12 историй о том, что детство — самая безбашенная пора жизни
Детство — беззаботное время, когда все кажется совсем другим. Но об этом узнаешь только во взрослом возрасте, когда есть, так сказать, с чем сравнить. И в доказательство того, что детство — самая удивительная и безбашенная пора нашей жизни, мы собрали для вас истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», которые могли произойти с каждым из нас.
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- В детстве очень любила хрустящий шелест страниц книг и тетрадей. Однажды в мою детскую голову пришла, как мне тогда казалось, гениальная идея: как же классно будут шуршать страницы учебника по окружающему миру, если я опущу его в ведро с водой, а потом высушу. Но вместо приятно шуршащих страниц я получила нечто кривое, растрепанное, очень отдаленно похожее на книгу — и, конечно, выговор от мамы.
- Маму предупредили, что в школе будет костюмированный праздник. Для меня она нашла костюм снежинки, а сама решила нарядиться зайцем. И только непосредственно на празднике она поняла, что костюмированным он был только для детей. До сих пор сохранилась общая фотография, где все мамы нарядные, в платьях, и моя мама — заяц.
- Только что видела, как вполне прилично одетый мальчик на остановке ел сухую лапшу «Роллтон» из пачки. Я даже заулыбалась, детство вспомнила: как же мы любили всей компанией уплетать эту наивкуснейшую гадость! Все-таки дети — всегда дети.
- Самый гениальный обман моего детства — случай, когда брат предложил поиграть в робота, который делает массаж спины. Само собой, роль робота досталась мне, а испытателем был брат. Он делал вид, что нажимает на кнопки, и объяснял, какую функцию я должна выполнять, после чего «менял настройки» на воображаемом компьютере. Для детского возраста это было виртуозно, я даже не поняла ничего и с большим интересом играла.
- В детстве настолько любила мультики про русалочек, что, когда заводила друзей, всегда представлялась Ариэль. Недавно встретила друга детства. Он до сих пор думает, что меня зовут Ариэль.
- У нас с младшей сестрой разница в 4 года. Сколько себя помню, все детство мы дрались, выгоняли друг друга из общей комнаты, ябедничали — все по стандарту. Но было одно слово, которое могло остановить драку и заставить нас скакать и носиться по всей комнате — волшебное слово «тыгдык». Все бы ничего, но сейчас мы выросли, живем в разных городах, но, когда встречаемся, до сих пор танцуем по-лошадиному наш крутой танец «тыгдык». Люблю сестру.
- В 5 лет нашла у мамы презервативы, думала, аккуратно открою, посмотрю, она ничего и не заметит. Размотала во всю длину и, понятное дело, обратно так закрутить не смогла. Пошла и созналась, пообещав купить такие же. Что это такое и для чего они нужны, конечно, не понимала тогда. Деньги были, так как разрешали сдачу оставлять себе. И однажды, когда мы с мамой стояли возле киоска на остановке, я увидела их и закричала: «Вот они, давай куплю!»
- В детстве очень хотела завести домашнее животное, но родители были против. Но даже в этой ситуации я нашла выход: весной бабушка принесла в дом вербу, и я выбрала парочку самых больших и пушистых почек и спрятала в секретере. Так у меня появились «хомячки». Я даже дала им имена, играла с ними и пыталась поить их из крышки, но спустя несколько дней мои новые питомцы завяли, и маме пришлось купить мне настоящего хомячка.
- Все детство провела у бабушки, которая раньше была врачом и у которой часто болело сердце. Естественно, с 8 лет она научила меня делать уколы и разбираться в лекарствах, чтобы в случае чего я могла помочь ей. И вот поздним вечером стало ей так плохо, что ничего не помогало — пришлось вызывать скорую. Бедные врачи, что они думали, когда за ними бегала 10-летняя девочка и командовала: «Судя по симптомам, это гипертонический криз. Я папаверин с дибазолом уже сделала, везите ее в больницу».
- В детстве моя кровать стояла у стены, и я всегда засыпала спиной к ней, потому что боялась монстров и считала, что так они не смогут меня достать. До сих пор помню, что, когда мама приходила со мной посидеть перед сном, я с блаженством разворачивалась к стене лицом, понимая, что мама меня защитит от всего.
- Как-то раз в детстве, когда мне было лет 5–6, съела немытое яблоко. Потом вспомнила, что фрукты и овощи перед едой надо мыть, но раз уж съела, то ничего не поделаешь. И вдруг меня осенило: я быстренько выпила стакан воды и потрясла животом, надеясь, что оно само в животе помоется. Гордая своей «гениальностью», рассказала об этом жене дяди и только спустя несколько лет поняла, почему вместо похвалы она посмотрела на меня взглядом, говорящим: «Мда...»
- Мое детство пришлось на 90-е, и это одни из лучших моих воспоминаний! Помню, как всегда собирались всем двором: зимой строили замки из снега и устраивали битву снежками, а летом мамы кидали с балконов коврики, мы подметали весь двор и делали себе дома под яблонями. По вечерам бабушки выходили нас «охранять», и, пока они болтали, под шумок можно было гулять до 11 вечера. Жгли костры, пекли картошку, и не было на свете ничего вкуснее. И не нужны были гаджеты и интернет.
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Фото на превью overhear