12 леденящих душу историй, в которых творится какая-то чертовщина
В жизни происходит много странностей, не все из которых можно объяснить банальной случайностью.
AdMe.ru собрал 12 мистических историй, которые произошли с обычными людьми. Верить или не верить в реальность описанных событий — каждый выбирает сам.
- В автобусе на меня почти всю дорогу пялился какой-то мужик странного вида, я злобно подумала в его сторону: «Ну что уставился? Думаешь, один можешь мысли читать?» Он вздрогнул, отвернулся и на первой же остановке выбежал.
- Была дома одна. Лежала в ванне. Дверь закрыта. Под дверью щель. В отражении плитки вижу ноги. Я в ужасе. Муж на работе, телефон в зале. Усиленно плещусь и судорожно соображаю, что делать. Решила не выходить ни за что. Стук в дверь. Я кричу: «Витя, ты уже дома? Руки на кухне помой, сейчас мама придет. Дай мне 20 минут, и я буду готова». Ноги сразу же ушли. До прихода мужа я просидела в ванной около 5 часов. Когда он пришел, дверь была закрыта на верхний замок, который изнутри не открыть.
- Мне никогда не везет, а моя девушка, наоборот, невероятно удачлива. Ей везет всегда и во всем: то выиграет что-то, то найдет. Как-то раз я стою и сокрушаюсь по поводу своей неудачливости. Она тихонечко подходит сзади, обнимает и целует меня в щеку со словами: «Отдаю тебе половину своей удачи!» И вот вчера я нашел на улице 500 рублей, а начальник не заметил моего опоздания. Точно ведьма.
- Раньше увлекался оккультизмом, искал и скупал редкие книги, в доме даже есть отдельная комната-кабинет со всем подобным добром. Одну из таких книг я купил в другом регионе, очень старинная и ценная, принес домой. В эту же ночь начала происходить какая-то чертовщина. Книги валились с полок, кот вставал на дыбы, двери хлопали. Апогеем стала ворона, бьющаяся в окно. Это надо было видеть: я, взрослый мужик с котом под мышкой, орущий благим матом, бежал из дома в гараж. От книги избавился.
- Ночью шел сильный дождь. Мы с девушкой крепко спали в моей комнате, но вдруг она подорвалась и стала меня будить, просила перейти в гостиную. Перешли. Спустя пару минут кусок потолка упал в изголовье моей кровати.
- Переделала все дела по дому, пошла гулять с дочкой. Поиграли в песке, покатались на качелях. Думаю, а не пойти ли нам в торговый центр (40 минут пешком от дома). Идем уже минут 10. Мимо нас проходит незнакомый мужик, пристально на меня смотря, и вдруг злобно сквозь зубы цедит: «Курицу на плите выключи, идиотина». У меня ступор... Вспоминаю, что и правда оставила куриный суп на плите. Побежала домой, оглядываясь и трясясь, а мужик сел в трамвай и уехал.
- Ночь. Темень. Едем с мужем в Питер. Никогда крепко не сплю, а тут уснула. Да так, что, когда кто-то громко трижды постучал в боковое стекло, понять не могла, где я, что со мной. Вглядываюсь в боковушку — темно, лес мелькает. Тут доходит: «Да я же еду!» Прямая дорога, мотор гудит. Оборачиваюсь на мужа, а он спит: «Саааша!» Бьет по тормозам.
- Сняла квартиру. Часто замечала, будто кто-то ходит по комнатам, ночью пару раз четко слышала, как меня зовут по имени. Было жутко. И как-то я пришла хмельная, на улице темно и ночь, и тут отчетливо вижу огромный мужской силуэт в зале. Я так хотела спать, что просто разулась, кинула в нечто туфли со словами: «Прошу, не сейчас и не сегодня, бухнула и хочу спать». После этого каких-либо паранормальных явлений дома не замечала. Мне кажется, призрак офигел от моей наглости и бесстрашия.
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Многие люди говорят, что у них хорошая интуиция. Но моя мама — это какой-то особенный случай. Она может просыпаться за 2 минуты до СМС от папы, где он сообщает о приземлении. Может в разговоре упомянуть о человеке, с которым сто лет не общались, и в этот же день ей он звонит. Но когда я попала в аварию (только села за руль), она через минуту мне позвонила и спросила, все ли у меня в порядке. Я, к сожалению, этот дар не унаследовала.
- Работаю за компом, в кабинете нас четверо. Выше над нами надстраивают еще этаж. Вдруг кто-то сзади хлопает меня по плечу, и по всему телу холод. Обернулась — коллеги все на месте. Решила, что заработалась. Встала за водичкой. Только отошла — прямо на мое место рухнул потолок. Все целы.
- Моя сестра была в глубочайшей депрессии. Я была далеко, когда она решила покончить с собой. Она забралась на крышу, и перед последним шагом ей поступил звонок. От меня. Она подняла трубку, и вместо слов приветствия услышала мой голос — я с кем-то разговаривала о том, как соскучилась по дому и по ней особенно. Этот звонок ее спас, и она ушла с крыши. Для меня до сих пор загадка, почему именно в этот момент мой айфон заглючил и сам набрал ее номер.
- В ночь перед первым из 3 экзаменов мама посоветовала запомнить сон, типа увидишь цифру — это и будет номер билета с вопросом. Проснулся рано, сон не запомнил и уснул опять на 10 минут, снится мне, как я тяну билет, и голос громко говорит: «18-й билет!» В итоге первый экзамен — вытянул 18-й билет, второй экзамен — 18-й билет, третий экзамен — я выучил только 18-й билет и вытянул... 9-й! Думаю, вот блин! А оказалось, препод перемешал вопросы, чтобы не списывали, и 9-й билет — это бывший 18-й! Бинго!
А с вами происходило подобное — то, что нельзя объяснить логически? Делимся в комментариях!