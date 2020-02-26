12 популярных фотоновостей, которые на поверку оказались пшиком

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Легкий доступ к информации — безусловное благо, но есть у этой медали и оборотная сторона. Пользователи интернета привыкли получать сведения просто и быстро, поэтому не хотят тратить лишнее время на перепроверку фактов. Так и разлетаются по сети фейки, найденные по первой же поисковой ссылке.

Мы в AdMe.ru решили вновь попробовать себя в роли разрушителей мифов и разоблачили для вас еще 12 поддельных фотоновостей.

1. Парня высмеяли в СМИ за то, что он сделал предложение своей девушке в KFC

Фотографии того, как мужчина делает предложение своей девушке в ресторане быстрого питания, мгновенно завирусились в сети. Торжественный момент якобы засняла оказавшаяся рядом журналистка и опубликовала статью, в которой высмеяла бедность парня. На самом деле никакой журналистки в этой истории не было. Предложение снял на видео обычный очевидец, окружающие реагировали на происходящее положительно, да и позже никто никого не высмеивал. Более того, главные герои истории уже были женаты: муж просто решил подарить жене кольцо получше и отпраздновать свадьбу во второй раз, потому что первая официальная церемония его не устроила.

2. В Китае построили больницу за 48 часов

Пользователи сети активно обсуждают мастерство китайских строителей, которые умудрились возвести эту больницу всего за 48 часов. Конечно, информация не выдерживает никакой критики. На самом деле это здание было построено давно, а сейчас его адаптировали для борьбы с коронавирусом. Но это не умаляет заслуг китайцев: они действительно возвели новый госпиталь. Модульное здание гораздо проще с точки зрения архитектуры, да и строили его все-таки не 2 суток, а около 10.

3. В Японии за 24 часа восстановили дорогу после оползня

Еще одними рекордсменами по темпам строительства, по версии сети, являются японцы. Они якобы умудрились построить временную дорогу на месте той, что была разрушена оползнем, всего за сутки. На самом деле трассу восстанавливали почти 4 месяца, в течение которых движение было перекрыто.

4. Единственное селфи королевы Великобритании

В подлинность этого селфи, которое королева Елизавета II якобы сделала на свой смартфон, поверили многие. На самом деле это подделка, сделанная фотографом Элисон Джексон ко Дню матери. По замыслу автора, фотография должна была объяснить людям, что с каждой женщиной нужно обращаться как с королевой.

5. «Мы ищем графического дизайнера»

Креативный рекламный щит прямо-таки кричит об острой нужде компании в специалисте по компьютерной графике. Баннер мог бы стать отличным примером графического дизайна, полностью соответствующего потребностям заказчика, если бы не оказался остроумным фотошопом.

6. Фотограф запечатлела движение Луны

Фотография, на которой изображено движение Луны над Италией, весьма приглянулась пользователям сети. Однако такая красота не могла не вызвать определенных сомнений в достоверности фото. Автор работы призналась, что не претендует на строгую астрономическую точность: она действительно фотографировала каждую фазу Луны в течение 28 дней, но в процессе дизайна кое-что изменила для красоты картинки. На самом деле лунная аналемма, то есть график движения небесного тела, выглядит не столь впечатляюще, зато достоверность изображения подтверждена NASA.

7. Ученые из NASA изменили даты знаков зодиака

Конечно, NASA не имеет никакого отношения к составлению гороскопов и знакам зодиака. На самом деле специалисты провели математические вычисления и выяснили, что, поскольку земная ось постоянно смещается, картина звездного неба сейчас отличается от той, которую люди наблюдали тысячи лет назад. Новость была опубликована на детском образовательном портале NASA Space Place. Статья объясняла, почему астрологию нельзя называть наукой.

8. В волчьей стае есть четкая иерархия

На снимке, сделанном в канадской Арктике во время съемок сериала ВВС, волки идут цепочкой, чтобы сохранить силы. В данный момент колонну возглавляет альфа-самка, во время движения ее будут сменять другие взрослые особи вне зависимости от пола. Такой способ передвижения помогает волкам торить дорогу по глубокому снегу и сохранять темп с минимальными энергетическими затратами.

9. Если изображение движется, проверьте нервы

В сети эту картинку знают как тест на состояние психики, разработанный японским ученым Ямамото Хашима. По скорости движения картинки якобы можно выявить проблемы с головой. На самом деле это графическая иллюстрация украинского художника по имени Юрий Перепадя. Он создал эту оптическую иллюзию в 2016 году, используя эффект Акиоши Китаока: белая и черная обводки на цветном фоне приводят в движение фокус зрения, поэтому нам кажется, что детали изображения движутся. Японский психотерапевт Ямамото Хашима не имеет никакого отношения к этой картинке — более того, такого специалиста вообще не существует.

10. NASA сфотографировала горящую Австралию из космоса

На самом деле это не фотография, а графический коллаж, созданный художником Энтони Хирси. Автор создал эту 3D-визуализацию на основе спутниковых данных о пожарах в период с декабря 2019-го по январь 2020-го. По его словам, масштаб был немного преувеличен, но в целом картинка соответствует информации с сайта NASA. А реальные изображения горящей Австралии со спутника выглядели так.

11. «Когда решил отомстить соседу за неправильную парковку»

По сети это фото гуляет именно с такой подписью. На самом деле история происхождения снимка куда интереснее. Блогеры из Набережных Челнов решили провести эксперимент и проверить работу радара, который, по их мнению, был установлен с нарушениями. Они решили выяснить, оштрафует ли он велосипедиста, если тот превысит допустимую скорость в 20 км/ч. Как видите, план сработал.

12. «Он вернулся»

Информация о грядущей экранизации книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя» взбудоражила фанатов киносаги. Новость начала распространяться еще быстрее из-за твита Мэттью Льюиса, который исполнял роль Невилла Долгопупса. На самом деле его пост был шуточным и приглашал на выборы. Новых экранизаций «Гарри Поттера» пока не планируется.

Какие из этих фейков попадались на глаза вам?