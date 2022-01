13 брендов, названия которых в переводе на русский полностью переворачивают представление о них

Guess

Название этой торговой марки, можно сказать, помог придумать McDonald’s. Оно случайно возникло из рекламного слогана, ежедневно маячившего у создателей бренда перед глазами по дороге на работу: «Guess what’s in our new Big Mac?», что в переводе означает «Угадай, что в обновленном „Биг Маке“?». Первое слово прочно засело в головах создателей, и вскоре они назвали так свою штаб-квартиру, а потом и бренд.