12 доказательств, что этот мир создан для правшей

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Ведь вы только посмотрите на все эти вещи, которыми мы пользуемся каждый день. Все они созданы так, что для левшей превращаются в настоящее наказание. Не верите? AdMe.ru расскажет на 12 повседневных вещей, которые снятся левшам в кошмарах.

1. Обычные ножницы

Попробуйте разрезать что-либо, держа ножницы в левой руке. Скорее всего, у вас ничего не выйдет. Ведь если держать ножницы «неправильной» рукой, лезвие находится не с той стороны и они становятся практически бесполезными. Конечно, есть специальные ножницы для левшей, но они стоят почему-то дороже. Вот это несправедливость.

2. Открывалка для консервов

Вот так приходится открывать банку, если ваша рабочая рука — левая. Ручка на открывалке находится с правой стороны, и крутить ее левой рукой нереально.

3. Чистилка для овощей и фруктов

Этот предмет стал не только неудобным, но и опасным. Зубчики у таких ножей находятся только с одной стороны. Когда вы держите нож левой рукой, то направление движения меняется на «от себя». Таким движением легко порезать руку.

4. Нож для хлеба

На ножах для хлеба находятся специальные зубчики. Зазубрины на них наклонены в одну сторону и помогают нарезать ровные куски хлеба. Если, конечно, вы держите нож не левой рукой. В этом случае зубья будут отталкивать крошки в обратную сторону, разбрасывая хлеб повсюду.

5. Штопор

Если попробуете открыть бутылку вина левой рукой, то, скорее всего, вы провозитесь еще несколько минут, прежде чем понять, что штопор крутится не в ту сторону. Когда мы используем его левой рукой, то штопор приходится крутить против часовой стрелки. То есть по направлению к себе, и это ужасно неудобно.

6. Электрический чайник

Попробуйте взять горячий чайник и налить чаю левой рукой. Что не так? Правильно, вы не видите, сколько там осталось воды, потому что на большинстве чайников мерная линия расположена только с одной стороны — с левой.

7. Синдром серебряной поверхности

Если вы левша, то вы не только не видите написанный текст, но и тут же смазываете рукой еще не засохшую пасту от ручки. В результате рука становится вся черная или синяя. Художники назвали это эффектом серебряной поверхности, когда на руке постоянно отпечатывался карандаш.

8. Тетради с пружиной

Тетради с пружинками и кольцами только ухудшают ситуацию. Ведь они постоянно мешают.

9. Точилка для карандашей

Пользоваться точилкой практически нереально, ведь она тоже движется не в ту сторону. Просто попробуйте.

10. Ложка для соуса

Еще одно настоящее наказание для левши. Чтобы налить соус такой ложкой, придется хорошенько так извернуться.

11. Игральные карты

Любите играть в карты? Только если вы не левша. Ведь в таком случае вы не сможете держать карты так, чтобы видеть все цифры в верхнем углу.

12. А вообще левшу можно определить всего по одной маленькой детали