12 историй о том, что покупатель не всегда прав

Каждый, кто когда-либо работал в сфере обслуживания, может рассказать немало смешных или странных историй, из которых становится очевидно, что покупатель не всегда бывает прав. Как, впрочем, и продавец: ведь все мы просто люди и нам свойственно ошибаться и порой совершать глупости.

Кое-кто из героев этой статьи думал, будто у кошек на животе есть «акне», которое нужно лечить при помощи крема, другие общались при помощи птичьего языка в общественных местах, а некоторые жутко возмущались на ровном месте — последнее очень знакомо, не правда ли?

AdMe.ru сочувствует всем, кому в жизни попадались не самые приятные покупатели и продавцы. Но вместо того, чтобы концентрироваться на негативных эмоциях, мы предлагаем вам посмеяться над историями о буднях работников торговли, которые мы нашли в инстаграме NotAlwaysRight.

  • Я: «Спасибо. Хорошего вам дня».
    Покупательница: «И вам тоже. О нет, не вам тоже. Вам еще работать».
    @notalwaysright
  • Разъяренный покупатель врывается в нашу пиццерию и бросает коробку с пиццей на прилавок.
    — Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
    — Я просил сделать пиццу с пеперони на одной половине и с сосисками на другой.
    Я, заглядывая в коробку: «По-моему, все в порядке. Что именно с ней не так?»
    Покупатель: «Я хотел, чтобы пеперони были с ЛЕВОЙ стороны!»
    @notalwaysright
  • Я неплохо говорю на мандаринском диалекте китайского, но об этом сложно догадаться, так как я не азиатка. В мой магазин заходят покупатели.
    — Добрый день, чем я могу вам помочь?
    Покупатель № 1: «Ничем, мы просто смотрим».
    Покупатель № 2: «Да, мы просто смотрим».
    — Хорошо, дайте мне знать, если вам понадобится помощь.
    Покупатель № 1 (говорит на мандаринском): «Я же сказал ей, чтобы она отстала. Но она не слушает!»
    Покупатель № 2: (на том же языке): «Не обращай внимания, она тупая».
    Я: (тоже на мандаринском): «Эй, смотрите, тупая девочка говорит по-мандарински!»
    @notalwaysright
  • Это случилось во время сезона молодой кукурузы в прошлом году.
    — Извините, а насколько свежая эта кукуруза?
    — Ее собрали этим утром, так что она свежая настолько, насколько это возможно.
    — Да, но кто знает, как долго она перед этим росла?
    @notalwaysright
  • Покупательница: «Я ищу одежду для годовалой девочки».
    — Вся одежда на 12 месяцев в том отделе.
    — Нет, ей 1 год.
    — Все правильно, вам туда.
    — Но вы только что сказали «12 месяцев»!
    @notalwaysright
  • — Мне нужен хомяк.
    — А у вас уже есть для него клетка, подстилка и еда?
    — А что, это все нужно?
    — Где же, по-вашему, он должен жить?
    Покупатель, абсолютно серьезно: «Я думал, что буду кормить его сыром и он будет жить в дырке в стене, как в мультиках».
    @notalwaysright
  • — Пожалуйста, вот ваша сдача.
    — Я не люблю, когда другие люди трогают мои деньги. Могу я сам взять сдачу из кассы?
    — Извините, нет.
    — Ну и что мне теперь делать? Я не хочу, чтобы вы заразили мои деньги бактериями.
    — Завести дебетовую карту?
    Раздраженный покупатель уходит со своими «зараженными деньгами».
    @notalwaysright
  • Я: «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?»
    Покупательница: «¿Hablas español?» («Вы говорите по-испански?»)
    — Извините, нет.
    — Почему нет? Почему ваши родители вас не научили?
    — Потому что мы гавайцы.
    — Ну и что? Это не оправдание.
    — Вы говорите по-гавайски?
    — Конечно, нет. Я колумбийка.
    — Ну и что? Это не оправдание.
    @notalwaysright
  • В нашу ветеринарную клинику входит женщина с кошачьей переноской и ставит ее на мой стол.
    — Добрый день, вы хотели бы записаться к ветеринару?
    — Нет, мне только нужен крем от прыщей для кошек.
    — Что вы имеете в виду?
    Женщина (вытаскивает кошку из переноски): «Видите? У нее прыщи на животе».
    Я: «Это не прыщи. Это соски».
    @notalwaysright
  • Гость: «Так что, этот отель открыт 24 часа?»
    — Да, конечно.
    — В самом деле?
    — Да, в противном случае нам пришлось бы выставить всех на улицу в 11 вечера, чтобы мы могли пойти домой.
    @notalwaysright
  • Я работаю продавцом. До закрытия магазина осталось 10 минут, а мне еще нужно пропылесосить. Но я не могу этого сделать из-за покупателя.
    Покупатель: «Пылесос».
    — Извините?
    — Начинайте пылесосить, я не возражаю.
    — Вы уверены?
    — Да, я сам — владелец магазина и знаю, каково приходится, когда идиоты вроде меня приходят прямо перед закрытием, а ты в это время пытаешься убираться.
    @notalwaysright
  • Я: «Что-нибудь еще?»
    Покупатель: «Нет, только корм для птиц».
    Я: «Хорошо».
    Неожиданно покупатель издает громкий птичий крик: «КА-КА-АВ!»
    Через секунду такой же крик доносится из другого конца магазина.
    Я: «Что это было?»
    Покупатель: «О, это моя жена. Мы с ней всегда так делаем, чтобы найти друг друга в людном месте».
    @notalwaysright

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  • 4 сентября 2018
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