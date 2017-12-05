12 историй о том, что в дружной семье без юмора никуда
Вы все еще верите в то, что с возрастом и появлением семьи веселье заканчивается? Значит, вы незнакомы с этими историями, которые, возможно, произошли с вашими соседями по площадке.
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- Я в школе была «ботаном». Такая типичная отличница, с косичкой, на первой парте, примерное поведение и все такое. Как-то раз маму вызвали к директору. Мне не сказали, зачем. Сижу дома, жду, переживаю. Приходит мама. Оказывается, ей вручили грамоту и какой-то сувенир за то, что вырастила такую дочку, хвалили меня. Села она на диванчик дома, смотрит на меня: «Дочь, слушай, а тебя в школе не бьют?» «Нет». «Странно, а у нас таких били...»
- Брату 11. Ему нравится одна девочка в классе. Захожу к ней на страницу в ВК, читаю статус: «Подойди ко мне сзади и обними... Я так замерзла без твоих объятий». Смотрю на брата: он пишет письмо Деду Морозу о том, что хочет копилку со счетчиком монет и летающий светильник. Да уж, видимо, не суждено ей согреться.
- Мама мне сказала, что рожать надо к августу. Т. к. это овощной месяц и выходят бюджетные дни рождения. Салатиков нафигачил — и все.
- Когда мама и папа начинают ссориться, с битьем посуды и угрозами развода, то наш кот падает в обморок, и так каждый раз. И каждый раз родители жутко пугаются, объединяются и везут его к ветеринару, ну и мирятся по дороге. Пушистый дебил — хранитель семейного очага.
- У моих соседей 7 детей, из которых 4 мальчика и 3 девочки. Есть 4 собаки (2 дворняги, огромная овчарка и акита), 9 кошек (почти всех животных забрали из ужасных условий). Муж работает целый день, забегая лишь на обед, а жена работает по вечерам (фитнес-тренер). Из дома всегда пахнет вкусностями, внутри чисто (иногда захожу на чай), дети учатся хорошо, очень самостоятельные. Они регулярно выбираются на выходные отдохнуть всем скопом. Очень милые, веселые, отзывчивые и доброжелательные ребята. Думаю, сатанисты...
- Я начальница фирмы. Однажды произошел интересный случай: подошла ко мне секретарь и попросила, чтобы я отпустила ее домой. На вопрос «По какой причине?» она ответила, что после 6 не ест, а ее дочь приготовила для нее праздничный торт. Отпустила.
- Идем с мужем по магазину. Он остановился с тележкой у одной из витрин, залип в телефоне. Я набрала в руки подгузники, детское питание и еще чего-то, подхожу и вываливаю все добро в нашу тележку. Стоит молодой парень вот с такими глазами О_О и говорит: «Зачем мне это?» А у него куртка почти такая же, как у мужа, серая с красными полосками. Я такая типа: «Ой!», быстренько достаю свое барахло из его тележки, поворачиваю голову, вижу, рядом муж стоит и наблюдает за действом, я подхожу и вываливаю все в его тележку. Муж делает глаза О_О и громко так говорит: «А мне-то все это зачем?» Парень — разворот на 180° и втопил, изредка оглядывался...
- Ходил сегодня покупать зимнюю обувь, а рядом на диванчике папа с маленьким сыном примеряли ботинки. Папа: «Вот эти тебе нравятся, да? Примерь, как сидят на ножке». Сын: " Ага, класс, мне нравится«. Отец, помогая надевать второй ботинок: «Цена нормальная, вот их тогда и возьмем». Сын в шоке: «И что, всё? И мы никуда не пойдем смотреть дальше? Па-а-а, я теперь только с тобой буду всегда в магазин ходить!»
- Родители знакомой хотели родить трех дочерей и назвать их Вера, Надежда и Любовь. Но что-то пошло не так. Теперь у них есть Вера, Надежда и Денис.
- Новый год. Иду к соседям, переодеваюсь Дедом Морозом и с мешком с подарками звоню в свою квартиру. Открывает жена: «Дед Мороз пришел, подарки принес!» Сын Олег, 3,5 года, стоит, плотно прижавшись к стенке, и исподлобья меня изучает. «Ну, здравствуй, мальчик! Как тебя зовут? А умеешь ли ты стихи рассказывать, песенки петь...» и т. д. Сын рассказал, спел, получил подарки, и я собрался уходить. Перед уходом спросил: «Может, у тебя пожелания какие есть, Олежка?» Ответ убил... «ПАПИНЫ ТАПКИ СНИМИ, НЕ ЗАБУДЬ!»
- У нас в фирме психолог — жена главного директора. И вот однажды новый сотрудник после ругани глав. директора пошел к психологу успокаиваться. Выходит веселый, ну мы и спрашиваем, мол, что да как, а тот, не выкупая, кем она начальнику приходится, нажаловался на него во всех красках. На что она сказала: «Да, он у нас очень агрессивный, так еще руками размахивает... Представляй его осьминогом, который щупальцами размахивает, эффект потрясающий! Сама так делаю...»
- Маму положили в больницу на две недели. Перед уездом она одного из мелких братьев одела в свитер, ну и оставила всех детей с отцом. Спустя две недели возвращается домой и видит картину маслом: малой в том же самом свитере, только уже грязном, затасканном, со следами засохшего супа и прочей еды. Она сразу на отца гнать, мол, ты чего, за детьми вообще следишь? А он в ответ: слежу, слежу. Ты попробуй с него снять этот свитер, он сразу в рев и повторяет: «Мама надела, мама и снимет...»
А какими смешными историями из жизни семьи готовы поделиться вы? Продолжайте тему в комментариях, поднимайте настроение себе и окружающим!