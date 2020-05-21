12 СМС-переписок с родителями, которые даже комикам дадут фору своим остроумием

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В жизни каждого родителя наступает момент, когда дети выросли достаточно для того, чтобы разговаривать с ними на равных и не гнушаться саркастичных ремарок, ироничных подколов, а порой и просто хороших шуток.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с отменным чувством юмора и светлой головой, поэтому решили поделиться такими перлами находчивых родителей и с вами.

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Поделитесь скриншотами тех переписок со своими родителями, которые заслуживают отдельного места в следующей статье.

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