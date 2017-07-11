12 ярких историй об отпуске, которого мы так долго ждали
Отпуск — самый настоящий праздник, дни до начала которого начинаешь отсчитывать за месяц, а то и за два.
AdMe.ru собрал 12 искренних и ироничных историй, пропитанных ожиданием заслуженного отдыха.
- На работе мне дали отпуск после того, как я приехал на собрание в 9 утра в тапочках и пиджаке, надетом на пижаму.
- Весь отпуск мы провели вместе. Он появился в моей жизни, когда я только ступила на южное побережье. Мы вместе были на пляже. Вместе сидели за одним столом. Вместе спали. Он со мной на всех фото. Он был везде и повсюду рядом. Я никогда не забуду его. Спасибо за отдых, огромный прыщ на моем лице.
- В отпуске третий день, ставлю будильник на 6:00 и, когда он звонит, выключаю, с наслаждением поворачиваюсь на другой бок и с улыбкой на лице засыпаю, ибо нефиг.
- С парнем отдыхали на море, это был первый отпуск на тот момент за 4 года активной работы. Постоянные звонки от клиентов. Первое утро в отеле, звонит будильник. Он поворачивается ко мне с широко открытыми глазами и говорит: «Я вам обязательно перезвоню».
- Ох уж этот отпуск! Постирала, сделала уборку, помыла посуду, приготовила, помыла посуду, закрутила огурцы, поужинали, помыла посуду, убрала игрушки, погуляли с детьми, помыла обувь, убрала одежду, уложила детей спать. 22:00 — всё, можно отдохнуть.
- Работаю няней. Меня осенило, что пора в отпуск, когда укачивала кота и пела ему колыбельную.
- Эх, хорошие были времена, когда можно было просто бегать по дому в одних трусах, кричать, играть и целыми днями смотреть мультики. Хочу опять в отпуск.
Сережа, 28 лет.
- Собираемся в отпуск, пакуем чемоданы, перебираем вещи, ищем купальники. Вдруг ко мне подходит сын, 3 года. Глаза светятся от радости: «Ма-а-ам, в этом году на море я сам себе смогу все позволить! Я с прошлого лета копил деньги!» — и показывает мне 248 рублей монетками.
- Взял отпуск. Сказал коллегам, что на острова улетаю, а сам деньги зажал — лежал все время на открытом балконе, загорал. Благо солнышко позволяло. И пусть морской бриз не бил в лицо, пусть песочек не застревал между пальцами, все же это был самый спокойный и крутой отпуск.
- Сегодня собрались всем коллективом. Отпуска у всех уже закончились, и каждый привез что-то с отдыха: кто вино, кто магнитики, один привез статуэточки из Парижа, другой — мыло ручной работы из Турции, а я привезла всем по пакету помидоров с огорода.
- Работаю программистом. Понял, что пора взять отпуск, когда попытался найти на воображаемой клавиатуре в голове «ctrl + c», «ctrl + v», чтобы скопировать себе обед, который увидел у сотрудника.
- Я всегда думаю о нем. В последнее время очень часто. Всегда мечтаю, что скоро наступит лето и мы снова воссоединимся. Проведем незабываемое время вместе. Будет много воспоминаний. Он — мое все: мое счастье, надежда и часть моей души. Нас связывает много общего. Ну когда же ты уже снова появишься в моей жизни, отпуск?!