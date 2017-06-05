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Знакомство с родителями — это всегда безумно волнительно и неловко. Ведь, возможно, эти люди скоро станут вашей семьей или сильно повлияют на выбор вашего избранника или избранницы. Из-за такого груза ответственности сложно не сморозить что-нибудь или не сделать глупость.

AdMe.ru собрал 12 уморительных курьезов, которые могли случиться только во время знакомства с родителями.