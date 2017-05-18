12 причин, почему вегетарианцем быть сложнее, чем вы думаете

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Люди, решившие отказаться от мясных продуктов, заслуживают восхищения. Ведь им едва ли не каждый день приходится иметь дело с теми, кто их не понимает или даже высмеивает. AdMe.ru нашел 12 ситуаций, в которые хотя бы раз в жизни попадал каждый вегетарианец.

Люди задают вегетарианцам странные вопросы

Отпускают одни и те же шуточки

И совсем не пытаются их понять

Даже близкие не всегда одобряют выбор вегетарианцев

И считают, что отсутствие мяса в рационе порождает массу проблем

Но, как ни странно, постоянно съедают их еду

Порой друзья не учитывают мнение тех, кто отказался от мяса

Поэтому в гостях вегетарианцы рискуют остаться голодными

Далеко не во всех ресторанах подают вегетарианские блюда

А иногда общепит еще и насмехается

Зато сколько бывает счастья, когда наконец-то удается найти вегетарианский бургер