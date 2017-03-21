12 попыток старшего поколения подружиться с современными технологиями

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Наши бабушки и дедушки были рядом с нами, когда мы учились держать ложку и читать по слогам. Теперь настал наш черед. Когда старшее поколение совершает все эти забавные ошибки, AdMe.ru вовсе не призывает вас смеяться над ними, а лишний раз напоминает о том, что было бы неплохо уделить своим родным немного больше внимания.

Сегодня бабуля показала мне несколько своих любимых сайтов

Моя бабуля попросила починить ее телефон, потому что внешние часы всегда показывают неправильное время

Мой отец хотел отправить мне фото своей новой плиты, но не знал, как отключить функцию фронтальной камеры в виде сердца

Моя бабушка жаловалась, что на пульте слишком много кнопок, поэтому я упростил его

Моя 90-летняя бабуля из Японии показала, как она увеличивает текст на телефоне

Моя бабушка становится достаточно прогрессивной для нашего времени

Моя мама и современные технологии

Бабушка друга только что спросила, чей это телефон

Бабушка отправила мне это фото по почте. Самое медленное графическое сообщение в мире

Моя бабушка решила распечатать фотографии со своего телефона

Бабушка попросила починить ее компьютер, потому что «все двигается наоборот»

Моя бабушка сегодня сделала свое первое селфи. С помощью фронтальной камеры, направленной на зеркало