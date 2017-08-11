12 историй о людях, которые заслуживают медаль за находчивость
Каждый день в жизни происходит масса интересных событий, а благодаря таким интернет-страницам, как Pikabu, Подслушано и Палата № 6, об этом становится известно огромному числу людей.
AdMe.ru собрал для вас 12 жизненных историй, каждая из которых — кусочек чьей-то разноцветной жизни.
- Мой парень невероятный. Вчера в ссоре сказала, что не хочу его больше видеть, а он взял и просто выключил свет! Ну как с ним ссориться?
- В детстве я часто болела. Бесконечные врачи, больницы, как меня это все достало! Сказала родителям: «Мне надоело, можно мне волшебное лекарство, чтобы я выпила и вылечилась?». На следующий день папа ворвался в мою комнату с криком: «Нашел!». Он протянул мне маленькую стеклянную баночку и сказал: «Выпьешь — и скоро поправишься, это волшебное зелье». Зеленая штука в баночке убедила меня в том, что напиток на самом деле волшебный. Выпила и пошла на поправку. Позже я узнала, что «волшебное зелье» называется «Тархун» и его продают в каждом продуктовом магазине.
- При помощи книги Аллена Карра можно бросить курить только одним способом — попросить друзей, чтобы они тебя ей по морде били, когда начинаешь тянуться за сигаретой. Примерно так я и бросил, так как прочтение совершенно не помогло...
- В метро передо мной стояла симпатичная девушка, которая откровенно пялилась на парня, который стоял впереди. Вдруг она достала листок из своей сумки и, написав что-то, закинула парню в капюшон)). Через пять минут она, видимо, передумала. Протягивает руку, чтобы забрать листок. Парень это заметил, надел капюшон на голову, и листочек упал на пол. Я жду, что будет дальше. Парень поднимает листок, достает его и звонит на номер, указанный на нем. Телефон девушки зазвонил — она со своим покрасневшим лицом выглядела, как помидор. Когда я выходила, они мило болтали)).
- Пишу я объяснительную — почему вчера опоздала на работу. Придумать ничего не получилось, поэтому написала, что по радио заиграла песня «Зверей» «Районы-кварталы», я начала подпевать, танцевать, а потом и вовсе врубила на компе весь их репертуар начала 2000-х)), простили и не стали штрафовать)).
- Как же мне было стыдно! На операционном столе анестезиолог пытался вывести меня из наркоза, стучал пальцем по лбу и что-то говорил. Я не растерялась и в ответ, открыв один глаз, выдала: «Ты что, дятел что ли?». Лежала вся операционка. Я, конечно же, ничего не помню. Медсестра рассказала.
- Поймала мужа на измене из-за электронных весов. Я тщательно слежу за весом, постоянно его контролирую. Наткнулась в памяти весов на непонятную мне цифру. Долго думала, гадала, когда я могла столько весить, а потом пазл сошелся. Спросила прямо в лоб. Был в шоке, но сознался. Муж был не в курсе, что весы «умные». Умнее, чем он.
- У моей сестры родились близняшки. Она приехала ко мне погостить, оставив мужу детей на воспитание. Мы с сестрой мило пообщались, и она вечером поехала к себе домой, проверять, как без нее справился муж. Через час я получаю сообщение от сестры: «Ты не представляешь, что придумал мой муженек, чтобы девочек различать!» и фото детей, где у одной нарисована на лбу цифра 1, а у второй цифра 2!
- Бабушка поспорила со мной, что я не съем 25 ее пельменей. Я поржал и сказал, что она недооценивает меня. И вот доедаю я 24-й пельмень, а 25-го нет в тарелке... и тут бабушка достает из холодильника пельмень, размером с дыню... В общем, бабушка выиграла.
- Нашел у покойного деда дома старый сундук, очень долго открывал его — думал, что там клад. Когда, наконец, открыл, нашел внутри записку: «Тут была бутылка 20-летнего рома, я хотел подарить ее тебе за правнука, но правнуков нет, поэтому я выпил ее сам. Теперь перечитывай это и осознавай, какой ты неудачник! А ром был отличным! Хохохо!».
- Если ко мне приходят гости, то все всегда оживленно болтают, делятся новостями, помогают готовить вкусняшки, шутят, поют, играют в настолки, да и вообще, ко мне обожают заглядывать друзья. Говорят, у меня в доме какая-то особенная атмосфера. Секрет прост: у меня нет вайфая и не ловит интернет, людям приходится общаться, а не залипать в телефонах.
- Гуляем с сыном (4 года) во дворе. Среди прочих соседей у нас есть вьетнамцы с детьми, которые не говорят по-русски. И вот 3 вьетнамских пацана играют в песочнице, а рядом стоят их велосипеды. Сыну приглянулся один из них. Минут 5 ходил мой сын вокруг да около этого велосипеда и, набравшись смелости, выдал: «Мальчики, можно мне покататься на велосипеде? Я хочу покататься на этом велосипеде. Понимаете? Можно?».
В ответ приходят лишь непонятные звуки. И тут сын выдыхает и, указывая пальцем на велосипед, говорит: «СИНХАНЧОНЧИНХАНЧОНЧИХАН!».
5-секундное молчание... Хозяин велосипеда молча встает, берет свой транспорт, передает его моему сыну и также молча садится обратно. Сын, довольный собой, поехал кататься по двору. А я не знал, что так можно.