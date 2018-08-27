12 историй о добре с таким закрученным сюжетом, что позавидовал бы сам Голливуд
Если вы чувствуете, что теряете веру в людей, немедленно прочтите нашу статью. Мы собрали для вас самые-самые яркие примеры милоты, которые только удалось найти на просторах интернета.
AdMe.ru подготовил подборку историй об удивительных жизненных ситуациях, в которые попали пользователи сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
- Как-то лет 5 назад мы ходили с мамой в магазин одежды. Я присмотрела платье и сказала маме, что хочу себе такое. Я ей его показала. Когда она его увидела, то совсем неожиданно для меня села на стул, который стоял рядом и замолчала. Долго я не могла понять, что с ней. Потом, когда она успокоилась, она рассказала, что, оказывается, такое же платье ей в детстве подарила ее мама. Бабушка умерла, когда моей маме было 14 лет. В итоге она купила мне это платье, и я носила его, а у мамы на глазах появлялись слезы радости.
- Мои родители познакомились, когда папа случайно попал маме снежком в лоб, а она расплакалась. Он подбежал к ней и сказал: «Девочка, прости, хочешь я женюсь на тебе? Только маме своей не говори, что это я попал!» Мама и сказала «да». Через годы они поженились, и у них родились две дочки.
- Я всегда ношу с собой шокер-фонарик — подарок бывшего. Я часто возвращалась поздно домой, а он из-за работы не мог меня встретить и очень переживал. Иду я сегодня домой, уже около подъезда меня кто-то догоняет и закрывает мне глаза. Я даже не подумала, что это шутка, поэтому сразу же выхватила шокер из сумочки и ударила «нападающего». Поворачиваюсь, а там он — мой бывший. Лежит, корчится от боли и хохочет. Спрашиваю, мол, ты нормальный вообще, чего смеешься, а он говорит: «Я просто радуюсь, что ты все еще можешь за себя постоять».
- У сестры появился муж, с виду брутальный 38-летний мужик с бородой. Но сегодня она рассказала, что в 7 утра, когда кончился наполнитель для кошачьего горшка, он собирал на улице мокрый песочек, а потом жарил его на сковороде и после дул на него, чтобы тот остыл, а то «вдруг котик обожжет лапки».
- Я донор крови. Лето, жарко, короткие рукава. Бабушки вокруг смеряют меня презрительными взглядами, увидев синяк на сгибе локтя и бледность. И только одна девочка лет 8-9 уступила место и на мамины возмущения ответила: «Эта тетя спасает всех своей кровью, ее нужно любить и уважать». Думала, там же расплачусь.
- Стоят у меня брекеты, очень комплексовала на этот счет. Познакомилась с парнем в интернете — красивый. Долго отказывалась от свидания, но в итоге он меня уговорил. Пришла на встречу, он улыбнулся, а там тоже брекеты! В общем, теперь мы парочка «щелкунчиков»!
- Сегодня наблюдала «борьбу добра со злом». Вышла из кабинки туалета в фастфуде, туда сразу юркнула девушка. Стою поправляю макияж. Девушка выходит, открывает уже дверь, чтобы выйти в зал, переносит одну ногу через порог и, резко разворачиваясь, спрашивает, с собой ли у меня телефон. Вспоминаю, что вроде оставила его парню. Она опять собирается уходить, но в последнюю секунду спрашивает, что стоит на заставке. Отвечаю — и тут она, подумав пару секунд, отдает мне мой телефон. Добро победило!
- Работаю в ЗАГСе, регистрирую браки. Сегодня пришла пара, все скромно: они и свидетели. Задаю ему обычный вопрос о том, согласен ли он взять ее в жены, на что парень отвечает: «А если она меня заставляет, это считается?» Девушка его толкает, и он наконец говорит, что согласен. Я начинаю спрашивать ее, и тут он говорит: «Хотя нет, я передумал» — и убегает. Девушка в слезы, подружка ее утешает, я в растерянности. И тут парень вваливается обратно в зал с целой толпой родственников, встает перед ней на колено, просит простить и спрашивает, выйдет ли она за него, а сам протягивает ей коробочку, в которой еще одно кольцо и ключи от их собственной квартиры. Оказалось, что ребята были бедными, и у них не было денег даже на свадьбу, но парень выиграл в лотерею кучу денег, втайне от невесты купил квартиру и устроил грандиозную свадьбу со всеми родственниками и друзьями.
- Студент, третий курс. Нашел кошелек. Не жадный — позвонил. Ответила женщина, договорились о встрече. В назначенное время стою. Вдруг подъезжает Land Rover, из него выходит бородатый мужик и говорит сесть в машину. Я испугался, но пошел. Мы сели. У меня сердце в пятки ушло. Вдруг он улыбнулся, сказал спасибо — и дал мне половину налички из найденного мной кошелька (примерно 12 тысяч).
- Начала копить на машину еще в 17 лет, откладывая деньги с подработок. В 23 взяла б/у авто за 450 тысяч: училась на очном, так что особо не поработаешь. Пылинки сдувала, от града бегала укрывать, но как-то вышла летом, а корпус изрисован отверткой. Написала объявление на подъезде, но никто не сознался, конечно...
Спустя два года ждет у авто девочка лет 16 и сознается, что это сделала она и испугалась, но совесть мучает. Все лето помогала моей маме на даче, отрабатывала — сама предложила.
- Вечер воскресенья. Мы с подругой решили сходить в магазин за чем-нибудь сладким. Осталось буквально 10-20 минут до закрытия магазина, а он у нас за углом, идти 3 минуты. Ну мы спустились, уже купили все и стоим на кассе, передо мной женщина средних лет. Она купила торт, коробку конфет, и в руках у нее васильки. Про себя подумала, что, может, у подруги ее день рождения и они решили посидеть, чаек выпить. Купила женщина и открытку, просит на кассе ручку и спрашивает у меня и подруги, кто из нас красиво пишет. Без промедления подруга выдает, что я, и эта женщина отводит меня в сторонку. Рассказала она мне, что это она купила девушке, которую недавно познакомила с сыном, и то, что она купила, будет подарено от имени ее сына. Она все переживала, понравится ей или нет. Такой заботы о своем сыне я еще не встречала. Это так мило!
- Сегодня на выходе из магазина техники с покупкой охранник попросил показать чек, обычное дело. В руках был пакет, а сам чек я убрала в коробку. Подходит ко мне сын, которого охранник не заметил, и на просьбу: «Подержи пакет, мой хороший» — охранник потянул руки. Большой, солидный дяденька в форме тоже хочет внимания и доброго слова!
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Фото на превью pn6