12 историй о том, как воспитывают детей родители с большой фантазией

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Некоторые родители используют в качестве воспитательных инструментов юмор, находчивость, воображение и капельку хитрости. И нам хочется брать с них пример.

AdMe.ru собрал несколько историй, которые и делают детство таким незабываемым.