12 вещей, которые кажутся привычными, пока не посмотришь внимательнее
Том Круз, полковник Сандерс или ослик Иа, которых все видели тысячу раз, все еще могут удивить, если присмотреться к ним повнимательнее. Держим пари, некоторые особенности их внешности будет нелегко «развидеть».
Мы в AdMe.ru перелопатили весь интернет, чтобы найти самые интригующие фото, потому что знаем: неожиданные детали в повседневных вещах неизменно поднимают настроение.
1. На логотипе Toblerone есть медведь. Вы его замечали раньше?
2. Бабочка полковника Сандерса выглядит как минималистичное тело
3. Сын моего знакомого заметил, что у кошек под лапами носы
4. Вы обращали внимание, что Фред Джонс из «Скуби-Ду» носит под свитером комбинезон?
5. У Джона Траволты нос с «эффектом памяти» — не разгибается обратно
6. Крепления шлемов суперкрошек выглядят как зубы, а улыбки — как носы
7. Один внимательный взгляд на Тома Круза — и вы уже не сможете «развидеть» его несимметричные зубы
8. В игре Super Mario Bros. кусты и облака нарисованы по одному шаблону
9. OK — это разлегшийся «звездой» человечек
10. У ослика Иа на мордочке лицо лысого человека
11. Если когда-нибудь вы долго смотрели на Австралию, то не могли не узнать в ней Скуби-Ду
12. Вы замечали такое свойство слова EXIT? А еще между буквами E и X есть стрелка, или, возможно, это дом
Какие повседневные вещи в один прекрасный момент удивили вас?
Фото на превью Adoc / pikabu