12 захламляющих нашу жизнь вещей, которые рука не поднимается выкинуть, а надо бы

Порой складывается ощущение, что, сколько дома ни наводи чистоту, все равно как-то неуютно. На домашний комфорт влияет множество факторов, и один из них — то, сколько ненужных вещей скопилось в квартире. Старый, но все еще пригодный чайник или огромное количество пластиковых скидочных карт — все это жалко выбросить, любая мелочь кажется нужной.

Нам в редакции AdMe.ru все это тоже знакомо. И точно так же хочется навести дома чистоту. Поэтому мы решили порассуждать, каким вещам точно хватит занимать место на полках и в шкафах.

Вещи, которые вам малы

Почти у всех такое бывало: купили шикарную вещь, надели пару раз, а потом растеряли форму и наряд стал трещать на нас по швам. Что мы говорим? «Похудею и буду носить». Но это «похудею» нередко растягивается на многие месяцы и годы. Лучше обновить гардероб под свою фигуру на сегодняшний день, а некогда любимое платье можно подарить подруге, продать на сайте объявлений или отнести в секонд-хенд, но не хранить годами в своем шкафу.

Неудобные, зато красивые предметы гардероба

Распространенная ситуация: мы польстились на скидку или на то, что остался как раз наш размер. Но оказалось, что восхитительные туфли натирают ногу и в них нельзя пройти и метра, а роскошное белье сдавливает грудь. Носить такие вещи — одно мучение. Зачем хранить туфли, надев которые один раз, приходится потом неделю ходить в тапочках, пока заживают мозоли? Да и лифчик, носить который некомфортно и даже больно, тоже смело можно выбросить.

Принадлежности для нереализованных хобби

Скажем, мы увлеклись бальными танцами, записались на уроки и приобрели туфли. Но, посетив пару занятий, забросили. А туфли, в которых кружились по паркету дважды в жизни, так и остались лежать в шкафу. И каждый раз, натыкаясь на них, мы думаем: «Вдруг я снова начну танцевать, пусть полежат». Но вместо того, чтобы продолжать возлагать надежды на возвращение к заброшенному хобби, невостребованную вещь можно продать или подарить.

Пробники духов и косметики

В магазинах косметики в подарок к покупке часто кладут миниатюрные версии кремов, шампуней или парфюма. Но сколькими из этих пакетиков мы реально пользовались? Они только копятся на полочке в ванной, и у половины из них уже наверняка истек срок годности. Тут всего 2 пути: либо наконец использовать все это (пока они еще годны к использованию), либо безжалостно выбросить.

Пластиковые скидочные карты

Скидочные и бонусные карточки любимых магазинов есть у всех. Их дают в аптеках, продуктовых и зоомагазинах, в кофейне, куда вы периодически заглядываете. В конце концов их накапливается такое количество, что кошелек просто пухнет. Или, что еще более неудобно, все они рассованы по карманам. Чтобы не копить ненужный пластик, все необходимые скидочные карты можно привязать к сервису Google Pay или к приложению наподобие «Кошелька».

Вещи без пары

Носки или перчатки, чью пару поглотила стиральная машинка, носить уже не придется. Непарные вещи к использованию уже не пригодны, как бы мы их ни любили, но зачем-то многие люди продолжают их хранить. Вроде и места не занимают особо, но ведь никакой пользы от них больше нет. Так что лучше на досуге перебрать свой комод и избавиться от непарных носков или перчаток.

Выдохшиеся специи

Срок хранения у большинства специй достаточно долгий, но он тем не менее есть. Кроме того, если хранить специи в пакетиках, в которых они продаются, а не в герметичной таре, они выдохнутся быстрее, чем выйдет их срок годности. Переберите свои приправы на кухне, избавьтесь от тех, что стоят уже давно, а те, что еще в порядке, можно пересыпать в маленькие контейнеры с герметичной крышкой.

Подарки, которые не пришлись вам по вкусу

В жизни любого из нас есть такая «дежурная» категория подарков — они делаются из вежливости, а не от чистого сердца. Наборы с гелем для душа или громоздкая ваза, подаренная на корпоративе, — все это просто занимает место, потому что мы этим не пользуемся, а выбросить рука не поднимается. Но нет ничего страшного в том, чтобы убрать из дома то, чему не нашлось применения. Вещи, которые не пригодились вам, другим могут оказаться нужными.

Залежи в вечной мерзлоте вашей морозилки

Если холодильник любой из нас содержит в чистоте, то морозилка чаще остается без внимания. Даже если у хранящейся там еды выйдет срок годности, она не начнет источать неприятный запах. По этой причине в морозилке мы можем запросто оставить на полгода открытую упаковку пельменей или заготовленный впрок домашний фарш. Стоит проверить, не истек ли срок годности у оставленных в морозилке продуктов, и разобрать залежи, если они там есть.

Затупившиеся ножи, которые нельзя наточить

Наверняка на кухне у любого человека найдутся ножи, которые служили так долго, что им уже не вернуть прежний вид. Например, керамические изделия не стоят больших денег и за ними легко ухаживать. Но по сравнению со стальными они быстрее приходят в негодность и их непросто точить дома. Визит к мастеру обойдется дороже, чем покупка нового ножа, так что лучше иногда проводить ревизию кухонных приспособлений и заменять приборы, пришедшие в негодность.

Устаревшие недрагоценные украшения

У многих девушек дома лежит бессчетное количество украшений из мельхиора и других недрагоценных сплавов. Бижутерия выглядит привлекательно, стоит недорого, но, к сожалению, служит своей владелице недолго. Металл быстро темнеет, и его, в отличие от драгоценностей, почистить сложнее — велика вероятность, что покрытие только сильнее сотрется. Переберите свою шкатулку с украшениями и отправьте пришедшие в негодность сережки или кольца в утиль.

Дублирующиеся предметы

Когда-то давно вы купили чайник, колонки или сковородку, а спустя некоторое время приобрели новую, более современную и качественную вещь. При этом от старой не избавились, а убрали на балкон или на антресоли. Подумайте: все же вы заменили вещь на новую, значит, была причина, по которой она вас не устраивала. Устаревшую вещь можно отдать или, если агрегат в отличном состоянии, продать. А безнадежно испорченную вещь, конечно, лучше выбросить.