12 историй о неудачных свиданиях, над которыми хочется то ли плакать, то ли смеяться
Свидание — это всегда так волнительно и неловко, особенно в начале отношений. Герои нашей статьи просто хотели, чтобы первая встреча с предметом их воздыханий прошла идеально, но слегка перестарались. Например, одна девушка накануне свидания решила смазать губы маслом корицы, в итоге слегла с жуткой аллергией и испугала своим видом кавалера так, что тот потерял сознание. Другой парень тоже привел свою избранницу в полнейший ужас, узнав о ее вкусах и предпочтениях абсолютно ВСЕ. И это еще не самые убойные истории, которые произошли с героями нашей сегодняшней подборки. Дальше только веселее.
AdMe.ru собрал для вас 12 самых забавных историй о провальных свиданиях из сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
- На очередное свидание собрались с молодым человеком в театр. Я надела вечернее платье, сделала прическу, потратила на макияж 2 часа. Вечер прошел прекрасно, после спектакля мы поехали к нему. Все время я ловила на себе восхищенные взгляды мужчин и была невероятно горда собой. Уже оказавшись у него, я забежала в ванную комнату, задумалась и... смыла по привычке весь макияж. Сумку я оставила снаружи, пришлось так выходить. Мой кавалер оказался еще и юмористом: он встретил меня фразой «Девушка, а вы кто?»
- Моему другу очень понравилась одна девушка. Перед тем как подкатить, он разузнал о ней все, что мог: хотел удивить. На свидание пришел с ее любимыми цветами, отвел в ее любимый ресторан, заказал ее любимые блюда, даже оделся в том стиле, который она любит. Во время беседы выкладывал все факты, которые знал о ней, еще и со всеми подробностями. Максимально хотел понравиться ей. В общем, девушка бежала от него с криками «Маньяк чертов!»
- Прочитала, что масло корицы делает губы более пухлыми и яркими, купила маслице, нанесла на губы за час до свидания, а потом очнулась в больнице — аллергия. Мой парень распереживался, что меня долго нет, пришел ко мне домой, стучал в дверь, стучал, потом выпросил у соседки, у которой хранится запасная связка (я рассказывала), вторые ключи, зашел в квартиру, а там лежу я — с губами, как попа у макаки. В итоге мой герой падает без сознания. Классное получилось свидание.
- У меня есть брат-близнец, нас различают только родители. В подростковом возрасте я был достаточно активным в плане знакомств с девушками, а брат, напротив, очень робким. Познакомился я как-то раз с девушкой и решил «передать» ее своему брату. На второе свидание я отправил его вместо себя, и все было хорошо, пока в парк не заявился бывший парень этой девушки и не побил его. С тех пор проблемы с личной жизнью мой брат решает самостоятельно.
- Парень пригласил на свидание, встречу назначил рядом с моим домом. И вот гуляем, беседуем... Вдруг он говорит, осматриваясь: «Хороший район, никогда здесь не был. А хочешь посмотреть, где я живу?» Едем на трамвае, потом на метро с пересадкой. Выходим... в моем же микрорайоне, только на другой улице. Но я вида не показываю, говорю: «И у тебя район хороший, зеленый такой! А хочешь, фокус покажу?» Садимся на трамвай, проезжаем 2 остановки — и мы снова на месте нашей встречи. У парня шок. Оказывается, он только недавно приехал жить в наш город и еще не разобрался, что и где находится. Думал, мы живем далеко друг от друга, в разных частях города.
- Договорилась погулять со своим знакомым и захотела взять с собой свою собаку. Сказала, что буду не одна, но сюрприз ему понравится, а он втайне от меня решил устроить «свидание» другу. Встречаемся в парке, я стою спиной с собакой на руках и резко поворачиваюсь. Таких удивленных лиц я не видела никогда. И тут друг моего приятеля выдает: «Вообще-то я брюнеток предпочитаю».
- Я заработалась в анатомичке и забыла про свидание и кино. Молодой человек позвонил мне домой (тогда еще сотовых не было), бабушка подняла трубку. Он попросил позвать меня, а бабушка ответила: «Ариночка еще в морге, но скоро должна быть дома». Больше этот парень мне никогда не звонил.
- Выдавливала маленький прыщик на носу перед первым свиданием с такой силой, что сломала носовую перегородку. Победитель по жизни.
- Подругу пригласил парень к себе домой. Она захотела устроить ему сюрприз, надела костюм медсестры, сверху накинула пальто и пошла на свидание... В подъезде она сняла пальто, приняла соблазнительную позу и позвонила в дверь. Дверь открыла мама парня. «Скорую вызывали?» — единственное, что подруга смогла сказать. Оказывается, парень хотел ее познакомить с мамой.
- Моя бабушка-композитор с детства учила меня разбираться в классической музыке. Пошла я как-то на свидание. Молодой человек начал рассказывать, что он музыкант, играет в оркестре Большого театра. И раза три путал композитора и произведение. В первый раз я подумала: «Со всеми бывает», но потом насторожилась и начала все больше расспрашивать, выводить на чистую воду. Как оказалось, он электрик, а представлялся музыкантом, чтобы девушек клеить.
- То, что мой муж со странностями, я поняла еще на первом свидании, когда предложила ему задать любой вопрос и пообещала ответить на него откровенно (подразумевался вопрос с сексуальным подтекстом). Но он этого не понял, он вообще ничего не понял и спросил следующее: «Ты какую картошку любишь в борще? Когда крупно порезана или мелко?»
- Познакомилась в клубе с мужчиной, который мне безумно понравился. Поехали к нему, я пошла в ванную и зачем-то решила заглянуть в шкафчик под раковиной. Там в банках плавали заспиртованные органы, лежало несколько черепов. Я забаррикадировалась и вызвала полицию. В общем, маньяк оказался преподавателем анатомии в медицинском университете, а все увиденное мной было препаратами, подготовленными им для кафедры. Было очень стыдно. А он ничего, посмеялся надо мной, даже на второе свидание пригласил.
А каким было ваше самое неудачное, но одновременно самое комичное свидание? Поделитесь с нами своей историей!