12 вещей, которые дети умеют делать лучше взрослых
Многие из нынешних детей умны не по годам и дадут фору любому взрослому. Нам остается только гадать, где они успели всему этому научиться. А может быть, мы и сами когда-то были такими?
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на этих юных героев и убедиться в том, что им по силам абсолютно все.
Все малыши умеют позировать для фото. Их секрет — в искренней улыбке
Дети знают, что если есть кашу по утрам, то можно стать сильнее мамы
Им не откажешь в изобретательности: вот так они записывают домашнее задание
Даже у самых маленьких можно поучиться невозмутимости
И умению постоять за себя и близких
Главное — вовремя вздремнуть. И пусть весь мир подождет
На самом деле дети любят читать. А вот взрослым стоит задуматься о своей смартфонозависимости
У этого ребенка есть свое мнение, и он не боится его выразить
А этот малыш смело проявляет себя в искусстве
Ведь в отличие от взрослых дети точно знают, какая профессия им по душе
Нужно лишь верить в себя — и все получится
А самое главное, дети умеют оставаться собой в абсолютно любой ситуации
Фото на превью Nickro666/twitter.com