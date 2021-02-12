12 человек, которые столкнулись с языковым барьером буквально нос к носу
Безусловно, счастье — это когда тебя понимают. И данную фразу стоит воспринимать буквально. Ведь нередко из-за незнания слова или фразы на иностранном языке можно попасть впросак. А некоторые перлы настолько бесподобны, что их можно вполне спутать с анекдотами.
Мы в AdMe.ru знаем, сколько сложностей и открытий таит неродная речь. А героям нашей сегодняшней подборки есть куда стремиться в плане изучения чужих наречий.
-
Коллега разбирает песню на итальянском, называется «Parla più piano» (из кинофильма «Крестный отец»). Зная, что я увлекаюсь языком, спрашивает:
— Как переводится «Parla più piano»?
Я, уставившись в свое вязание:
— «Говори тише».
Коллега (шепотом):
— Как переводится «Parla più piano»?.. © Шолпан Пронина / Facebook
-
Прихожу в автомагазин, прошу подобрать моторное масло. Продавец: «Если дымится, 5w-30». Я: «В смысле если дымится? Ничего у меня не дымится, с чего вы это взяли?» Продавец: «Я говорю, есть Idemitsu 5w-30, масло японское такое». © veos / Pikabu
-
Вспомнилась небольшая история про «доброе утро» из случаев по работе. Дело было в Казахстане, где большинство понимает и говорит по-русски. Коллегу зовут Геннадий. Работали с турками, а по-турецки Günaydın (звучит как «гюнайдын») — это «доброе утро». Мы все в одном кабинете сидели. К Гене много кто заходил, обращался по рабочим моментам. Турки неделю недоумевали, отвечали на этот «гюнайдын» (Геннадий) в любое время суток, не понимали, почему сейчас утро и почему люди желают доброго утра всегда только Гене. Потом все-таки осмелились спросить, в чем дело. © TheDeemah / Pikabu
-
У нас на работе телек стоит, фоном «Евроспорт» показывает. Утром передача была про ралли в Дакаре. Поглядываю в телек боковым зрением, а там написано на английском «Пахии ха „Евроспорт“». Думаю, что за фигня, что такое «пахиха»? Может, населенный пункт какой на спецучастке у бедуинов? Только потом дошло: «Ранее на „Евроспорт“». © enternight / Pikabu
-
В 5-м классе проходили вопросительные слова на английском. На контрольной было задание: записать рядом с русским переводом английское вопросительное слово. И мой одноклассник записал их как kto, chto, kogda, kuda просто транслитом. Мы думали, что он не выучил, но он правда не понимал, в чем проблема. Потом мы купили у него эту контрольную за 10 рублей. Всем классом собирали деньги, чтобы ржать, бесплатно не отдал. © «Подслушано» / VK
-
На советских деньгах писали перевод номинала купюры на языки республик. «Адзын карбованец», «бир сом», «бир манат»... Муж рассказывал, что в начале 1980-х, будучи ребенком, как-то увидел первый раз купюру в 50 рублей и очень был поражен. До этого считал, что самая большая купюра — это 25 рублей. И вот, читая слова на ней, в числе прочего наткнулся на «беш сум». Долго уверенно думал, что это значит «бешеная сумма». © «Подслушано» / VK
-
Одна англоговорящая хотела сказать испанцу, с которым у нее был роман, фразу I’m so embarrassed («Я так смущена»), но забыла, как это сказать на испанском, и просто скалькировала слово, получилось Estoy embarazada. Ее парень был крайне испуган и удивлен, потому как на испанском это значит «Я беременна». © Marnia / AdMe
-
В отделении «Почты России» отправляю посылку в Китай. Принимает ее девушка и говорит:
— Ой, а ее, наверное, вам не пропустит таможня.
— Это почему же? — спрашиваю.
— Здесь написано «таблетки».
— Девушка это не таблетки, это Tablet, «планшет» по-английски. Прислали бракованный, отправляю назад. © 33happy / Pikabu
-
В Польше: полячка объясняет украинке, которая не знает польского языка, как делать бургер. Украинка в конце: «Я запомнила». Полька второй раз показывает — и опять: «Запомнила». На пятый раз позвала коллегу, которая знала русский язык. Прикол в том, что по-польски «запомняла» — это «забыла». © Юрий Завалин / Facebook
-
Я переводчик, рабочий — английский. Из-за огромной конкуренции стараюсь совершенствовать язык каждый день: помимо основной работы, беру заказы в интернете и подрабатываю репетитором у взрослых. На днях поняла, что пора сделать передышку: в голове что-то выключилось, и на протяжении трех страниц текста я переводила слово palace как «палас». Так и отправила заказчику буклеты о роскошных трехэтажных паласах. © «Подслушано» / VK
-
Отдыхала с семьей на море. Со мной попытался познакомиться немецкий парень. По-английски он не понимал, а мое знание немецкого ограничивается песнями немецких групп, переводы которых я не знаю. Но сказать ему что-то очень хотелось. Вот я и ляпнула: Ich Will Deine Seele. Лицо моего собеседника дернулось, а глаза округлились, словно перед ним стоял сам Мефистофель. Оставив меня в легком недоумении, он быстро удалился. Оказывается, я сказала: «Я хочу твою душу». © «Подслушано» / VK
-
В университете у нас был предмет «стилистика белорусского языка», знания по которому безуспешно пытался вложить в наши головы профессор почтенного возраста. И вот на одной из пар мы обсуждали всякие изобразительные речевые средства. И как-то туго было с пониманием того, что от нас хотят: первая пара, тихий час. Утратив веру в нашу сообразительность, профессор предпринял последнюю попытку и поднял с места мою подругу:
— Кого мы называем лесными воинами?
— Ну... может быть... эльфы?
— Ка-а-аки-и-ие э-э-эльфы! Партиза-а-аны! Это партизаны!
Позже подруга сказала, что задала тот же самый вопрос своему папе. Он, подумав, немного неуверенно ответил:
— Ну... может быть... эльфы? © bash.im
А с какими трудностями перевода сталкивались лично вы?