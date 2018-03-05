12 историй о том, что от судьбы не уйдешь

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Юлий Цезарь однажды сказал: «Каждый сам кузнец своей судьбы», и большинство из нас склонны с ним соглашаться. Но лишь до того момента, пока не столкнемся с таким невероятным совпадением, что судьба перестанет казаться выдумкой. Так кто мы: сценаристы своей жизни или просто зрители? Эта статья поможет вам сделать собственные выводы на этот счет, а заодно даст пищу для размышлений.