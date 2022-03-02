12 признаков того, что мы так и не смогли оторваться от своих родителей, хоть уже и выросли

Раньше в обществе было не очень-то принято говорить о токсичных родителях, да и самого такого понятия не существовало. К счастью, времена меняются. Люди все больше задумываются о том, что хотят иметь жизнь, наполненную своими планами, а не родительскими ожиданиями.

Мы в AdMe.ru тоже хотим поднять эту тему, поэтому нарисовали часто встречающиеся ситуации. Если эти истории про вас, если вы чувствуете вину или беспокойство, то это как минимум повод задуматься. А в бонусе мы поговорим о важном признаке вашей самостоятельности.

У токсичных родителей свои понятия о мужественности...

...и женственности

Они требуют невозможного

Пытаются манипулировать, в том числе с помощью денег

Не одобряют вашего партнера

Контролируют, где и с кем вы проводите время

Обесценивают ваши чувства

Плохо влияют на вашу самооценку

Напоминают вам обо всех ваших промахах еще со времен детского сада

Вы никогда не будете достаточно хороши, потому что сын или дочь соседки — лучше

Они пытаются влиять на воспитание уже ваших детей

Пользуются ситуацией, в которой вам нужна их помощь

Используют эмоциональный шантаж, чтобы заставить вас делать то, что они хотят

Бонус: сепарация от родителей — это в первую очередь финансовая независимость от них