12 историй от читателей AdMe.ru о случайностях, которые больше похожи на сбой в матрице, нежели на простые совпадения

Нередко мы оказываемся в нужное время в нужном месте. И тогда у нас рождаются байки о странных стечениях обстоятельств. Например, о том, что мы можем управлять движением предметов силой слова, или о том, как с нами разговаривает телевизор.

Читатели AdMe.ru также сталкивались со случайностями, которые поражают. Некоторые истории больше похожи на сценарии фильмов, чем на житейские ситуации. А в конце статьи — бонус: наши авторы расскажут о совпадениях, произошедших в их жизни.

Поссорились с мужем. Он долго уговаривал меня принести ему поесть в комнату на подносе. Ладно, согласилась. Молча захожу в комнату и только ставлю поднос на табуретку, как из телевизора (фильм какой-то шел) звучит фраза: «На, жри». Как мы смеялись! Так и помирились. © Елена Буркова / Facebook

У меня есть комплект из серебра — кольцо и серьги с гранатами. Из кольца выпал камень, и я не могла подобрать такой цвет нигде. Всех ювелиров обошла, но так не нашла. Долго не носила серьги из-за кольца, а тут перед 8 Марта надела, веду занятия у студентов и чувствую, что в группе какое-то напряжение, студенты друг с другом перешептываются, я даже замечание им сделала. А когда они меня стали поздравлять с наступающим праздником, начали с извинений и протянули мне подарок: там был в точности такой же набор с гранатами, я аж подпрыгнула от радости! А они боялись, что ошиблись с подарком, увидев на мне точно такие же серьги. Теперь у меня 2 набора, и я не боюсь потерять камни. © Ирина Сергеева / Facebook

Моя знакомая злилась на свою кошку за то, что та постоянно ходит в туалет в неположенных местах. И вот в очередной раз кошка натворила дел. Знакомая смотрит на нее и говорит: «Скажи, ты это специально?» В этот момент кошка ей подмигивает одним глазом. Есть 3 свидетеля. © Владимир Писаренко / Facebook

Это было давно, но, когда вспоминаю, меня передергивает. Родители попросили принести компот из подвала. Сходила, принесла. Нужно было вернуться закрыть подвал. Выхожу во двор и вижу, как огромный каменный забор рухнул и завалил вход в подвал. 3 минуты назад я там была. © Татьяна Павлова / Facebook

Как-то с бригадой скорой помощи приехали на вызов, квартира на 15-м этаже. После того как оказали помощь, выходим из квартиры и идем к лифту, а хозяин говорит, мол, к сожалению, он у нас уже целый год не работает. Мы стали спорить, что только что на нем приехали, однако, сколько ни пробовали нажимать на кнопку, лифт так и не пришел. © Тома Главина / Facebook

Когда забеременела, все ходила и думала, как бы не пришлось рожать в праздник. Родила. Мальчика. 8 Марта. Муж прикалывался, что сын у меня праздник забрал. А когда я узнала, что беременна вторым сыном и срок у меня на конец февраля, так и сказала: «Вот отомщу тебе, рожу 23 Февраля». Так и получилось. © Мария Стародубова / Facebook



Спорим с мужем. Он говорит, что нет домовых, а я говорю, что есть. Он опять: «Нет». А я говорю: «Есть». И в этот момент со стенки падает фотография, летит, в воздухе переворачивается и падает прямо на середину комнаты. Окна закрыты, сквозняков не было. Я торжествующе, мол, вот, пожалуйста! Муж обалдел и больше не спорил. © Алена Гришина / Facebook

В студенчестве у нас на курсе учились 2 девочки по фамилии Калякина и Кулякина. Через пару лет они обе вышли замуж, и одна стала Виткина, а другая — Вилкина. © Тома Главина / Facebook

Мою тетю звали Гертруда, в семье и между друзьями — Гера. Ее мужа зовут Герман, в семье и между друзьями — Гера. Рассказывают, что, когда они познакомились, он протянул ей руку и представился: «Гера». Она в ответ протянула руку и представилась: «Гера». И оба засмеялась. Прожили вместе 60 лет. Гера и Гера. © Марина Эппель / Facebook

В юности любила иногда погромче музыку включить в комнате по радио. Как-то раз мама попросила, чтобы выключила. Я заупрямилась и ни в какую — нет, и все тут. Она заходит в комнату, решительно направляется к радио, чтобы выключить, и вдруг на нее рявкает голос Петра Фоменко: «Я те выключу!» Мать чуть не села. Хохотали обе. © Ksenia Avramenko / Facebook

Опаздываем. Я привезла дочь на учебу, места на парковке не было, а идти до входа всего метров 20. В общем, оставила машину на парковке для инвалидов, поскольку там было свободно, и побежала с ребенком в школу. Причем до этого я никогда на этих местах машину не оставляла. Искала до последнего свободное место на парковке. А тут меня замучили угрызения совести. Итак, бежим с дочерью в школу, и мне навстречу шагает хромая женщина с лонгетом на ноге. Я тогда подумала, что если бы у меня так было, то я бы без лишних переживаний ставила машину на места для инвалидов. Оставила ребенка в школе и забыла об этом. До вечера. В этот же день я сломала ногу, и сейчас я в гипсе. © Julia Kantaria / Facebook

Я была в пионерском лагере, У одной девочки в нашем отряде были часики, но они не работали, она их носила как украшение. Я начала хвастаться, что якобы обладаю энергетической силой. Взяла часики и крикнула громко: «Работайте!» Они заработали в ту же минуту. © Elena Tiemeyer / Facebook

Бонус: истории от авторов AdMe.ru

Я смотрела фото в соцсети на страничке друга своего мужа. Они тесно общались лет 10 назад. Мне стало интересно, каким был мой муж до нашей встречи. Листаю фотографии и вижу снимок из клуба, где я и мой муж. И только через пару минут до меня доходит, что это фото сделано до нашего знакомства и что мой муж там со своей бывшей. Оказывается, мы были знакомы еще 10 лет назад, но не помнили об этом.

Полгода назад договорилась по работе встретиться с девушкой. Лично не знакомы, в соцсетях переписывались. В 16:00 в назначенный день захожу в кафе, вижу ее и сажусь за стол. А она вытаращила глаза и смотрит на меня как на чокнутую. А потом как засмеется в голос. Выяснилось, что она забыла про нашу встречу и случайно договорилась пообедать в этом же заведении и в это время со своим мужем. Поэтому была крайне удивлена и возмущена, что какая-то незнакомка так нахально подсела. Сейчас дружим.

Раньше я была ведущей мероприятий. Однажды пишет мне некий Вячеслав, приглашает поработать на новогоднем корпоративе их фирмы. Говорю, мол, я сейчас на горнолыжном курорте, давайте через 4 дня встретимся. Он говорит, что тоже в отъезде. О встрече договорились. Через час после переписки сажусь на подъемник с незнакомцем. Когда мы добрались до верхней точки, шок на наших лицах считывался за километр. Ведь на подъемнике парень спросил, чем я занимаюсь, и сказал, что как раз ищет ведущую, но с одной уже договорился о встрече через 4 дня и теперь и не знает, как ту претендентку кинуть. И тут я понимаю, что передо мной тот самый Вячеслав и что он одновременно хочет и кинуть меня, и нанять на работу.

Какие странные случайности были в вашей жизни?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.