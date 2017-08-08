12 теплых «подслушанных» историй для тех, кто спешит к семье после работы

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В погоне за успехами на работе и каждодневных заботах легко забыть о самом главном. О том, что рядом с нами есть люди, которые всегда поймут и поддержат, — наша семья. А у каждой крепкой семьи есть свои традиции и ценности, которые объединяют всех от мала до велика.

AdMe.ru собрал несколько ироничных «подслушанных» историй об особой семейной атмосфере и делится ими с вами.