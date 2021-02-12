12 человек, которые столкнулись с языковым барьером буквально нос к носу

Коллега разбирает песню на итальянском, называется «Parla più piano» (из кинофильма «Крестный отец»). Зная, что я увлекаюсь языком, спрашивает:

— Как переводится «Parla più piano»?

Я, уставившись в свое вязание:

— «Говори тише».

Коллега (шепотом):

— Как переводится «Parla più piano»?.. © Шолпан Пронина / Facebook

Прихожу в автомагазин, прошу подобрать моторное масло. Продавец: «Если дымится, 5w-30». Я: «В смысле если дымится? Ничего у меня не дымится, с чего вы это взяли?» Продавец: «Я говорю, есть Idemitsu 5w-30, масло японское такое». © veos / Pikabu

Вспомнилась небольшая история про «доброе утро» из случаев по работе. Дело было в Казахстане, где большинство понимает и говорит по-русски. Коллегу зовут Геннадий. Работали с турками, а по-турецки Günaydın (звучит как «гюнайдын») — это «доброе утро». Мы все в одном кабинете сидели. К Гене много кто заходил, обращался по рабочим моментам. Турки неделю недоумевали, отвечали на этот «гюнайдын» (Геннадий) в любое время суток, не понимали, почему сейчас утро и почему люди желают доброго утра всегда только Гене. Потом все-таки осмелились спросить, в чем дело. © TheDeemah / Pikabu