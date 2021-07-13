12 женщин рассказали, как их вторые половинки нежданно-негаданно решились на дико романтичный поступок

Не каждый человек может и любит быть романтичным. Ведь мы все такие разные: для кого-то предложение руки и сердца на вершине Эйфелевой башни — самое незабываемое событие в жизни, а для кого-то — неоправданная трата денег. И часто случается, что именно эти 2 типа людей оказываются в браке друг с другом. Но временами даже самый прагматичный и деловой человек может выдать такую порцию милоты, что сердце растает в два счета.