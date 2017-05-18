12 причин, почему вегетарианцем быть сложнее, чем вы думаете
Люди, решившие отказаться от мясных продуктов, заслуживают восхищения. Ведь им едва ли не каждый день приходится иметь дело с теми, кто их не понимает или даже высмеивает.
AdMe.ru нашел 12 ситуаций, в которые хотя бы раз в жизни попадал каждый вегетарианец.
Люди задают вегетарианцам странные вопросы
Отпускают одни и те же шуточки
И совсем не пытаются их понять
Даже близкие не всегда одобряют выбор вегетарианцев
И считают, что отсутствие мяса в рационе порождает массу проблем
Но, как ни странно, постоянно съедают их еду
Порой друзья не учитывают мнение тех, кто отказался от мяса
Поэтому в гостях вегетарианцы рискуют остаться голодными
Далеко не во всех ресторанах подают вегетарианские блюда
А иногда общепит еще и насмехается
Зато сколько бывает счастья, когда наконец-то удается найти вегетарианский бургер
Но на самом деле все не так уж и сложно