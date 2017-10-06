12 историй о веселых трудовых буднях

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Какой бы серьезной ни была наша работа, избежать смешных ситуаций и курьезных происшествий практически невозможно.

AdMe.ru нашел 12 веселых историй о том, что случилось на работе с самыми разными людьми — от полицейского до промоутера в костюме хот-дога.