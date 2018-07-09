12 историй о любви, которая выражается не в словах, а в поступках

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Любовь — это не только комплименты, цветы и серенады под окном, но и тяжкий труд, который требует усилий от обеих сторон. И иногда наши поступки могут говорить близкому человеку намного больше, чем самые приятные слова на свете.