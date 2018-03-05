12 историй о том, что от судьбы не уйдешь
Юлий Цезарь однажды сказал: «Каждый сам кузнец своей судьбы», и большинство из нас склонны с ним соглашаться. Но лишь до того момента, пока не столкнемся с таким невероятным совпадением, что судьба перестанет казаться выдумкой. Так кто мы: сценаристы своей жизни или просто зрители? Эта статья поможет вам сделать собственные выводы на этот счет, а заодно даст пищу для размышлений.
AdMe.ru собрал 12 историй о судьбе, сюжеты которых оказались куда интереснее, чем у самых крутых фильмов, ведь нам их подкинула сама жизнь.
- Познакомился со своей девушкой по имени Анжелика через интернет в этом году, а год назад соврал бабушке, что у меня есть девушка Анжелика и я с нею познакомился через интернет. Вот сижу и думаю: пророк я или это судьба?
- Мы с моим уже мужем жили в одной деревне, были общие знакомые, учились в одной школе, только я была на 7 лет младше. Но я его почему-то не знала и совсем не помнила. Когда начали общаться, он за мной ухаживал и носил мне коньки до дома. А через несколько лет, когда мы уже встречались, он показал мне фото со своего выпускного, где я стою маленькая недалеко от него.
- Полгода назад ночью гулял по городу и, переходя мост через речку, увидел девушку, которая стояла на перилах моста и собиралась прыгать. Я тихо подошел к ней, поговорил и предложил выпить чаю у меня. Через неделю свадьба. Иногда можно найти свою судьбу там, где ты и не ожидаешь.
- Сегодня познакомился с девушкой. Ее квадрокоптер приземлился у меня на балконе и улететь сам не смог. Наверное, это судьба.
- Вчера во время вечерней прогулки у меня случился конфуз. Мне в рот залетела мошка, я сплюнула ее через левое плечо, и в этот момент парень, который меня обгонял, тоже выплюнул мошку. Решили, что это знак, и идем сегодня на свидание.
- У подруги около месяца назад в автобусе вытянули из кармана телефон. Недавно ее отец (он работает таксистом) приехал на вызов, в машину заполз пьяный парень, назвал адрес и кинул свой телефон на бардачок, где его благополучно забыл. Отец подруги заметил на телефоне приметный знак: сердечко, нарисованное на задней панели перманентным маркером. Это был телефон подруги! На нем даже ее фотки остались. В городе живут около 2 млн человек, имеется очень много служб такси, но вор позвонил именно в эту службу и сел именно в эту машину.
- Несколько лет назад, готовясь к экзамену, я услышала, как кукушка кукует за окном. Про себя подумала: «Кукушка-кукушка, какой билет я вытяну на экзамене?» Насчитала 8 «ку-ку», посмеялась и продолжила учить, надеясь на первый, самый легкий билет. Прихожу на экзамен, и что вы думаете? Вытягиваю бумажку с номером 8.
- Летом выхожу замуж за парня, чьи соседи по дому — наши хорошие соседи по даче. Он решил пригласить в роли ведущего свадьбы своего одноклассника, с которым я училась в одном колледже; этот ведущий ходил в танцевальный кружок и танцевал с бывшей девушкой моего брата на корпоративе моей мамы. Бабушка моего мужа жила на соседней улице. А его лучший друг всю жизнь жил напротив моего дома и ходил в те же магазины, что и я. И все это в огромном мегаполисе.
- Как-то в 1997 году я попал в больницу в глазное отделение. Было мне 13, и там я познакомился с 11-летней девчонкой. Полюбили друг друга детской любовью. Мобильников и интернета в то время не было, поэтому после выписки общались с помощью писем. Но я переехал и адрес ее потерял, очень скучал и переживал долгие годы. Но время лечит: я женился, у нас родилась дочь, после был развод. Как вдруг летом мне приснилась моя детская любовь, Юля. Нашел ее в «ВКонтакте», и мы встретились ровно 20 спустя. Она тоже в разводе, у нее есть сын, а у меня дочь. Живем вместе вот уже 2 месяца.
- Я рос в деревне. После выпускного и перед тем, как все разъехались, мы с одноклассниками решили сходить к местной гадалке — так, смеха ради. Она сказала мне совсем немного: «Твоя судьба и самое большое счастье будет связано с прекрасным светлым цветком.» Почти 10 лет спустя я еду в машине и торможу на светофоре. Включаю радио, ведущий говорит: «И ваше счастье прямо перед вами, вам просто нужно внимательнее посмотреть». Поднимаю глаза, а дорогу переходит девушка, у которой в руках белая орхидея в горшке. Не знаю, что мне ударило в голову, но я остановился и побежал за нею. Она потерялась в толпе, а я налетел на идущую передо мной другую девушку. Она упала и вывихнула ногу, я повез ее в больницу. Мы познакомились, и вот уже много лет она моя жена и самая большая любовь в жизни. У нее очень светлые волосы и прекрасное имя — Лилия.
- Любимый старше меня почти на 12 лет. Недавно пришли знакомиться с его семьей: родителями и младшим братом, моим ровесником. Когда смотрели детские фотографии, выяснилось, что мы с этим самым братом были в одной группе в детском садике. Я вспомнила, как все наши девочки были очарованы, даже по-детски влюблены в очень красивого мальчика — его старшего брата, который иногда приходил его забирать. А на последнем выпускном утреннике, когда мы дарили всем родителям и старшим наши самодельные подарки, я подошла к нему и сказала, что хочу выйти за него замуж.
Сегодня он подарил мне колечко и сказал, что очень надеется, что те мои слова еще в силе. Вот такое исполнение детской мечты спустя 17 лет
- Подруга подарила мне отросток цветка и сказала, что, когда он зацветет, я встречу свою судьбу. Сегодня его сожрал кот. У меня все, и в моей личной жизни, похоже, тоже.
А с вами или вашими знакомыми происходили подобные истории, которые заставляют хоть немного поверить в судьбу?