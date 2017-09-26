12 историй о том, какой беспредел мы творили в Sims
Все, что происходит в игре The Sims, должно оставаться в игре The Sims. В противном случае это чревато появлением на свет и распространением дичайших историй, на многие из которых впору положить глаз ведущим кинокомпаниям.
AdMe.ru собрал 12 историй пользователей со всего света, которые рассказывают о своих самых неординарных проделках в серии игр The Sims.
- Я запирал человечков в комнате, в которой было только окно и телефон. Таким образом они могли, проголодавшись, заказать пиццу и наблюдать за тем, как ее привозят. Но забрать ее они не могли. Им оставалось смотреть, как она лежит на полу и плесневеет, после того как доставщик уедет. Не знаю, почему я так делал.
- Было мне лет 12. Как и большинство моих сверстниц, я самозабвенно играла в The Sims. Кто не в курсе, при создании героя нужно указывать некоторые параметры и черты характера. В том списке была графа «Фетиш». В то время я была ребенком, еще не испорченным интернетом, и почему-то была уверена, что фетиш — это что-то неприемлемое, то, что терпеть не можешь. Так вот, во всплывающем списке был такой вариант фетиша — запах пота. И я всегда указывала его, так как сама его не переношу. Каково же было мое недоумение, когда все мои герои со временем становились жуткими грязнулями, ни в какую не шли в душ, с упоением нюхали свои потные подмышки и шли себе дальше.
- Я наконец-то нашел девушку, на которой реально захотел жениться. Проблема была в том, что она уже была замужем. Вместо того, чтобы, как обычно, подружиться с ней и убедить развестись, я сдружился с ее мужем. Мы стали лучшими друзьями, и я уговорил его переехать жить ко мне, после чего утопил в бассейне. Затем я переехал жить к его жене.
- Я дожидался, пока мой сим начнет испытывать чувство голода, потом разрешал ему заказать пиццу, а когда ее доставляли, я заставлял его выкинуть ее в мусорку. После этого он начинал плакать.
- Когда я создавал персонажа, у меня был минимум денежных средств. Поэтому моему симу пришлось довольствоваться квартирой, в которой почти ничего не было, даже лампочки пришлось продать, чтобы купить мольберт и зарабатывать на продаже рисунков. Его творчество оценивалось в гроши, поэтому улучшить условия было невозможно. В какой-то момент показатель гигиены сима сильно упал и я захотел направить его мыться, но не тут-то было! Я забыл купить ванну! Время шло. Сим все чаще делал паузы между моими командами, отвлекаясь на собственный запах. 3 дня и 3 ночи он работал над картинами, продавая их за бесценок, моля меня хотя бы о тазике с мылом, но я был беспощаден и лишь командовал «рисуй». И однажды он не вытерпел. Сжав всю свою волю в симовский кулак, он отошел от мольберта. Я был ошарашен тем, что не мог им управлять. А он все двигался в сторону кухни с воплями, дошел до раковины, разделся, взял в руки губку с мылом и начал намыливать свое зацензуренное тело. Стоя посреди кухни совершенно голый, но гордый и чистый, он смотрел на меня. А я, раскрыв рот от изумления, лишь приказал ему вытирать лужу в 7 клеток и купил ему ванну на следующий день.
- Моя сим соблазняла соседских мужей, заставляла их уходить из семьи, спала с ними, писала их портреты, а затем бросала их. После этого я вешал портреты в длинном коридоре, ведущем в ее спальню, так что каждая новая жертва проходила через галерею предыдущих.
- Однажды я сделала сима и выбрала ему свойство любви к компьютерам. Но потом у него в семье настали трудные времена и я отправляла его ловить рыбу. Он ловил очень много, мы продавали эту рыбу, и дела пошли на лад. Но однажды я заметила, что он рядом с прудом занят чем-то не тем. Оказывается, он выловил ноутбук из пруда и сел в него играть. От судьбы не уйдешь.
- Как-то я приобрела шикарный особняк с забором из живой изгороди и коваными воротами. Пригласила полгорода на праздник, а после вечеринки не смогла выгнать этот табор. На опцию «выгнать всех» они попросту не реагировали. На следующий день это стадо засрало мне весь двор. И все жаловались, что опаздывают на работу... Ошибку поняла только через день: как оказалось, ворота были заперты, через забор они прыгать не умели.
- Вчера решил попробовать в Sims 3 сыграть немного. Короче, сидит моя женщина, ест, в парадную дверь заходит чувак в шапке. Смотрю — с ним ничего нельзя сделать, а он идет шариться по дому. Вызываю копов, этот шляпник забирает телик и диван, на входе его ждет полицейский, пропускает его, чтобы разойтись в дверях, заходит и дерет 500 местных денег (у меня зп около 90 денег в день) за ложный вызов. Вчера я понял, что жизнь отстой.
- Мой приятель однажды сказал мне: «Хочешь узнать, что хочет женщина, установи ей Sims и дай код от денег».
- Сейчас вспомнилось, когда был помладше, пришел в гости к друзьям родителей, а у них был персональный компьютер с установленной Sims. Так вот, сел я за него, создал героя, обустроил дом и начал играть. Для тех, кто не в курсе, Sims — это симулятор жизни. Проснулся, позавтракал — на работу, с работы пришел — уже почти вечер. Поел, прибрал, лег спать. И с утра все по новой. Времени всегда не хватает, лишь в выходные можно было расслабиться. Сидел я и думал: что за игра дурацкая, не бывает так в жизни, почти весь день работаешь, потом еще дел куча: приготовь, убери, разбери, в итоге и поспать-то некогда. «Я ведь постоянно работаю, а жить-то когда?» — выдал наивный ребенок во мне, твердо уверенный, что в реальности все не так: и времени у взрослых больше, и проблем меньше... Как же я ошибался!
Фото на превью RMFKB/reddit