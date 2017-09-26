12 историй о том, какой беспредел мы творили в Sims

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Все, что происходит в игре The Sims, должно оставаться в игре The Sims. В противном случае это чревато появлением на свет и распространением дичайших историй, на многие из которых впору положить глаз ведущим кинокомпаниям.

AdMe.ru собрал 12 историй пользователей со всего света, которые рассказывают о своих самых неординарных проделках в серии игр The Sims.