12 «подслушанных» историй, доказывающих, что делать добро — очень просто
Мы в AdMe.ru уверены, что добрые поступки не требуют больших затрат и усилий. Делать добро намного проще, чем кажется. Эти 11 «подслушанных» историй — лучшее тому доказательство. Осторожно! После прочтения у вас может возникнуть непреодолимое желание сделать что-то хорошее.
- Моя подруга пошла с сынишкой в кино. По дороге малыш собирает все листовки, которые раздают девочки-промоутеры. Причем сам к ним подходит, как будто ему жизненно важно. Она у него спрашивает: «Сынок, зачем тебе нужны эти листики? Что ты с ними потом будешь делать?» На что ребенок сказал: «Ничего не буду делать, мамочка. Просто эти девочки всегда такие грустные стоят, никто не берет эти листочки. А так я их делаю НЕМНОГО СЧАСТЛИВЕЕ».
- Бабушка радостно рассказывала о том, что ей пришло поздравление с днем рождения с бывшего места работы (она ветеран труда, давно на пенсии).
«Помнят обо мне еще», — говорит. Мама в ответ сказала, что это программа делает рассылку по базе данных. Под предлогом угостить мандаринкой подошел к маме и попросил никогда так больше не говорить. Она сразу все поняла, сказала, что ошиблась. Вместе похвалили работников, послушали бабушкины истории. Не всегда стоит говорить людям правду.
- Мне 18 лет. Зима. Вечер. На улице темно. Спешила домой, поэтому подошла к припаркованному такси. Когда садилась вперед, сзади подсели еще два парня. Спросили, куда еду, сказали, им туда же. Денег было немного, и я обрадовалась такой удаче. Когда доехали до места, я собралась выходить. Парни тоже. Вдруг таксист хватает меня за руку. Парни выходят, а мы по газам. Я испугалась. Но мы сделали круг и приехали обратно. Парней уже не было, не понравились их лица водителю.
- Езжу на работу каждый день по утрам и всегда беру себе кофе на вынос в соседнем от метро кафе. Недавно выбрала для себя новый маршрут и стала встречать дедушку в орденах, который играет на баяне и поет военные песни. Теперь я не пью кофе, а эту сумму отдаю ему, он в ответ всегда дает мне сосательную конфетку, которых у него целый мешок. А недавно, когда я подошла, он перестал играть, всунул в ладонь шоколадную конфету и говорит: «Это волшебная, подумай хорошо, что загадать».
Загадала. Жду. Знаю, сбудется.
- Ехала в такси поздно ночью. Вдруг посреди дороги таксист остановился и вышел из машины. Я уже успела испугаться, как вдруг увидела перед нами двух ежиков. Он вышел из машины, чтобы согнать их с дороги! Так сразу тепло на душе стало.
- Обожаю, когда люди с удовольствием делают свою работу, какой бы она ни была. Бывает, идешь, холодно, подходишь на улице к палатке с кофе. А девушка там искренно улыбнется, щедро насыпет молотого шоколада, скажет: «Осторожно, кофе горячий! Хорошего вам дня!» Или покупаешь воду на заправке, а кассир кричит заправщику: «Беги сюда быстро, отнеси девушке тяжелые бутылки в машину!» А тот с улыбкой помогает и желает хорошо доехать. И так сразу тепло на душе становится.
- Зашел в магазин за хлебом. Пока стоял в очереди в кассу, вбежал пацан с разбитым носом и стал просить помощи. Как выяснилось, несколько человек напали на него, отобрали телефон и стали избивать. Он и спрятался в магазине.
Приятно удивила реакция работников: все мужчины сразу же покинули склад и работу в зале, собравшись у входа, охрана встала в дверях. Женщины вызвали полицию, умыли пацана, дали воды и телефон позвонить родителям. А несколько покупателей сразу вызвались быть свидетелями.
- У нас целый подъезд пенсионеров. Все работали на заводе и получали квартиры в 60-х и примерно одного возраста — 80 и старше. Внук одной бабули вырос и в свои 35 сколотил приличное состояние. Раз в месяц он приезжает с помощником, обходит квартиры, звонит и кричит: «Бабуськи! Тимур и его команда прибыли!» Это значит, что все бабули пишут списки продуктов или мужских дел. И все покупается, ремонтируется. Нет, они не одиноки, и дети их не забыли. Просто Юра хочет помочь. И помогает.
- На днях ехала в троллейбусе. Зашел молодой человек лет 20–25. Сел, целую остановку мучился, разматывая наушники со сломанной рукой. За 2 минуты до моей остановки, когда троллейбус затормозил перед светофором, я подошла к нему и размотала их. Пока разматывала, молодой человек сидел и улыбался. Вышла — коленки все тряслись. Первый раз не побоялась сделать добро.
- Села как-то в маршрутку, а там бабушка сидит еле живая, с кресла скатывается. Стали спрашивать, что с ней. А она и двух слов связать не может. Так все, кто сидел в маршрутке, сразу стали из нее выходить, мы с водителем тут же решили везти ее в больницу, я стала выяснять номера телефонов родственников, а она говорит, что нет никого, муж дома после инсульта. Пока ехали, держала ее, чтоб не упала, а она, бедная, не выпускала из рук кошелек. Привезли в больницу, оказалось — инсульт. Так мы с водителем спасли жизнь.
- Однажды я спасла две жизни. Ехала на учебу, смотрела в окно. На улице был +1, а вчера — −9. Посередине замерзшего озера готовились к рыбалке два мужика. Я, зная температуру, прикинула, как это все тает, и позвонила другу, который работал в спасательной службе, с просьбой выслать наряд на указанное место. На следующее утро у меня на пороге стояли девочка 14 лет и ее мама и благодарили за спасение отца и его брата. Оказалось, друг с бригадой приехали, когда рыбаки уже уходили под лед.
Источник Подслушано