12 вещей, которые дети умеют делать лучше взрослых

12 вещей, которые дети умеют делать лучше взрослых

Многие из нынешних детей умны не по годам и дадут фору любому взрослому. Нам остается только гадать, где они успели всему этому научиться. А может быть, мы и сами когда-то были такими?

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на этих юных героев и убедиться в том, что им по силам абсолютно все.

Все малыши умеют позировать для фото. Их секрет — в искренней улыбке

Дети знают, что если есть кашу по утрам, то можно стать сильнее мамы

Им не откажешь в изобретательности: вот так они записывают домашнее задание

Даже у самых маленьких можно поучиться невозмутимости

И умению постоять за себя и близких

Главное — вовремя вздремнуть. И пусть весь мир подождет

На самом деле дети любят читать. А вот взрослым стоит задуматься о своей смартфонозависимости

У этого ребенка есть свое мнение, и он не боится его выразить

А этот малыш смело проявляет себя в искусстве

Ведь в отличие от взрослых дети точно знают, какая профессия им по душе

Нужно лишь верить в себя — и все получится

А самое главное, дети умеют оставаться собой в абсолютно любой ситуации

Фото на превью Nickro666/twitter.com

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