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Животные могут не дать вам поспать или нормально поесть, но они также никогда не дадут вам умереть со скуки.

Редакция AdMe.ru «подслушала» несколько забавных историй, которые доказывают, что животные — это весело.