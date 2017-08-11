12 историй о людях, которые заслуживают медаль за находчивость

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Каждый день в жизни происходит масса интересных событий, а благодаря таким интернет-страницам, как Pikabu, Подслушано и Палата № 6, об этом становится известно огромному числу людей.

AdMe.ru собрал для вас 12 жизненных историй, каждая из которых — кусочек чьей-то разноцветной жизни.