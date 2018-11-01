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Детство — беззаботное время, когда все кажется совсем другим. Но об этом узнаешь только во взрослом возрасте, когда есть, так сказать, с чем сравнить. И в доказательство того, что детство — самая удивительная и безбашенная пора нашей жизни, мы собрали для вас истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», которые могли произойти с каждым из нас.