12 историй о том, что домашние питомцы — это всегда весело
Животные могут не дать вам поспать или нормально поесть, но они также никогда не дадут вам умереть со скуки.
Редакция AdMe.ru «подслушала» несколько забавных историй, которые доказывают, что животные — это весело.
- Вечером вышел на балкон покурить. По карнизу крадется соседский кот — явно разорить воробьиное гнездо. Я притаился и как заору: «А ну брысь отсюда! Что ты тут, скотина, делаешь?» На месте остался только кот! С места сорвалась бабка, собиравшая какие-то семена с цветков под балконом; паренек, пивший пиво на трубе, свалился с нее и бежать; девка, вешавшая объявление на подъезде, мгновенно слиняла. Кот продолжил медленно красться...
- Однажды поздним зимним вечером мой муж увидел в окно, как мужик выгуливает в безлюдном дворе здоровенного добермана. Собака ну очень хотела поиграть, а хозяин увлеченно трепался с кем-то по телефону и не обращал на нее внимания. И тут муж взял лазерную указку и стал играть. С чужим доберманом. С 13-го этажа. Доберман лошадью скакал по двору, перепрыгивая через сугробы и повизгивая от радости. Хозяин по-прежнему трепался в сторонке. Все были счастливы.
- У моей соседки был раньше попугай. Талантливый слишком. За короткий период времени научился воспроизводить звук дверного звонка. И бедная соседка по 20 раз на день открывала дверь. Позже, на день рождения, ей подарили собаку. И беготня к двери прекратилась, так как, когда в дверь реально звонили, собака лаяла. Хозяйка ходила, нарадоваться не могла своей собаке. Но недолго длилось ее счастье. Через две недели попугай начал «звонить», а затем лаять.
- Кот отжег. Денег не было, два дня не мог купить себе еду, голодал. Он, соответственно, тоже. Сегодня утром просыпаюсь — на полу перед кроватью лежат в ряд три воробья, а за ними сидит довольный кот. Увидев, что я проснулся, пододвинул лапой одного поближе ко мне, мол, на хозяин, пожри...
- Сидим вечером семьей на диване перед телевизором. Кот родителей (здоровый британец, 6–7 кг) растянулся в кресле. Через некоторое время с кресла доносится недовольный «мяу». Папа вскакивает с дивана, подбегает к коту и аккуратно переворачивает того на другой бок. Кот зевает и снова засыпает. Видя наши вопросительные взгляды, папа пояснил: «Неудобно лежал».
- Только переехала в новую квартиру (в Германии). Еду в лифте с девушкой и ее собакой, красивым таким черным лабрадором. Выходим из лифта, а девушка, оказывается, моя соседка. Заходит к себе в квартиру. А я стою, в сумке копаюсь, ключи ищу. И слышу из ее квартиры: «Зитц („сядь“), Цойс. Зитц!» — и потом по-русски: «Да не на кошку же, придурок! Встань, дурак, вста-а-ань! Раздавишь, жирдяй!» Я ржать начала в голос, она услышала, дверь открыла — так и познакомились. Теперь вместе с собаками гуляем.
- Говорят, котики реагируют не на слова, а на интонацию. Дома три кота. Провела эксперимент: ласково говорила им плохие вещи и злобно — хорошие. Вывод: мои котики реагируют именно на текст. А вот мой муж — только на интонацию...
- У меня дома живут два питбуля, ротвейлер и кот. Ротвейлер в прыжке жмет от груди 120 кг; питбули вместе и поодиночке могут завалить алабая и даже стаю алабаев; кот, который покрыл всех кошек в округе и разогнал всех котов, строит собак и жрет из их мисок. Брутальность животных просто зашкаливает. Но все меняется, когда приходит он — пылесос...
- Кошка: «Смотришь ужасы в наушниках? Понюхаю-ка я у тебя пятку».
- Живут у меня котик и кошечка. Как-то не уследили — кошка выпала из окна 3-го этажа. Осталась жива, но заднюю лапу ушибла сильно. Даже посинела. Так кот стал уступать больной девочке свой домик (раньше и близко не подпускал), засыпал за ней горшок и миски уступал первой. Кошечка схему поняла, и через какое-то время она стала путать лапу, на которую хромать нужно. Кот это быстро заметил — из домика выгнал, какахи загребать перестал, к мискам — первый.
- Встаю на работу очень рано, в 6 утра. Варю себе кофе и выхожу с ним на балкон. Заметил недавно, что в это время молодая пара (судя по логике) по очереди гуляют с собакой породы лабрадор. Я просто влюбился в эту собаку. Каждое утро за ней наблюдаю. И она каждый раз ведет себя по-разному, в зависимости от того, с кем гуляет. Если с девушкой, собака идет спокойно рядом с ней, опустив голову. Девушка идет, уткнувшись в телефон. Ну а если с парнем — они вместе бегают, бесятся. Бегут по прямой, парень останавливается и резко бежит в другую сторону — собака со всех ног бежит его догонять. Парень кидает палку — собака за доли секунд приносит ее обратно. Столько энергии в них! Парень садится на корточки, вытягивает руки — собака бежит к нему обниматься. Так классно за ними наблюдать! Выхожу на балкон и думаю: «Хоть бы парень сегодня выгуливал!»
- Живет у меня волнистый попугайчик — любитель погулять по полу. Через месяц после его появления дома на него наступил мой дедушка, когда, заправляя постель, пятился назад. Думаете, попугай сдох? Нет, он заговорил. Причем очень четко.
Искра. Буря. Безумие. Ритм
По материалам Подслушано, bash