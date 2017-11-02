12 леденящих душу историй, в которых творится какая-то чертовщина

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В жизни происходит много странностей, не все из которых можно объяснить банальной случайностью.

AdMe.ru собрал 12 мистических историй, которые произошли с обычными людьми. Верить или не верить в реальность описанных событий — каждый выбирает сам.