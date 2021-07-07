12 изобретений для женщин, над которыми все смеялись, а потом неожиданно начали раскупать

В современном мире технологии так быстро развиваются, что, бывает, не успеешь даже приобрести какую-то вещь, изучить ее получше, а она уже устарела. И многое, на что мы совсем недавно смотрели с подозрением, больше не кажется диковинным или чересчур оригинальным, а уверенно входит в нашу жизнь. Например, силиконовый коврик, с помощью которого так удобно мыть кисти для макияжа, или скребок гуаша для массажа.

Сегодня мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие бьюти-гаджеты твердо заняли свои позиции на службе женской красоты в последние годы. И поняли, что они столь же функциональны, сколь и разнообразны.

1. Спонж конняку

Казалось бы, для очищения кожи уже давным-давно придуманы все возможные щеточки, спонжи, пенки и маски. И вот появилось еще одно чудо: спонж конняку. Давайте же разберемся, что это такое. Один из его главных плюсов в том, что он на 100 % натурален — это часть растения аморфофаллус коньяк. Поскольку спонжи позволяют мягко отшелушивать кожу без чрезмерного раздражения, они обычно считаются безопасными для большинства типов кожи. Менять спонж советуют раз в 4–5 недель.

2. Скребок гуаша

Разумеется, про массаж лица все знают давным-давно. Но некоторое время назад на рынке появился специальный бьюти-гаджет, который призван сделать эту процедуру особенно эффективной. Гуаша используется для того, чтобы избавиться от отеков, уменьшить количество морщинок, а также для общего оздоровления кожи. Как правило, эти скребки изготавливаются из натуральных камней (например, кварца). Но перед применением лучше проконсультироваться с медиком: это нововведение, к сожалению, подойдет не всем.

3. Впитывающее белье

Выглядят такие трусы так же, как и обычные ежедневные — никакой «громоздкости» и лишнего объема, но они имеют дополнительные слои специальной ткани в нижней части. Можно совмещать их с прокладками или тампонами, а можно (особенно в последние дни месячных) надевать только их, не прибегая к какой-либо дополнительной защите. Использовать одну пару белья для «этих дней» можно от 2 до 5 лет — при регулярной стирке в холодной воде.

4. Магнитные ресницы

Наращивание ресниц — это, конечно, хорошо. А что насчет такого удивительного изобретения, как ресницы на магнитах? Первое время это звучало даже немного абсурдно, но со временем мы распробовали всю прелесть этого изобретения. Полоски ресниц с крохотной магнитной линией снизу можно как скреплять между собой, так и наносить на специальную подводку — проще некуда. Однако злоупотреблять ими тоже не следует — ваши собственные ресницы от постоянного давления и веса могут ослабеть.

5. Патчи для подмышек

Даже если использовать антиперспирант, предательские пятна пота все же могут появиться на одежде, особенно если антиперспирант направлен только на борьбу с запахом, на улице жарко, а одежда совсем легкая. В этой ситуации на помощь могут прийти специальные патчи для подмышек. Незаметные для окружающих, они впитают лишнюю влагу и помогут предотвратить образование пятен на одежде.

6. Коврик для мытья кистей

Вроде бы мыть косметические кисти — не особо сложная задача и какие-то специальные гаджеты тут не нужны. Но на практике все немного иначе. Коврики для мытья кистей — незаменимая вещь для тех, кто ежедневно пользуется рассыпчатыми средствами для макияжа. Они удобны, мобильны, помогают очистить кисточки мягко и быстро. Скажем так: с ними лучше, чем без них. (К слову, кисти следует основательно мыть не реже 1 раза в 2 недели.)

7. Маска против акне

Речь не о той маске, которую нужно нанести и смыть через 10 минут. Световая маска работает несколько иначе: она борется с воспалениями и акне с помощью светодиодов, которые уничтожают бактерии под кожей. Она никак не стесняет в действиях — с маской на лице можно и читать, и смотреть телевизор, и даже заниматься домашними делами.

8. Силиконовый массажер для лица

Еще один девайс, который помогает коже оставаться чистой и сияющей, — силиконовая щеточка-массажер. По словам косметологов, это приспособление отлично справляется со своей работой: нежно отшелушивает, удаляет загрязнения и жирный блеск. Кроме того, такие приспособления, как правило, гипоаллергенны и устойчивы к запахам.

9. Колпачки для ногтей

Приспособление, глядя на которое девушки наверняка воскликнут: «И как я не додумалась до этого раньше?» Многие из нас знакомы с ситуацией, когда покрытие на ногтях еще не высохло, а какие-то вещи уже требуют нашего внимания. И даже маленькая неосторожность может привести к тому, что лак придется стирать и наносить заново. И снова ждать. Но с такими вот колпачками проблема отпадает сама собой.

10. Принтер для ногтей

Звучит футуристично. Но это действительно маленький принтер, который может напечатать на ваших ногтях то, что вы захотите. Салонные аппараты более громоздкие, и туда можно поместить больше пальцев, тогда как маленькая домашняя версия вмещает всего один. Отличный вариант для тех, кто любит сложный дизайн ногтей, но с кисточками не дружит и не любит ходить в салоны.

11. Маска для губ

Такая маска призвана увлажнить губы и сделать их чуть более пухлыми. Пользоваться ею очень легко: нанести на чистые губы, оставить на 10–15 минут. Повторно маску использовать не рекомендуется. Маски различаются и по размеру, и даже по вкусу. Стоит учесть, что большинство из них цельные, то есть говорить или дышать ртом во время использования не получится.

12. Гель для укладки бровей

С гелем для укладки волос мы знакомы уже много десятков лет. А вот гель для бровей еще некоторое время назад казался чем-то странным. Но мода не стоит на месте и теперь, когда на пике популярности естественный стиль, мы стараемся, чтобы наши брови выглядели здоровыми, густыми и ровными. Откладываем пинцеты и разнообразные карандаши, берем гель для бровей, придаем натуральным волоскам стойкую форму — и все. Признаться, мы бы очень хотели, чтобы этот тренд задержался подольше.