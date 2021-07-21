12 вещей, которые потихоньку захламляют квартиру. А мы этого даже не замечаем

Вещи имеют свойство накапливаться. Вроде только весной я отвозила в пункт приема макулатуры кучу коробок, выкидывала посуду со сколами, разбирала балкон — и вот опять в квартире не хватает места из-за лишних вещей. И ладно бы я умела что-то создавать, ремонтировать, реставрировать, но нет. Я не в состоянии связать коврик из пакетов или сшить фартук из простыни. И зачем тогда я храню столько ненужных вещей?

Меня зовут Маша. Я частенько страдаю от своей природной бережливости, но раз в полгода превращаюсь в фею чистоты и избавляю свою квартиру от лишнего. Я готова рассказать читателям AdMe.ru о том, на какие предметы стоит обратить внимание, если вы решили глобально разгрузить квартиру и не знаете, с чего начать.

Техника для дома, которой вы не пользуетесь

Бытовая техника делится на ту, которая реально нужна человеку в хозяйстве, и всю остальную. Кто-то ежедневно пользуется мультиваркой, хлебопечкой, роботом-пылесосом или тостером. А у меня они пылились без дела: не прижились. Такие вещи занимают много места, особенно если хранятся на кухне, где его и так всегда не хватает. Выкидывать бытовую технику в рабочем состоянии, конечно, не стоит, даже если она вам совершенно не нужна. Ее можно отдать родственникам или продать через интернет. Например, за тостер, хлебопечку и робот-пылесос я получила ₽ 7 500. Мультиварку вчера забрала сестра. В итоге я не только освободила место в квартире, но и получила деньги, а также порадовала близкого человека. Мелочь, а приятно.

Пришедшая в негодность одежда и обувь

Пожалуй, у каждого человека есть любимые вещи, заношенные до дыр. Вот когда выражение «до дыр» перестает быть фигурой речи, с предметами гардероба все же пора что-то делать: или ремонтировать их, или расставаться с ними. Умельцы могли бы поменять подошву босоножек, вышить что-нибудь на джинсах, скрыв потертости. Я на такие подвиги не способна, поэтому, вздохнув, отправила этих долгожителей на покой.

Украшения и аксессуары, которые удешевляют образ

Бижутерия и недорогие аксессуары дают возможность экспериментировать с образами, не тратя на это лишние деньги. Но, разобрав свою коллекцию украшений из масс-маркета, я поняла, что некоторые из них носить уже не буду. Жемчуг из пластика и пластмассовые пряжки на ремнях были для меня уместны в 15–20 лет, но теперь, в почти 40, я предпочту другие варианты. Эти аксессуары перекочевали в гардероб моих племянниц-подростков: им они больше подходят.

Продукты с истекшим сроком годности

Скоропортящиеся продукты мы постоянно проверяем на свежесть, а вот товары длительного срока хранения могут лежать в закромах годами. Я люблю приобретать по акциям что-нибудь вкусненькое с запасом, но нередко забываю о своих покупках. Разбирая полки со сладостями, я с сожалением обнаружила, что часть конфет, печенья и прочих лакомств уже просрочена. В крупах и макаронах тоже нашлись товары с истекшим сроком годности. Пришлось с этим всем попрощаться. В общем, быть запасливой не всегда выгодно.

Игрушки, одежда и обувь, из которых ребенок вырос

Если в ближайшие несколько лет вы не планируете пополнения в семействе, то с одеждой и игрушками, из которых малыши вырастают довольно быстро, надо что-то делать. В ином случае квартира превращается в филиал «Детского мира», где погремушки соседствуют с Lego, а ползунки — с костюмом первоклассника. Я сохранила первые пинетки сына и комбинезон, связанный прабабушкой, остальное раздала. Одежду, обувь и игрушки в нормальном состоянии, которые нам не нужны, я обычно отдаю в благотворительные организации. Рядом с нашим домом таких две: одна помогает многодетным семьям, другая — всем нуждающимся. Полотенца и постельное белье охотно принимают в приютах для животных. В общем, вещам можно и нужно давать шанс на вторую жизнь, если первая уже закончилась.

Фурнитура для рукоделия, которое разонравилось

Несколько лет назад я с удовольствием делала украшения из деревянных, пластиковых, стеклянных бусин. Но со временем увлечение сошло на нет, а запасы фурнитуры так и пылятся в шкафу. Там же нашлись едва начатый набор для вышивания бисером и алмазная мозаика. Пристроила всю эту красоту на местном рукодельном форуме. Хотела отдать бесплатно, но девушка принесла мне ягод и овощей из своего сада. Приятно!

Детские поделки

Рисунки, аппликации, поделки из пластилина — все, что творит любимое чадо, дорого моему материнскому сердцу. Но разум уже давно твердит, что шедевры сына не умещаются в выделенный для них ящик и грозят заполонить весь шкаф. В итоге я отобрала несколько самых любимых работ и сложила их в специальную папку для поделок, а остальные сфотографировала и утилизировала. Немного жалко, но сын обещал, что нарисует еще. Вообще, бумажного мусора у нас в квартире скапливается очень много. В основном за счет коробок от игрушек и бытовой техники, книжек с выполненными заданиями, прописей. Их мы с сыном раз в месяц относим в пункт приема макулатуры, который находится недалеко от нашего дома. Да, это приносит копейки, но польза для экологии греет душу.

Тренажеры, на которых никто не занимается

Эллиптический тренажер в свое время очень помог мне в похудении, но в последнее время превратился в вешалку, занимающую полкомнаты. Я сама когда-то купила его с рук, поэтому решила дать спортивному снаряду шанс на новую жизнь. Напечатала объявления о продаже тренажера за символическую сумму в ₽ 1 000 и наклеила их на подъездах нашего дома. В итоге на следующий же день тренажер переехал на 5 этажей ниже к новой хозяйке. Красота!

Материалы, оставшиеся после ремонта

Ремонт в нашей квартире был 5 лет назад, и уже пора затевать новый, а мы все еще храним остатки старых обоев, клея, краски. Зачем? Ну вдруг пригодится. На этот раз я решила, что ждать больше не стоит: банки вынесла на мусорку, обои выдала сыну для рисования. На балконе освободился целый угол.

Устаревшие носители информации

Когда диски пришли на смену аудио- и видеокассетам, я думала, что этот формат останется на века — такими они казались тонкими и удобными. Но флешки победили всех, и теперь найти устройство, которое проигрывает DVD или СD, уже не так-то просто. У меня дома такой техники не осталось, поэтому я разместила в интернете объявление с посылом «отдам даром» и пристроила диски в добрые руки.

Просроченные лекарства

Несмотря на то, что в аптечке я навожу порядок регулярно, каждый раз находится немало лекарственных средств, срок годности которых уже прошел. Конечно, с одной стороны, здорово, что эти препараты мне не пригодились, но и потраченных на них денег жалко. Теперь я составляю список тех лекарств, которые у меня есть, разделив их по категориям (антигистаминные, для пищеварения и т. д.), чтобы в следующий раз при походе к врачу можно было не покупать новые аналоги, а лечиться тем, что уже есть в аптечке.

Невостребованные средства для душа и ванн

У каждого человека свои гигиенические предпочтения. Кто-то любит часами нежиться в ванне, использовать морскую соль, пену, бомбочки и т. д. Я же сторонник душа, и пришло время самой себе в этом признаться. Также мне важно самой выбирать гели и шампуни с нравящимся мне ароматом и нужными свойствами, поэтому все подаренные средства для душа и приема ванн я отдала сестре и маме. Они обещали ими пользоваться. Ура! Люблю, когда вещи не пылятся на полках, а используются по назначению.