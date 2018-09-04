12 историй о том, что покупатель не всегда прав
Каждый, кто когда-либо работал в сфере обслуживания, может рассказать немало смешных или странных историй, из которых становится очевидно, что покупатель не всегда бывает прав. Как, впрочем, и продавец: ведь все мы просто люди и нам свойственно ошибаться и порой совершать глупости.
Кое-кто из героев этой статьи думал, будто у кошек на животе есть «акне», которое нужно лечить при помощи крема, другие общались при помощи птичьего языка в общественных местах, а некоторые жутко возмущались на ровном месте — последнее очень знакомо, не правда ли?
AdMe.ru сочувствует всем, кому в жизни попадались не самые приятные покупатели и продавцы. Но вместо того, чтобы концентрироваться на негативных эмоциях, мы предлагаем вам посмеяться над историями о буднях работников торговли, которые мы нашли в инстаграме NotAlwaysRight.
- Я: «Спасибо. Хорошего вам дня».
Покупательница: «И вам тоже. О нет, не вам тоже. Вам еще работать».
@notalwaysright
- Разъяренный покупатель врывается в нашу пиццерию и бросает коробку с пиццей на прилавок.
— Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
— Я просил сделать пиццу с пеперони на одной половине и с сосисками на другой.
Я, заглядывая в коробку: «По-моему, все в порядке. Что именно с ней не так?»
Покупатель: «Я хотел, чтобы пеперони были с ЛЕВОЙ стороны!»
@notalwaysright
- Я неплохо говорю на мандаринском диалекте китайского, но об этом сложно догадаться, так как я не азиатка. В мой магазин заходят покупатели.
— Добрый день, чем я могу вам помочь?
Покупатель № 1: «Ничем, мы просто смотрим».
Покупатель № 2: «Да, мы просто смотрим».
— Хорошо, дайте мне знать, если вам понадобится помощь.
Покупатель № 1 (говорит на мандаринском): «Я же сказал ей, чтобы она отстала. Но она не слушает!»
Покупатель № 2: (на том же языке): «Не обращай внимания, она тупая».
Я: (тоже на мандаринском): «Эй, смотрите, тупая девочка говорит по-мандарински!»
@notalwaysright
- Это случилось во время сезона молодой кукурузы в прошлом году.
— Извините, а насколько свежая эта кукуруза?
— Ее собрали этим утром, так что она свежая настолько, насколько это возможно.
— Да, но кто знает, как долго она перед этим росла?
@notalwaysright
- Покупательница: «Я ищу одежду для годовалой девочки».
— Вся одежда на 12 месяцев в том отделе.
— Нет, ей 1 год.
— Все правильно, вам туда.
— Но вы только что сказали «12 месяцев»!
@notalwaysright
- — Мне нужен хомяк.
— А у вас уже есть для него клетка, подстилка и еда?
— А что, это все нужно?
— Где же, по-вашему, он должен жить?
Покупатель, абсолютно серьезно: «Я думал, что буду кормить его сыром и он будет жить в дырке в стене, как в мультиках».
@notalwaysright
- — Пожалуйста, вот ваша сдача.
— Я не люблю, когда другие люди трогают мои деньги. Могу я сам взять сдачу из кассы?
— Извините, нет.
— Ну и что мне теперь делать? Я не хочу, чтобы вы заразили мои деньги бактериями.
— Завести дебетовую карту?
Раздраженный покупатель уходит со своими «зараженными деньгами».
@notalwaysright
- Я: «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?»
Покупательница: «¿Hablas español?» («Вы говорите по-испански?»)
— Извините, нет.
— Почему нет? Почему ваши родители вас не научили?
— Потому что мы гавайцы.
— Ну и что? Это не оправдание.
— Вы говорите по-гавайски?
— Конечно, нет. Я колумбийка.
— Ну и что? Это не оправдание.
@notalwaysright
- В нашу ветеринарную клинику входит женщина с кошачьей переноской и ставит ее на мой стол.
— Добрый день, вы хотели бы записаться к ветеринару?
— Нет, мне только нужен крем от прыщей для кошек.
— Что вы имеете в виду?
Женщина (вытаскивает кошку из переноски): «Видите? У нее прыщи на животе».
Я: «Это не прыщи. Это соски».
@notalwaysright
- Гость: «Так что, этот отель открыт 24 часа?»
— Да, конечно.
— В самом деле?
— Да, в противном случае нам пришлось бы выставить всех на улицу в 11 вечера, чтобы мы могли пойти домой.
@notalwaysright
- Я работаю продавцом. До закрытия магазина осталось 10 минут, а мне еще нужно пропылесосить. Но я не могу этого сделать из-за покупателя.
Покупатель: «Пылесос».
— Извините?
— Начинайте пылесосить, я не возражаю.
— Вы уверены?
— Да, я сам — владелец магазина и знаю, каково приходится, когда идиоты вроде меня приходят прямо перед закрытием, а ты в это время пытаешься убираться.
@notalwaysright
- Я: «Что-нибудь еще?»
Покупатель: «Нет, только корм для птиц».
Я: «Хорошо».
Неожиданно покупатель издает громкий птичий крик: «КА-КА-АВ!»
Через секунду такой же крик доносится из другого конца магазина.
Я: «Что это было?»
Покупатель: «О, это моя жена. Мы с ней всегда так делаем, чтобы найти друг друга в людном месте».
@notalwaysright