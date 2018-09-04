12 историй о том, что покупатель не всегда прав

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Каждый, кто когда-либо работал в сфере обслуживания, может рассказать немало смешных или странных историй, из которых становится очевидно, что покупатель не всегда бывает прав. Как, впрочем, и продавец: ведь все мы просто люди и нам свойственно ошибаться и порой совершать глупости.

Кое-кто из героев этой статьи думал, будто у кошек на животе есть «акне», которое нужно лечить при помощи крема, другие общались при помощи птичьего языка в общественных местах, а некоторые жутко возмущались на ровном месте — последнее очень знакомо, не правда ли?