12 вещей, которые кажутся привычными, пока не посмотришь внимательнее

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Том Круз, полковник Сандерс или ослик Иа, которых все видели тысячу раз, все еще могут удивить, если присмотреться к ним повнимательнее. Держим пари, некоторые особенности их внешности будет нелегко «развидеть».

Мы в AdMe.ru перелопатили весь интернет, чтобы найти самые интригующие фото, потому что знаем: неожиданные детали в повседневных вещах неизменно поднимают настроение.

1. На логотипе Toblerone есть медведь. Вы его замечали раньше?

2. Бабочка полковника Сандерса выглядит как минималистичное тело

3. Сын моего знакомого заметил, что у кошек под лапами носы

4. Вы обращали внимание, что Фред Джонс из «Скуби-Ду» носит под свитером комбинезон?

i can’t unsee this 😐 pic.twitter.com/ohH04TQ3gv — Ian Laking (@IHLaking) December 30, 2018

5. У Джона Траволты нос с «эффектом памяти» — не разгибается обратно

6. Крепления шлемов суперкрошек выглядят как зубы, а улыбки — как носы

7. Один внимательный взгляд на Тома Круза — и вы уже не сможете «развидеть» его несимметричные зубы

8. В игре Super Mario Bros. кусты и облака нарисованы по одному шаблону

9. OK — это разлегшийся «звездой» человечек

10. У ослика Иа на мордочке лицо лысого человека

11. Если когда-нибудь вы долго смотрели на Австралию, то не могли не узнать в ней Скуби-Ду

12. Вы замечали такое свойство слова EXIT? А еще между буквами E и X есть стрелка, или, возможно, это дом

Какие повседневные вещи в один прекрасный момент удивили вас?