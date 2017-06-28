12 историй о том, что жить с домашним животным трудно, но весело
Домашние животные — это море радости, счастья и умиления. А еще это головная боль, ведь не всегда наши питомцы ведут себя так, как нам бы этого хотелось.
AdMe.ru собрал для вас несколько подслушанных историй про братьев наших меньших, чтобы посмеяться и в очередной раз убедиться: жизнь с животными скучной не бывает.
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Коты, конечно, странные животные, но чтобы так... Встаю по утрам раньше мужа, и кот уныло и сонно ковыляет за мной. Его лоток находится рядом с унитазом. Сажусь, сама едва открыв глаза, он пристраивается на свой лоток. Сделав свои дела, я замечаю, что кот симулирует! Симулирует поход в туалет! Видимо, повторяя за мной. Зачем ему это нужно и кому он что хочет доказать? Одному коту известно!
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Моя кошка всегда очень старательно прячет своих котят. Но если вдруг замешкаюсь и не покормлю ее по первому требованию, то начинает приносить их ко мне и, сев рядом, молча смотрит мне в глаза, мол, бедные мы, несчастные, у меня дети, а ты, противная, не даешь есть кормящей матери!
- У нас дома раздельный санузел, но между ванной и туалетом есть дырка в стене. Взяли недавно котенка, так он повадился залезать под ванную, оттуда через дырку в туалет, а после плюхаться в унитаз! При этом воды в ванне или раковине он боится, а сюда прямо тянет его. Но время идет, кошак подрос, не пролезает в дырку... Теперь он идет на кухню, опрокидывает свою миску с водой и плюхается в образовавшуюся лужу.
- Искренне ненавижу своего попугая. Когда я в другой комнате, он издает звуки моего рингтона. Бежишь брать трубку, а там ничего. А когда игнорируешь его — там 100500 пропущенных! Менять звук пробовал — помогает дня на 2 максимум. Про будильники вообще молчу. Пернатый говнюк!
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Есть у меня собака. Пекинес. Когда она косячит — клянчит еду или у котов ее забирает, — я с серьезным лицом говорю ей: «Феномена, душенька моя, где Ваши манеры, Вы, в конце концов, не только себя, но и маменьку позорите». После этого она с оооочень виноватым видом и поджатым хвостом уходит в свою будку и долго еще не выходит.
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Гуляла со своим большим трусливым лабрадором без поводка. Навстречу парень со шпицем. Я зову свою собаку к себе, а парня прошу взять шпица на руки, вдруг испугается. Парень отвечает, что все нормально. Я стою с важным видом, пока моя собака нюхает шпица. Шпиц пугливо смотрит на лабрадора. И... чихает. Моя огромная собака убегает в соседний двор от страха, парень ржет над нами, а я с позором бегу за ней.
- Знакомые выкинули кота, а мы его с мамой подобрали. От знакомых знали, что кот глухой, на «кис-кис» не откликался, ни на какие звуки не реагировал, но в остальном абсолютно нормальный и ласковый котейка. Жил он у нас уже пару лет, и вдруг начал с пакетами играть, на звук пакета с кормом отзываться, на зов парня начал приходить. Оказалось, коту просто на всех плевать и он надменный ленивый засранец. Истинный кот.
- Недавно открывал бутылку пива о тумбочку, а крышка отлетела в кота... Утром я обнаружил, что в мои кроссовки нассано, а рядом лежала та сама крышка. Сначала было смешно, но потом до меня дошло...
- У меня есть домашний любимец — шпиц. Мы с ним редко гуляем, но он очень это любит. Однако если погулять с ним более 20 минут, то он начинает симулировать, что сломал две передние ноги. Упирается носом в землю, выпрямляет лапы и пищит. Первый раз я обосралась, второй раз тоже поверила. Теперь не прокатывает, но приходится брать его на руки и нести домой.
- Живем с мужем в хрущевке, слышимость просто замечательная. Где-то год назад в соседнюю квартиру приехала жить молодая девушка, лет 17–19. И вот на протяжении всего этого года, что она живет рядом с нами, она ежедневно по нескольку раз спрашивает своего кота: «Тиша, КАК можно быть таким хорошим котом, КАК? Ну объясни мне, ПОЧЕМУ ТЫ ТАКОЙ ШИКАРНЫЙ КОТ? Господи, КАК ЖЕ Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ! БОЖЕ, КАКОЙ ЖЕ ТЫ ОФИГЕННЫЙ».
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У меня есть питомец Жора. Он гусь. В детстве мы жили в частном доме в поселке. Бабушка птиц держала, решила зарезать гуся, а он вырвался, ко мне прибежал и жмется так... В итоге гуся я не отдал, а он за мной с тех пор хвостиком ходил. Через время дом продали, вместе с накоплениями хватило на две однушки. Так и поделили: в одной живут бабушка с мамой, в другой — я с Жорой. Вы когда-нибудь встречали человека, который 18 лет живет с гусем? Это я!
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Моя кошка всеми способами пытается избавиться от нашего кота. Последний ее способ: я обедала на кухне, кошаки сидели рядом. Мне пришлось отойти на пару минут. Спустя какое-то время ко мне прибежала кошка и начала выть и звать на кухню. Придя на место, я вижу, как моя тарелка валяется на полу и кот благополучно с нее жрет. Начала его ругать и хвалить свою кошечку, что сдала своего сородича. Все бы хорошо, но тарелку свернула она и сразу побежала за мной. Откуда я это знаю? Мой парень сидел там и ржал.