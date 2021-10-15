12 комиксов о даче, после просмотра которых вам захочется открыть сайт объявлений и выбрать себе участок
Вряд ли есть человек, который ни разу не был на даче. И уж точно все согласятся с тем, что там царит особая атмосфера, которая заставляет нас забыть о городских заботах, расслабиться и побыть собой.
Мы в AdMe.ru с теплом относимся к своим «фазендам», а потому решили нарисовать картинки, которые с ностальгией отзовутся в душе каждого, кто знает, что такое дача.
1. Дача — словно музей истории моды
2. Это в городе мы привередничаем, а на даче едим, что дают, и нахваливаем
3. Лучший отдых — активный, это давно известно
4. Наглядная разница менталитетов
5. Дачный кошмар нашего поколения
6. Зато своя
7. Все, что не нужно дома, сгодится на даче
8. Не сгодилось сейчас — подождет своего часа в сарае
9. Весной окна домов в спальных районах загораются мистическим фиолетовым светом
10. Если есть дача, зачем нам отдых по системе «все включено» в Турции?
11. И даже комары размером с палец — не причина отказываться от уличных посиделок
12. Первые дачные походы за грибами обычно заканчивались неудачно, но со временем количество съедобных грибов в наших корзинах росло
А у вас есть дача? Поделитесь с нами своими любимыми дачными воспоминаниями.
Поделиться этой статьёй