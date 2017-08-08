12 теплых «подслушанных» историй для тех, кто спешит к семье после работы
В погоне за успехами на работе и каждодневных заботах легко забыть о самом главном. О том, что рядом с нами есть люди, которые всегда поймут и поддержат, — наша семья. А у каждой крепкой семьи есть свои традиции и ценности, которые объединяют всех от мала до велика.
AdMe.ru собрал несколько ироничных «подслушанных» историй об особой семейной атмосфере и делится ими с вами.
- У нас в семье есть кодовый звонок. Если ты возвращаешься откуда-то и сильно хочешь в туалет, нужно беспрерывно, как можно сильнее звонить в дверь. Для наших это знак — все сразу срываются с мест и бегут быстрее открывать дверь. А так хрен дождешься, когда откроют.
- Раз в месяц мы всей семьей: я, муж, две дочки-близняшки (12 лет) и сын (8 лет) — отправляемся в торговый центр. Правила были такие: ходим каждый по себе, покупаем, пока деньги не закончатся, встречаемся через 2 часа у выхода. Начали. Все разбежались по разным линиям. Я там купила, тут купила. Осталось полчаса. Прохожу мимо ресторана и вижу: вся моя семья сидит и жрет! Причем у них ни одной покупки, а я, как дура, с пятью пакетами стою. С тех пор эта традиция у нас закончилась.
- Мама как-то сказала, что на родительское собрание будет ходить только к старшей сестре, а на мои пусть папа: не хочет, видите ли, за меня краснеть. Пошел папа! Вернулся. Сказал, что меня совсем не ругали, вообще ничего не говорили. Уточняющими вопросами выяснили, что не в том классе сидел.
- У меня 5 мужчин. Это муж и 4 сына: 20, 17, 15 и 8 лет. Это очень классно — большая и дружная семья. Они очень мне помогают. Но как же меня бесят эти блины, которые они постоянно просят! И приходится минимум два раза в неделю вставать с этим делом к плите. В этот момент я готова убить любого сковородой! Любого, кто подойдет и спросит: «А скоро блинчики будут?» А в остальное время мы большая и дружная семья.
- У моего мужа есть фирменный секретный рецепт варенья из одуванчиков. Каждый год он собирает одуваны, закрывается на кухне и варит. И варенье всегда по консистенции больше похоже на воду, максимум — на сироп. Не загустевает. Но проходит некоторое время, и оно приобретает вид именно варенья. Муж гордится собой, уверен, что так происходит по его фирменному рецепту, по его задумке. И только я знаю, что густеет оно, потому что, когда его нет дома, я открываю все банки, снова кипячу и добавляю желатин.
- Решили с мужем поспорить о вредных привычках (он курит, а я люблю сладкое). Кто продержится дольше без своей привычки — получает $ 100. Прошло два года: муж не курит, а я как ела сладкое, так и ем. А деньги он хоть и выиграл, но потратил все равно на меня.
- Мы с мужем пошли за грибами. Вдруг из-за кустов на нас набросились два огромных бульдога. Не медля и не раздумывая, муж толкнул меня за свою спину и пошел на них с ножичком для грибов. Все обошлось: выбежал хозяин и отозвал собак. Но в тот момент я поняла, что муж отдал бы за меня жизнь, что он не трус. И все его слова о любви — не просто слова.
- У нас с мужем родители хоть и не богатые, но на каждый праздник дарят приличную сумму. Когда только поженились, решили эти деньги откладывать на черный день. Но он не наступил! В этом году мы уже 10 лет как в браке. Решили наконец деньги потратить. Купили моим новую машину, а у его сделали на даче хороший ремонт!
- Когда мои родители будут знакомиться с родителями парня, придется нанять переводчика, так как родители парня будут говорить по-немецки, парень мне переводить на английский, я — маме на русский, а мама (или снова я) мужу (отчиму) на норвежский. Чувствую, когда дойдет до последнего, там такой «сломанный телефон» получится...
- Детство выпало на 90-е. Родители с тремя высшими потеряли работу, и папа подрабатывал вахтером в театре. Несколько раз в неделю он приносил килограмм бутербродов. Я ела колбасу и сыр, а мама с папой говорили, что не любят их, и ели только хлеб. Я думала: «Как хорошо! Мы любим разные вещи, и каждому достается только то, что ему нравится!»
- Сестре 6 лет. У меня и мамы очень большой размер груди. А сестренка думает, что не такая, как мы. И, видимо, попыталась исправить ситуацию: взяла мой лифчик и в свободное пространство налила папиного строительного силикона, который лежал в кладовке. Сидим всей семьей в больнице: мама в слезах, я в шоке, папа ржет. Одна сестра довольна.
- От дома по работе нахожусь очень далеко уже два месяца. С женой и маленьким сыном общаемся по скайпу. И в последние наши разговоры стал замечать, что сын со мной практически не общается, а в последний раз вообще не подошел. Дальше диалог жены и сына:
— Иди с папой поговори.
— Нет!
— Ты что, совсем папу не любишь?
— Нет!
— Почему?
— Он меня с тобой оставил и кушать не готовит, а я люблю, как папа готовит! Собираю вещи, лечу домой, к семье. :)