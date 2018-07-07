12 историй о неудачных свиданиях, над которыми хочется то ли плакать, то ли смеяться

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Свидание — это всегда так волнительно и неловко, особенно в начале отношений. Герои нашей статьи просто хотели, чтобы первая встреча с предметом их воздыханий прошла идеально, но слегка перестарались. Например, одна девушка накануне свидания решила смазать губы маслом корицы, в итоге слегла с жуткой аллергией и испугала своим видом кавалера так, что тот потерял сознание. Другой парень тоже привел свою избранницу в полнейший ужас, узнав о ее вкусах и предпочтениях абсолютно ВСЕ. И это еще не самые убойные истории, которые произошли с героями нашей сегодняшней подборки. Дальше только веселее.