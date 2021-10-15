12 комиксов о даче, после просмотра которых вам захочется открыть сайт объявлений и выбрать себе участок

Вряд ли есть человек, который ни разу не был на даче. И уж точно все согласятся с тем, что там царит особая атмосфера, которая заставляет нас забыть о городских заботах, расслабиться и побыть собой.

Мы в AdMe.ru с теплом относимся к своим «фазендам», а потому решили нарисовать картинки, которые с ностальгией отзовутся в душе каждого, кто знает, что такое дача.

1. Дача — словно музей истории моды

2. Это в городе мы привередничаем, а на даче едим, что дают, и нахваливаем

3. Лучший отдых — активный, это давно известно

4. Наглядная разница менталитетов

5. Дачный кошмар нашего поколения

6. Зато своя

7. Все, что не нужно дома, сгодится на даче

8. Не сгодилось сейчас — подождет своего часа в сарае

9. Весной окна домов в спальных районах загораются мистическим фиолетовым светом

10. Если есть дача, зачем нам отдых по системе «все включено» в Турции?

11. И даже комары размером с палец — не причина отказываться от уличных посиделок

12. Первые дачные походы за грибами обычно заканчивались неудачно, но со временем количество съедобных грибов в наших корзинах росло