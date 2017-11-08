12 «подслушанных» историй, пропитанных ностальгией по детству

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В детстве и трава была зеленее, и небо яснее, и мороженое вкуснее. Вот бы вернуться туда хотя бы на денек!

AdMe.ru собрал для вас «подслушанные» истории, которые подобно машине времени отправят в чудесные детские годы.