12 подслушанных историй, которые позабавят всех, кто хоть раз искал работу

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При поиске работы главное — убедительно демонстрировать свой энтузиазм.

Мы в AdMe.ru собрали подборку самых нелепых и смешных случаев, связанных с собеседованиями и поиском вакансий. Наши сегодняшние герои приправили свои истории юмором, чем и доказали, что самоирония — отличный козырь для достижения целей. А у вас были подобные случаи? Делитесь своими курьезами в комментариях.

1.

Работаю в кадровом агентстве. Приходит кандидат, перед собеседованием просит показать, где уборная. Коллега провожает его и на автомате говорит: «Проходите, присаживайтесь, я сейчас к вам подойду!» @Подслушано

2.

Выставил свое резюме на днях. Первый звонок был с работы, с которой увольняюсь, с предложением устроиться к ним на работу. @genomcivil

3.

Пару дней назад снился сон, что проходил собеседование на какую-то работу. Решал какие-то тестовые задачки, сдал ответы каким-то двум мужикам, и, собственно, сон закончился. Сегодня приснился сон, что они мои ответы проверили и пригласили на повторное собеседование. Ответственно подошли к приему на работу, я доволен. @Syaver

4.

Начитался разных книг по мотивации и весь такой замотивированный пришел на собеседование. В графе «Зарплата» указал, что претендую на 1 млн рублей в месяц. Когда HR-менеджер спросила у меня, серьезно ли я по поводу зарплаты, я, конечно, ответил утвердительно. Она ничего не сказала, а просто молча вышла и через пару минут пригласила к заму. Он тоже спросил, серьезно ли я настроен. С физиономией человека, который привык получать то, что желает, я убедительно покивал, дав ему понять, что у него нет возможности мне отказать. Вот уж было неожиданно услышать от него: «Не приходите больше». @realcowboy

5.

Подруга шла на собеседование, и так получилось, что ее по дороге ужалила оса. И не куда-нибудь, а в лицо. Лицо распухло, а подруга как ни в чем не бывало пришла на собеседование. Одного глаза вообще не видно. И сказала, что до встречи с осой выглядела получше, но если они не хотят проводить с нею сейчас собеседование, то можно перенести. И ее сразу взяли. Сказали, что уж если она даже в таком виде пришла, значит, человек ответственный, а им как раз такие и нужны. @Подслушано

6.

Резюме провисело 2 месяца на сайте поиска работы, имело кучу просмотров, а сегодня оказалось, что в нем неправильно указан мой номер телефона. @megabayt

7.

Проходил собеседование в одной фирме в Германии. Находилась она в новом здании техногородка, прямо у дверей фирмы — автобусная остановка. Все прошло отлично. После собеседования, стоя на остановке и ожидая автобус, я почему-то решил выбросить из карманов куртки все ненужное. Находясь в несколько взвинченном состоянии, вместе с ненужным выбросил в урну связку ключей. Естественно — куда денешься — полез в урну их искать. Когда нашел и обернулся, увидел, что за мной из окон наблюдает полфирмы, в том числе и менеджер по персоналу.

Больше я об этой фирме ничего не слышал. @Michael Scherb

8.

Проходил собеседование на трудоустройство, и в конце прозвучала всем известная фраза: «Спасибо, мы вам перезвоним!» Зная, что в 99 % случаев этого не происходит, я сказал: «Почему вам сразу не сказать, что я не принят и не терзать меня томительными ожиданиями вашего звонка?» Пауза. Перезагрузка. Ответ: «Спасибо, вы не приняты». P.S. Хрен его знает, а может, и перезвонили бы. @VBerezovskiy

9.

Знаю я о таких методах, как создание стрессовых ситуаций во время собеседований, чтобы посмотреть на реакцию человека. Например, звучит пожарная тревога и т. д. И вот прихожу я на собеседование, сижу в очереди, и тут начинается паника: «ПОЖАР! ПОЖАР!» Ну а мне-то что, я ж наученный. Понимаю, главное — сохранять спокойствие, чтобы показать, какой я организованный. Без паники выхожу, успокаиваю людей, мол, все в порядке, помогаю выходить из здания. Думаю, ну красавчик, прошел проверку. Пожар был реальным. @Подслушано

10.

Пришла устраиваться на работу, сижу на собеседовании с руководителем. Поговорили, потом он предложил задать ему несколько вопросов о компании и специфике работы. И все шло неплохо, пока вместо «Какой у вас дресс-код?» я не ляпнула «Какое у вас стоп-слово?» @Подслушано

11.

Ходил сегодня на собеседование, все прошло отлично. Тетка на моей анкете даже плюсик поставила... или крест. @mrBinSuperman

12.