»). Поэтому было принято решение объединить их названия. Так бренд получил сначала имя Lucky-Goldstar, а позже его сократили до аббревиатуры LG.

Estrella

Estrella — первая компания в Швеции, начавшая производить снеки. Ее основатель Фольке Андерсон выбрал в качестве названия для своей фирмы испанское слово, которое в переводе означает «звезда».

Xiaomi

Название бренда Xiaomi в переводе с китайского означает «пшено». Интересно, что, когда основатель марки Лэй Цзюнь пришел регистрировать товарный знак, его даже кто-то спросил, не инновационная ли это сельскохозяйственная компания.

Fila

В начале своего пути компания выпускала вещи для жителей Альп, в основном нижнее белье. Позже, в 1970-х, она стала производить спортивную одежду. «Fila» в переводе с итальянского — «линия».

Gap

Популярная фирма одежды тоже называлась бы по-другому, если бы марки переводили на разные языки. В частности, в нашей стране на этикетках и вывесках писали бы имя «Разрыв».

PUPA

Создатели косметического бренда PUPA изначально хотели продавать косметику для молодых девушек (12–20 лет). Потому упаковка средств и название марки полностью соответствовали выбранному пути: «Pupa» в переводе с итальянского — «куколка».

Доширак

История марки «Доширак» началась в конце 50-х годов прошлого века. Это название произошло от корейского слова 도시락 (читается как «тосирак») и буквально переводится как «рис в коробке».