12 типов собачников, которых каждый из нас хотя бы раз встречал на улице

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Собаки — наши прекрасные преданные друзья, у которых тем не менее есть свой характер, свои пристрастия и свои тараканы в голове. Неудивительно, что, попадая в дом к человеку, они могут поменять весь семейный уклад и систему ценностей целой семьи. С тех пор как мы получаем гордое звание «собачник», мы начинаем вести себя не так, как прежде, и тема этих перемен — неисчерпаемый источник для шуток.

Авторы AdMe.ru решили вспомнить, каких собаководов чаще всего видели среди своих знакомых, соседей и просто случайных прохожих. Давайте посмотрим, все ли из них встречались вам.

Собакомать: только от нее можно услышать такие фразы, как «Я перезвоню, сыночек в поводке запутался» и «А мы вчера на диван напрудили»

Яжхозяин: считает, что наличие собаки — это привилегия. Гуляет с высоко поднятой головой. Мало заботится об окружающих

Знадог: знает о собаках абсолютно все. Считает, что тем, кто не так разбирается в теме, заводить питомца категорически противопоказано

Модняша: чаще всего женщина. Носит собаку в качестве стильного украшения

Брутал: собака помогает ему подчеркивать мужественность. Обожает псов бойцовских пород

Бабушка: в свободное от каких-либо дел время занимается вязанием, в том числе для своего питомца. Но дело в том, что почти все ее время — свободное

Деловой: слишком занят для длительных прогулок. Научил пса молниеносно справлять нужду и забегать домой

Юный: просто давно мечтал о собаке

Блогер: судя по инстаграму, ни на минуту не расстается со своим питомцем. О том, что происходит на самом деле, мы можем только догадываться

Щедрый: сам не рад, что подарил возлюбленной эту собаку

Конкурсант: не может жить без соревнований. Постоянно ищет подтверждения, что его собака — лучшая во вселенной

Просто хозяин: у него просто есть собака