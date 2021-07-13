12 женщин рассказали, как их вторые половинки нежданно-негаданно решились на дико романтичный поступок
Не каждый человек может и любит быть романтичным. Ведь мы все такие разные: для кого-то предложение руки и сердца на вершине Эйфелевой башни — самое незабываемое событие в жизни, а для кого-то — неоправданная трата денег. И часто случается, что именно эти 2 типа людей оказываются в браке друг с другом. Но временами даже самый прагматичный и деловой человек может выдать такую порцию милоты, что сердце растает в два счета.
Сегодня мы в AdMe.ru прочитали истории пользователей сети о романтичных вещах, которые нежданно-негаданно преподносила им их вторая половинка. И улыбка не сходит с наших лиц уже много часов.
- На работе был полный завал — застряла там на всю ночь. А когда наконец освободилась, мой парень встретил меня на стоянке. Да не просто так — в руках у него были пицца, букет цветов и мягкие пижамные штанишки. А еще он нашел для нас фильм. И я совсем забыла, от чего у меня был сложный день... © veronicamarssister / Reddit
- Несколько лет назад муж подарил мне на день рождения золотой кулон в виде паучка. Я люблю пауков, коллекционирую разнообразные фигурки. Кулончик стал мне как родной. Но однажды я небрежно застегнула цепочку на шее и паучок потерялся... Пожаловалась мужу, очень хотела поддержки и утешения, но муж пропал со всех радаров, телефон не отвечал. Я крепко обиделась. Чуть позже муж признался, что вернулся в метро, доехал до пересадки и искал пропажу на станции. Само собой, ничего не нашел, но я сильно удивилась его действиям. Аж тепло по сердцу разлилось.
Через пару дней муж предупредил — вечером задерживается. А потом приехал домой... и протянул мне паучка! Я — ААААА! Откуда?! Далее с его слов. «Начал искать паука в интернете. Нашел на нескольких сайтах, но в наличии его нигде не было. Выяснил, что он был выпущен в лимитированной серии определенного завода. Дозвонился на завод. Менеджер завода сильно удивилась звонку, но прониклась. Попросила тайм-аут, потом перезвонила и сказала: „Да, остался у нас один кулон, отправим!“ Заверили, что за пару дней кулон точно доедет. Доехал!» Я рыдала от счастья! И серьезно пересмотрела свой взгляд на романтику. © Dellar / Pikabu
- Я обожаю «Красавицу и чудовище» — классика Disney! До выхода фильма мы с парнем уже за несколько месяцев договорились пойти на премьеру. Но в тот самый день вышло так, что на работе ему поставили 16-часовую смену. Я, конечно, расстроилась, но все равно пошла в кино — с семьей. И что вы думаете? Он встретил меня прямо в кинотеатре в рабочей одежде! Оказалось, он попросил, чтобы смену разделили на две по 8 часов, и ему пришлось работать всю ночь, просто чтобы посмотреть фильм со мной. Ах да, он ненавидит Disney. © bellerose90 / Reddit
- Мы с моим любимым уже 3 года вместе. Откровенно если, то он никакой не интеллигент. Со всеми вытекающими последствиями. Я всегда переживала, что от такого человека не дождаться романтики, оригинальности и прочего. Однажды на даче, когда мы вместе занимались сваркой (решили сварить мангал), я отошла минут на 10. Когда вернулась, увидела, что сбоку на почти доделанном мангале он выварил мое имя. Тогда я поняла, что этого человека никому и никогда не отдам. © Подслушано / VK
- 3 года назад я решила поступать в аспирантуру, но очень сомневалась в своих способностях. И вот февраль «вступительного» года, Масленица. А Масленицу мы в семье празднуем: гости приходят, чучело делаем, самовар на дровах заводим, я блинчики пеку. И вот пеку я блины и читаю Коле лекцию о том, как наши предки гадали на блинах: мол, если блин в точечку — то денег будет много, если петух — то радость, если цветочек — то к пополнению в семействе. Коля внимательно слушает. И тут мне звонит соседка и просит на секунду выйти. Прошу Колю меня подменить. Выскочила во двор, мы перекинулись двумя словами, и я вернулась в кухню, где меня ждал блин с самым оптимистичным предсказанием! © Вера Савченко / AdMe
- Мой парень подарил мне кошку на мой 24-й день рождения. Не настоящую, а сделанную из его рубашки. В то лето мне пришлось не раз столкнуться с одиночеством, и он сказал, что мне не помешал бы друг. Кошечку зовут Гертруда, и я всегда буду благодарна за все, что он вложил в ее создание. © 100pct_Linda / Reddit
- У нас с мужем был брак по расчету. Но в один прекрасный день, примерно через 4 месяца после свадьбы, я выхожу из душа и вижу, что на запотевшем стекле проявились давно написанные им слова: «Я люблю ее». Надпись была сделана раньше, а сейчас появилась из-за горячего пара. Всю неделю я ходила, краснея и хихикая. А он месяцами еще не знал, что я видела эти слова. Это сделало его жест еще более особенным. © Preeti Abhani / Quora
- Поссорились с парнем, не разговаривали несколько дней. Ночью он пошел выгуливать собаку. 10 минут нет, 20. Приходит, видит, что не сплю, что-то кладет рядом со мной. А я чувствую запах леса. Поворачиваю голову, подскакиваю как ошпаренная и осознаю, что оно дышит! Как же я орала! Смотрю, а это ежик... Парень стоит, смеется, довольный такой, говорит: «Смотри, какой носик». Я в шоке! Еж на моей постели! Вот это романтика. © Палата № 6 / VК
- Однажды у меня выдался совсем плохой день, такой, что я еле-еле сдерживалась, чтоб не разреветься. В обеденный перерыв позвонила мужу из машины и, всхлипывая, пожаловалась. А когда я пришла домой поздно вечером, меня ждал вкусный ужин и... блинчики в форме сердечек. © TheJadedRose / Reddit
- У нас с мужем настала семейная рутина, то я на работе, то он, времени вместе проводим мало. Сегодня, когда я была на работе, он написал мне СМС: «Вечером тебя ждет приятный сюрприз...» Я весь день в ожидании! Такая вся взволнованная прихожу домой, сюрприз же! Муж встречает меня в коридоре, забирает сумку, куртку, подает тапочки, говорит: «Проходи на кухню, сюрприз там...» Я прохожу и вижу на кухне самый лучший сюрприз, который только можно было получить от мужа. На столе стояла горяченькая пюрешка с котлетками, оливье, огурчики соленые и цветы! © Палата № 6 / VК
- Мой муж ни разу не романтик. Но был один случай на нашу первую годовщину... С утра он позвал меня собирать грибы. Мы ходили по промозглому лесу весь день. К вечеру я была уставшая и злая. А он развел костер, ловко достал сковородку, мясо, масло, приправы и начал жарить все это дело. Время подходило к 7 часам. Зову домой, а он: «Погоди!» И вот в один момент он вдруг говорит: «Смотри!» И я вижу, что над нами Млечный Путь с миллиардами звезд, все было такое яркое и красивое, что я забыла обо всем на свете, это было... я не могу выразить это словами! Мы сидели на бревне, ели самые вкусные грибы с мясом, в костре трескались ветки, я тихо плакала, прижимаясь к нему.
Он так и не вспомнил, какой это был день, а мне уже было все равно. © aliluya2013 / Pikabu
- Повздорили с мужем. Легли спать, и я отвернулась, полная злости. Тут он внезапно вскочил, сел на кровати и достал гель с алоэ вера. Я увидела это и начала ворчать: «Ну и что ты снова натворил? Где умудрился обжечься?» — и начала глазами искать ожог. А он просто взял и приложил гель к моей руке, которую я повредила во время готовки. © Sree Shalini / Quora
А какой самый романтичный поступок совершала ваша вторая половинка?
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