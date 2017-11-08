12 «подслушанных» историй, пропитанных ностальгией по детству
В детстве и трава была зеленее, и небо яснее, и мороженое вкуснее. Вот бы вернуться туда хотя бы на денек!
AdMe.ru собрал для вас «подслушанные» истории, которые подобно машине времени отправят в чудесные детские годы.
- В детстве была мечта: запустить в небо гелиевый шарик, чтобы он залетал в разные страны, а какой-нибудь человек писал на нем имя, страну, дату и снова запускал. И так шарик должен был облететь весь мир. Вот мне 7 лет. Родители вместе со мной запускают шар в небо. Прошел год. Мой 8-й день рождения. Родители приносят мне «этот» шарик! Там было все: Боб из Америки, Луи из Парижа, Чани из Японии... Родители даже над почерком заморочились. Самое теплое воспоминание детства.
- Однажды, когда мы с сестрой были маленькими (5 и 6 лет), родители оставили нас одних дома. Мы не придумали ничего лучше, чем поиграть в парикмахеров. Тогда в моду только вошла стрижка «под горшок». Ну мы по очереди и надевали друг дружке наш горшок и стригли волосы. Неслабо нам тогда от родителей досталось.
- Когда нам было с братом по 6 лет, мы ушли очень далеко от дома. Была осень, и нам страшно хотелось пить. Тогда брат нашел лужу и сказал, если в нее плюнуть и слюна не расплывется по луже, пить можно. Он плюнул, и мы попили. Позже я рассказала об этом родителям. Папа до сих пор называет нас с братом козлятами.
- Я вегетарианка, но был у меня один случай в детстве. Лето проводила всегда у бабули в деревне, были там и козочки, и куры, и петухи. Последних я всегда побаивалась, так как был там один особо буйный. Помню, как гонял меня по двору, клевал в голову, разодрал плечи. Один раз с испугу я забежала в сарай и сидела там до вечера. На следующий день за обедом папа успокаивающе сказал, что мой бульон — из того самого петуха. С ТАКИМ удовольствием, как тогда, я больше никогда не ела мясо.
- Когда я была маленькая, по телевизору шла реклама восковых полосок, когда девушка ее отдирала и пускала шелковый платок, он так красиво скользил по ее ноге. Я, насмотревшись этой рекламы, лепила скотч и пускала по ногам бабушкину пуховую шаль.
- Помню, в детстве отец уставшим приходил с работы и играл со мной и с моей сестрой в «дохлую лошадь»: он, здоровенная детина, падал на нас, лежащих на кровати, и мы полчаса пытались из-под него вылезти, пока он отсыпался.
- Нашла свой детский дневник. Лет в 10 я очень сильно обиделась на маму, весь день с ней не разговаривала, 3 страницы дневника было посвящено моему горю и непониманию, почему меня мама не любит. А все потому, что мама предложила на обед брату рыбу, а мне нет. P.S. Я рыбу вообще никогда не ела.
- В детском саду влюбилась в мальчика. Ходили за ручку, шоколадки мне носил и прочая милота. Однажды решила я для него надеть самое свое красивое платье в садик, мама сделала мне кудри, и я вся в предвкушении его восхищения гордо пошла в садик (за ручку с мамой, конечно). А тот мальчик заболел и не пришел. Больше я его не любила.
- Я была полным ребенком, живот выпирал от бабушкиных пирожков. Как-то услышала, что, чтобы убрать живот, надо давать нагрузку. Примерно месяц спала на спине с самой тяжелой энциклопедией на пузе.
- Самое теплое воспоминание из раннего детства связано с утренними сборами в сад, а точнее с какао, которое мама делала по утрам. Новая баночка «Несквика» заканчивалась очень быстро, ибо я его и сухим трескала за милую душу. Сейчас у меня уже двое своих детей, которые по утрам так же просят какао. Банка заканчивается так же быстро, но дети тут ни при чем. Это я все так же подъедаю втихую.
- Была я маленькая. У папы был день рождения, а подписывать открытки я не умела. Попросила папу. В итоге мы сидели на кухне, он мне диктовал слова. В конце я дописала и подарила ему. А папа потом так удивился, сказал, что неожиданно.
- В детстве была очень близка с папой. И каждый вечер после работы он рассказывал мне сказки. Обычно это были длинные сказки, к которым он придумывал продолжение каждый день. Они тянулись неделями. Я с нетерпением ждала вечера и продолжения истории. Один раз папа поехал в командировку на неделю, и я очень расстроилась. Но тем же вечером я нашла у себя на столе несколько пронумерованных кассет. Папа записал для меня продолжение сказки на каждый день командировки!