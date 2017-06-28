12 историй о том, что жить с домашним животным трудно, но весело

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Домашние животные — это море радости, счастья и умиления. А еще это головная боль, ведь не всегда наши питомцы ведут себя так, как нам бы этого хотелось.

AdMe.ru собрал для вас несколько подслушанных историй про братьев наших меньших, чтобы посмеяться и в очередной раз убедиться: жизнь с животными скучной не бывает.