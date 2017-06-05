12 подслушанных историй о том, что знакомство с родителями — это то еще веселье

12 подслушанных историй о том, что знакомство с родителями — это то еще веселье

Знакомство с родителями — это всегда безумно волнительно и неловко. Ведь, возможно, эти люди скоро станут вашей семьей или сильно повлияют на выбор вашего избранника или избранницы. Из-за такого груза ответственности сложно не сморозить что-нибудь или не сделать глупость.

AdMe.ru собрал 12 уморительных курьезов, которые могли случиться только во время знакомства с родителями.

  • Однажды мой парень приехал знакомиться с родителями. Папа принял стойку и весь вечер устраивал допрос с пристрастием. В конце вечера не выдержал парень, тактично попрощался и отправился к выходу. В этот момент моему отцу на ногу села собака. Он выдал: «Брысь!» Мой парень повернулся и спокойно ответил: «Ухожу я... Ухожу!» Никогда в жизни не видела, чтобы мой отец так смущался и оправдывался. Зато теперь дружат.
  • Знакомились с родителями парня. Волновалась жутко. Тут ужин, руки трясутся. И конечно же, моя корявая рука, когда накладывала себе салат, дрогнула, и все посыпалось мимо. Ну, думаю, все... Облажалась. Парень, недолго думая, ткнул своей вилкой в мою рассыпанную кучку салата и съел как ни в чем не бывало. Думаю, будет моим мужем.
  • Ездила знакомиться с родителями парня, и совпало, что его сестра тоже привела своего любимого знакомиться. Ее парень — байкер со всеми вытекающими последствиями в виде определенного внешнего вида и сленга. Родители были в шоке. В итоге я ангел и желанная невестка, а парень сестры — монстр. Как потом оказалось, сестра, зная свою строгую и придирчивую мать, специально друга попросила помочь. Спасибо ей!
  • Привела парня знакомиться с родителями. Через какое-то время отец отвел в сторону, рассказал душещипательную историю про то, как в молодости нагулял сына, и, мол, угадай кто. Мать подтвердила. У меня истерика. Оказалось, они пошутили. Шутники, блин!
  • Когда был юным и неуверенным, пришел знакомиться с родителями своей девушки. После того как мы все вместе попили чаю, я, поднимаясь из-за стола, вместо простого «спасибо» выпалил от волнения дежурное «Спасибо, до свидания!» Еще больше разволновавшись, сразу же обулся и ушел. Я же должен отвечать за свои слова.
  • Когда мой будущий муж впервые пришел в гости для знакомства с родителями, на входе в квартиру его встретила наша кошка, та еще цаца. Увидев нового человека, она подошла его понюхать, поэтому для моих родителей первое впечатление о зяте всегда будет таким: неловко улыбающийся молодой человек и рядом театрально блюющая кошка.
  • Придя к своей девушке в очередной раз, захотел сходить в туалет, а дверь не закрывалась. Через некоторое время дверь туалета открывается, и стоит передо мной здоровенный мужик в костюме, солидный такой (это был ее отец). От волнения я не нашел ничего лучше, чем, сидя со спущенными штанами на унитазе, сказать ему: «Здрасьте, а Маша дома?»
  • Я больше девушка-пацанка, могу и пивка выпить, и матом покрыть. Но когда мой парень пригласил на знакомство с родителями, я принарядилась в самое красивое платье, завила локоны. Родители парня очень восхищались мной — до того момента, пока я интуитивно не открыла бате пивко вилкой.
  • На знакомстве с родителями любимого так на него засмотрелась, что, не глядя, перепутала блюдца с вареньем и с горчицей. И что бы не показаться невеждой и не откладывать булочку, испеченную его мамой, я пила чай с острой горчичной булочкой.
  • В день знакомства с родителями парня случайно обнаружила свое фото в их семейном альбоме. Новый год в детском саду, я на заднем плане в костюме Шахерезады.
  • Вчера была первый раз у парня дома (у них сейчас там ремонт частичный). Знакомство с родителями, чаепитие, посмотрели фильм и домой. Сегодня выяснилось, что его родители не спросили обо мне ничего, кроме как: «А она заметила, как мы панелью коридор оббили?»
  • Живу с парнем уже 6 месяцев, пришло время познакомиться с его родителями. Сидим на кухне, готовимся, и тут звонок в дверь. Стоят мужчина и женщина и начинают мне высказывать, что я их затопила, ну а я проверила все и, когда ничего не обнаружила, послала их куда подальше и захлопнула дверь. Звонок, опять открываю, а они стоят и ржут надо мной. Оказалось, что это у моих будущих свекра со свекровью чувство юмора такое.

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