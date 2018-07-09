12 историй о любви, которая выражается не в словах, а в поступках
Любовь — это не только комплименты, цветы и серенады под окном, но и тяжкий труд, который требует усилий от обеих сторон. И иногда наши поступки могут говорить близкому человеку намного больше, чем самые приятные слова на свете.
AdMe.ru подготовил подборку историй от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», в которых есть все: настоящая любовь, искрометный юмор, трогательные поступки и невероятно милые моменты.
- Живу вместе с парнем. У нас есть общий ноутбук, и уже месяц идет война по поводу обоев на главном экране: он постоянно ставит танки, а я — милых зайчиков. Рассказала об этом подруге, и она пришла в гости. Открывает она ноутбук и как ударит меня по лбу рукой! Сказала присмотреться к танку. Я пригляделась повнимательнее и увидела, что там у танка на дуле висит кольцо! Уже месяц. А я и не замечала его. Тут врывается в комнату мой парень и орет: «Может, ты уже выйдешь за меня замуж?!» Скоро свадьба.
- Пока ехала на работу, мое внимание привлекла необычная пара. Это была молодая семья с маленьким ребенком. У девушки были проблемы со слухом и речью, поэтому они всю дорогу общались на языке жестов. Он выучил ради нее целый язык, а мы иногда даже просто «извини» сказать не можем. Вот что значит истинная любовь!
- Бабушка и дедушка 80 лет были вместе. С 15 лет они были неразлучны. Прошли войну вместе партизанами, дедушка вернулся без руки, а бабушка потеряла слух. Прошли через голод и нищету, подняли шестерых детей, уберегли семью от криминальной банды, на пенсии успели попутешествовать и переехать на малую родину, к морю. Бабушка дважды победила рак, дедушка восстановился после инсульта. Дедушка носил бабушке цветы всю жизнь, между ними было столько нежности и заботы. Они умерли в 95 лет с разницей в один день.
- Каждый год в день свадьбы муж отправляет мне СМС: «Наталья Алексеевна, согласны ли вы выйти замуж за Сергея Федоровича?» Улыбаюсь и пишу в ответ: «Согласна!»
- Мужа зовут Евгений, он работает в большом коллективе и часто приходит домой злой и издерганный. Чтобы снять стресс, укладываю его в постельку и рассказываю сказки, которые сама придумала: про богатыря Женю — Добра Молодца, жестоко, но справедливо наказавшего злодеев, а когда сам накосячит — про Женьку-дурака, который, конечно же, все в итоге исправил. Всегда засыпает с улыбкой, с ней же и встает утром.
- Когда моему отцу было 35, ему в срочном порядке назначили сложную операцию на сердце. Все то время, пока он был в больнице, мама находилась рядом, спала с ним на одной маленькой койке. Вышло так, что операцию папе сделали, а через 5 дней у мамы был день рождения. Отец еле ходил от боли, швы расходились. И вот утро маминого дня рождения. Она проснулась, а его рядом нет. В панике начала искать его по всему отделению. Вышла на крыльцо больницы, и тут идет он: с огромным букетом цветов, тортом, конфетами, еле перебирая ногами и стиснув зубы, но с широкой улыбкой и безумной любовью в глазах!
- Мне было 19, ему 24. Моя первая любовь. Встречались почти 2 года, влюбилась по уши, а он сказал мне после нашей первой ночи: «Я больше не хочу с тобой встречаться». У меня земля ушла из-под ног. Весь мир перевернулся, слезы покатились градом. И тут любимый достает кольцо из-под подушки и говорит: «Не хочу с тобой встречаться, хочу, чтобы ты была только моей». Через 5 лет я сказала, что в моей жизни появился другой, что я люблю его больше всех на свете. Муж остолбенел, ни слова не мог сказать, с трудом произнес: «Кто?!» Я ответила: «Наш сын, ну или дочка, пока сама не знаю». Вот она, сладкая месть!
- Уже 3-й год живем вместе с молодым человеком, и он никогда не был особо романтичным. И вот вечером я стою у плиты на кухне, готовлю ужин, смотрю в окно, а там на асфальте написано «Оля, я люблю тебя» и красиво так розы вокруг разложены. Я искренне порадовалась за девушку, а потом поняла, что я тоже Оля! В голове пронеслась радостная мысль: «Может, это мой решил меня порадовать?» И тут же СМС от любимого: «Котлет пожарь, а то я жрать захотел, пока розы на асфальте раскладывал». Романтик, блин.
- Когда он сделал мне предложение, я сказала: «Если мы поженимся, то я тебя никогда не отпущу». Он смеялся: «Тогда держи крепче». Медовый месяц. Идея нырнуть в озеро со скалы была забавной, но, как оказалось, очень глупой. Он не всплыл. Когда я вытаскивала его на берег и делала массаж сердца, ревела и орала во все горло: «Не отпущу! Ни за что! Даже смерти не отдам!» Услышал. Перестал синеть и задышал. Пока дышу — буду рядом.
- Чтобы меня удивить, любимый научился печь блины, переворачивая их в воздухе. О том, что научился он этому совсем недавно, я догадалась по жирным пятнам на потолке.
- Мои родители женаты уже 35 лет. В последние 2 года у мамы развилась деменция, и она каждый день заново знакомится с папой. И каждый день к вечеру она влюбляется в него заново, потому что нет на свете человека, который бы так заботился о ней и оберегал ее больше, чем он.
- Мой любимый мужчина пронзительно смотрит мне в глаза и улыбается одними уголками губ. Задает мне вопрос теплым, родным голосом: «Можно я кое-что сделаю?» Я мягко улыбаюсь в ответ. Мой дорогой человек подхватывает меня на руки и несет. Ранний вечер, улочку освещают огоньки. Люди улыбаются нам, оборачиваются вслед, замечают, какая мы милая пара, какая нежная у нас любовь. Кто же из них знал, что любимый несет меня на руках, потому что я выбесила его и довела до белого каления! И чтобы не сорваться на меня, он тратит свою злобу и энергию на таскание меня на руках.
Расскажите нам свою историю любви, в которой был поступок, оставшийся в вашей памяти навсегда.