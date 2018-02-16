12 случаев, когда грандиозная путаница перевернула все с ног на голову

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Каждый из нас хоть раз в жизни ошибался, что-то перепутывал или принимал одно за другое. Последствия таких промахов бывают совершенно разными, и здорово, если их можно исправить. Но еще лучше, когда такие ситуации оказываются совершенно безобидными, вызывают лишь улыбку и желание поделиться историей с друзьями. Например, такие, как у этих весельчаков.

AdMe.ru собрал самые курьезные ошибки и случаи путаницы и спешит рассказать о них вам.

1. Полицейские и тигр

Испуганный шотландский фермер позвонил в полицию и сообщил, что в его коровнике находится тигр. Несколько полицейских отправились на вызов. Прибыв на место, стражи порядка решили не покидать свои машины и выжидать. После 45-минутного «противостояния» полицейские стали что-то подозревать, ведь зверь никак себя не проявлял и не двигался. Вскоре выяснилось что тигр-то плюшевый. Герои истории были изрядно смущены, служащие полиции даже попросили фермера отдать им игрушку на память об этом курьезе.

2. Авария и обезьяна

В Китае произошло довольно курьезное ДТП. Китаянка увидела перед собой красный сигнал и резко затормозила, в ее авто сзади врезалась другая машина. Оказалось, что девушка приняла за светофор... попу обезьяны. Животное сбежало из цирка и забралось на металлическую опору для камер видеофиксации. В учиненном обезьянкой ДТП никто не пострадал.

3. Симфереро и Евпатополь

На вокзале Симферополя техническая ошибка породила несколько новых городов с налетом испанской романтики. Так и хочется скомандовать водителю: «В Симфереро, пор фавор!»

4. Магазин и выкладка товара

Вот такой «уголок диабетика» сделали в одном из магазинов. Как шутят пользователи в сети, видимо, в мясном отделе у них «уголок вегетарианца», а в винно-водочном — «уголок трезвенника».

5. Котик и опасная болезнь

Однажды ветеринару пришлось ликвидировать последствия вспышки бешенства в своем районе. После того как с работой было покончено, пожилой мужчина, усталый, вернулся домой. «Смотрю, а посреди двора стоит мой кот Василий, шерсть дыбом, головой трясет, рот приоткрыт и слюна капает. Ну, думаю, все, конец. Что делать, схватил топор и стал медленно к коту подходить. Руку вперед выставил, топор занес...» Вдруг мужчина почувствовал, как кто-то его по затылку как треснет кулаком с размаху, он топор и выронил. Обернулся — жена стоит. «Ты что, идиот старый, совсем со своим бешенством умом двинулся? Тебе бы только бошки рубить, ты ж сам ему прививку от бешенства делал», — сказала она. Подошла к коту, взяла его за шкирку и достала застрявшую у него меж зубов рыбную кость.

6. Парень и женский конкурс красоты

Парень из Алматы Илай Дягилев притворился девушкой и отправил свои фотографии на женский конкурс красоты Miss Virtual Kazakhstan. На удивление, красотка «Арина Алиева», образ которой играл Илай, прошла в финал. Тогда парень, который, к слову, работает моделью, признался, что девушкой не является. «Мы спорили с друзьями о женской красоте, — рассказал Илай. — Я выступаю за естественную красоту, но мне кажется, что сейчас все девушки однотипные: одинаково красятся, носят одну и ту же модную одежду... Я хотел привлечь к этому внимание своим поступком».

7. Змея и зарядное

Австралиец только что вышел из душа и сел на диван. Вдруг он услышал, что из-за дивана идет странный звук. Мужчина не придал этому значения и решил, что эти звуки издает зарядное устройство для телефона. Каково же было его удивление, когда обнаружилось, что на самом деле у него за спиной притаилась ядовитая змея. Да уж, в Австралии все время стоит быть начеку.

8. Вратарь и мяч

В чемпионате Германии вратарь «Майнца» Робин Центнер перепутал мяч с точкой пробития пенальти. «Краем глаза я видел что-то белое, и думал, что это мяч. Но это была отметка для пенальти, а мяч оказался в другом месте», — рассказал Робин. Отвлекся парень.

9. Девочка и робот

Маленькая девочка приняла бак водонагревателя за робота. Вы только посмотрите, с какой непосредственностью малышка хочет подружиться с ним.

10. Такси и полиция

В Копенгагене наркодилер перепутал такси с полицейской машиной. При себе у него была большая партия конопли, и он очень торопился домой. Так, что даже не заметил, что вместо такси на его призыв тормозит авто хранителей правопорядка. Обнаружив себя в ловушке, преступник сильно удивился.

11. Ирония судьбы

Это был один из предновогодних дней. Жительница Уфы Альбина проводила мужа на работу, а сама отправилась в душ. Когда она вышла оттуда, обнаружила испуганного ребенка, который уверял: в их квартире незнакомец. Альбина вошла в комнату и увидела мирно спящего под елкой незнакомца. Он аккуратно сложил свою одежду и укрылся одеялом. Женщина с ребенком в страхе заперлась в ванной и позвонила мужу. Тот приехал. Все попытки разбудить спящего незнакомца заканчивались ничем. В его рюкзаке нашли зачетку студента медвуза 4-го курса. Муж позвал парня по фамилии, и только тогда тот отреагировал. Оказалось, после бурной вечеринки он просто перепутал квартиры.

12. Музыкальный фанат и Red Hot Chili Peppers

Британец Дункан Робб и его девушка пролетели полстраны, чтобы попасть на концерт любимой группы Red Hot Chili Peppers. Дункан приобрел билеты, как он считал, «по хорошей цене» в подарок любимой на Рождество. Все бы ничего, но девушка захотела узнать больше о предстоящем шоу и полезла гуглить. Но, увы, никакой информации о концерте любимой группы в Белфасте не обнаружила. Оказалось, Дункан купил билеты на... шотландскую кавер-группу волынщиков с созвучным названием. Надеемся, девушка после этого не слишком долго с ним не разговаривала. Впрочем, на концерт волынщиков ребята все же пошли, не пропадать же билетам.