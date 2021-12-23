12 типов фотографий, которые бережно хранятся в альбомах почти у каждого нашего человека

Вероятно, у большинства современных детей к первому дню рождения накапливается больше фотографий, чем у их дедов и прадедов за всю жизнь. Сегодня нет ничего проще, чем остановить мгновение и запечатлеть улыбку, первый шаг или милую позу малыша. А во времена наших родителей каждый фотоснимок был результатом тщательной подготовки и долгого планирования.

Мы в AdMe.ru решили поностальгировать, пересмотрели семейные архивы и нашли 12 типов фотографий, которые украшали альбомы практически каждого нашего человека.

Фото в роддоме

Свой штатный фотограф был, конечно, не в каждом роддоме, но во многих, особенно в крупных городах. Обратиться к нему и получить репортажные фотографии в те годы считалось, пожалуй, единственной возможностью запечатлеть момент выписки молодой мамы с ребенком из родильного отделения.

Снимки младенцев

Фотографировать малыша в течение 1-го года его жизни было доброй традицией. Обычно такие съемки проводились спустя как минимум 3 месяца после рождения, когда ребенок уже мог держать голову, или, например, в возрасте около 9 месяцев, когда младенец самостоятельно умел сидеть и ползать. Если в семье не было фотоаппарата, то приглашали фотографа на дом. Это, конечно, совсем не похоже на современные фотосессии новорожденных, но что-то общее есть.

Постановочные детские фото

Чаще всего ребят фотографировали в детском саду. Снимки с куклой, машинкой, обезьянкой или мотороллером есть в коллекции у подавляющего большинства людей возраста 35+. Для малышей такие фотосессии были редкой возможностью подержать в руках крутые игрушки, которые они видели только на картинках. А многие из них не хотели выпускать «реквизит» из рук и после заветного «Снято! Следующий».

Первый раз в первый класс

Поступление в 1-й класс было большим праздником для мальчишек и девчонок. Обычно порог учебного заведения дети переступали в 7 лет. Всем хотелось почувствовать себя не какими-то детсадовцами, а настоящими учениками: в школьной форме, с белыми воротничками и тяжелыми ранцами. Банты, цветы, букварь — неизменное фото, сделанное 1 сентября, открывало новую страницу в жизни ребенка.

Фото класса

Фотография класса для многих школьников прошлого была чуть ли не единственным снимком за весь год. Если в семье не имелось фотоаппарата и лишних денег на фотоателье, то 10 лет школьной жизни человека оставались запечатлены лишь на нескольких общих фото. Даже спустя десятки лет, рассматривая эти кадры, многие из нас легко узнают своих бывших одноклассников, перечисляя их и по именам, и по фамилиям.

Портретные снимки из фотоателье

Чаще всего в фотоателье делали портретные снимки детей и незамужних девушек. Поход в фотосалон был событием, к которому тщательно готовились. С первой стипендии или зарплаты многие барышни прихорашивались, надевали лучшие наряды или даже шили их сами специально для фото. Затем большинство девушек шли делать прическу в парикмахерскую, которая в советские времена очень часто соседствовала с фотосалоном, и только потом уже в само фотоателье. Такие снимки было не стыдно подарить молодому человеку перед уходом в армию или просто на память. Стоит отметить высокое качество постановочных фото тех лет, на которые приятно любоваться и спустя десятилетия. Все дело в том, что в салонах работали не просто фотографы, а фотохудожники, которые умело выставляли свет, подбирали нужную позу, отслеживали поворот головы, осанку. Ведь мастера понимали, что в их арсенале нет фотошопа: как снимут — так и будет.

Свадебные фото

Свадебные фотографии молодоженов и их гостей еще полвека назад делали прямо в загсах и во дворцах бракосочетаний. Получить свои снимки в темных конвертах можно было уже через несколько дней. Фотограф делал всего несколько стандартных кадров, поэтому все присутствующие особенно старались, чтобы получиться на фото безупречно. Те, кто хотел подстраховаться, после бракосочетания ехали в фотоателье за дополнительными снимками, как и эти 20-летние жених и невеста на фото выше.

Фотографии с памятниками

Рядом с памятными местами в крупных городах зачастую дежурили фотографы, готовые за весьма скромную плату сделать снимок туристической группы или отдельных граждан. Такие фотографии хранятся в семейных альбомах как напоминание о маленьких и больших путешествиях наших родителей, бабушек и дедушек.

Курортные снимки

Из поездки на море наши родители привозили не только сувениры и ракушки, но и нестандартные снимки. Чаще всего туристов фотографировали в купальниках на фоне моря или пальм, но были и другие арт-объекты, например старинные автомобили. Кстати, этот вид бизнеса до сих пор процветает во многих курортных городах России.

Коллективные фото на работе

Коллективные фотографии обычно делались на предприятиях в честь юбилея организации прямо на рабочем месте (часто во время обеденного перерыва). Начальники и простые работяги вставали здесь плечом к плечу, чтобы остаться в памяти друг друга на долгие годы.

Фото с праздников

В 70-х и 80-х годах уже у многих наших людей были личные фотоаппараты. Однако фотографировались в те времена гораздо реже, чем сегодня, ведь пленка стоила денег, а потом нужно было ее проявить (обычно самостоятельно, в ванной комнате) и напечатать снимки. Чаще всего люди делали фото во время семейных или государственных праздников, на встречах друзей, родственников. Ну или просто по вдохновению.

Семейные снимки из фотоателье

Семейный поход в фотоателье был примерно таким же важным событием в жизни отдельно взятой ячейки общества, как и Новый год, только случался гораздо реже. Супруги и дети надевали свои лучшие наряды, женщины делали прически, и все ждали, когда из объектива вылетит птичка. Конкретно вот эта фотография была сделана в первый рабочий день фотоателье 1981 года, то есть 40 лет назад.