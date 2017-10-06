12 историй о веселых трудовых буднях
Какой бы серьезной ни была наша работа, избежать смешных ситуаций и курьезных происшествий практически невозможно.
AdMe.ru нашел 12 веселых историй о том, что случилось на работе с самыми разными людьми — от полицейского до промоутера в костюме хот-дога.
- Когда увольнялся с работы, решил уйти красиво и незабываемо. Заранее написал заявление и договорился с начальником, с юмором мужик оказался. И вот день «Х», я пришел на работу, как обычно, даже для виду отчет какой-то доделал. Неожиданно для всех в офис врываются мои друзья, все шестеро в форме спецназа (с оружием, в масках, как в фильмах, короче), подбегают ко мне, заламывают руки и уводят со словами: «Наконец-то мы его поймали». Больше меня из коллег никто никогда не видел.
- Ожидала в аэропорту свой рейс и наблюдала, как техник помогает пилоту правильно припарковать самолет. Вот он медленно разводит руки в стороны, потом скрещивает их над головой, пилоты останавливают самолет. А техник показывает им «класс» и как начал прыгать и пританцовывать, что-то прокричал и с прыжка упал на шпагат. Парень любит свою работу.
-
Нахожусь в отпуске, сегодня в 7 утра позвонила начальница и жутким голосом сказала: «Тебе осталось 7 дней»... и, поржав, выключила телефон.
-
В нашем коллективе появилась маленькая, но очень приятная традиция. Каждый месяц мы вытаскиваем листик с именем коллеги и становимся его «тайным другом». Задача заключается в том, чтобы тайно делать приятные сюрпризы. Так здорово утром получать милые записки, яблочки, конфетки, эсэмэски... да и самой тайком подкладывать подарки. Советуем! Очень сплачивает коллектив.
-
У меня муж ремонтирует телефоны. И какие ему только не приносили: утопили в борще, помыли вместе с руками, уронили с балкона, и мне всегда было весело слушать о том, что случилось с бедной техникой. Было смешно. Было. Пока сама не утопила телефон в унитазе. 2 раза.
- Я работаю в компании мобильной связи, когда разговариваю с клиентом, слышу не только его, но и все звуки, которые есть поблизости у клиента. Вот был один случай... Звонит тетка, начинает высказывать какие-то претензии. И вдруг я слышу, что у тетеньки разрывается от писка чайник со свистком. Прямо звон в ушах. Ну я и говорю: «Женщина, давайте вы снимите чайник с плиты, и мы с вами продолжим разговор». Пауза... а затем полный ужаса голос женщины в сторону от трубки: «Коля, неси срочно халат, они нас еще и видят!»
- Устроился на новую работу. Фамилия начальника — Борщ. Перед раздачей неиллюзорных звездюлей он произносит фразу: «Борщ начинает закипать!» Веселый мужик, в общем.
- Из-за того, что я часто уезжаю в командировки, а совещания по работе проводить все равно нужно, обычно устраиваем конференцию в скайпе. На днях получилось так, что позвонили сначала жена с дочуркой, а потом практически сразу же пришел вызов по работе. В общем, что-то у меня в голове перепуталось, и попрощался я с коллегами фразой: «Люблю вас, мои хорошие». Никогда раньше не слышал от них столько умилительных стонов.
- Был сегодня на собеседовании. HR-менеджер дала мне в руки ноутбук и сказала: «Попробуйте-ка мне его продать». Ну я взял ноут, вышел с ним из комнаты, а затем... вообще ушел. Когда я вернулся домой, мне позвонила HR-менеджер и начала истерично кричать: «Немедленно верни мой ноут обратно!» Я сказал: «200 баксов, и ноут ваш».
- Работаю промоутером — раздаю листовки в костюме хот-дога. Внутри дико жарко, поэтому обычно под костюмом я в одних трусах. Сегодня в самый час пик мне приспичило в туалет. Я думаю, несложно представить лица людей, на глазах у которых хот-дог яростно и безуспешно пытался втиснуться в кабинку биотуалета, а потом психанул, разделся и побежал, придерживая семейники.
- Смешной случай засвидетельствовал в больнице. На диване сидела пара в возрасте, и мужчина хватался за сердце, охал и ахал, подошел врач и предложил провести осмотр. Мужчину как подменили, он побелел весь и, заикаясь, начал говорить: «Только... не ты. Только не ты... Я у тебя в меде госы принимал, ты же скорее убьешь, чем градусник правильно поставишь! Дорогая, не так уж и сердце колет. Поехали отсюда!» Тот случай, когда ученик если не превзошел учителя, то как минимум напугал.
- Моя подруга шла на собеседование, и так получилось, что ее по дороге ужалила оса. И не куда-нибудь, а в лицо (в волосах запуталась). Лицо распухло, а подруга как ни в чем не бывало пришла на собеседование. Одного глаза вообще не видно. И сказала, что до встречи с осой выглядела получше, но если они не хотят проводить с ней такое собеседование, то можно перенести. И ее сразу взяли. Сказали, что уж если она даже в таком виде пришла, значит, она человек ответственный, а им как раз таких и надо.