12 историй, которые могли случиться в каждой семье, где ценят хороший юмор
Со всеми случаются курьезы на работе или в путешествиях, но настоящий кладезь юмора, подколов и шуток — это дом.
Редакция AdMe.ru «подслушала» несколько забавных историй, которые могли произойти только в семьях, где чувство юмора передается по наследству.
- Поссорилась с мужем, дико просто меня разозлил. Ушла в душ, стою под потоками воды, злюсь. Вытираюсь полотенцем — тоже злюсь. И тут с ужасом понимаю, что забыла напрочь, за что. Пришлось идти к мужу и уточнять.
- Мне было 10 лет, и мой папа учил меня плавать ровно 15 секунд. Это время он потратил на то, чтобы сбросить меня с пирса. Как побочный эффект — я еще и материться тогда научилась...
- Я студент, денег совсем нет. Так получилось, что надо было ехать в соседний город на поезде. Ну я набрал себе водички из-под крана в бутылку и купил дешевую булочку на рынке. Ехать недолго — 7 часов. Вот лежу я на верхней полке, жрать невыносимо хочется, а в животе поют киты. Чувствую, что сдохну сейчас от голода, а булку я уже съел. Со мной ехала какая-то семейка, вот они решили пожрать: достали курицу, напитки. Обжираются, а у меня текут слюни. Тут глава семейства обращается ко мне: «Ты, студент, есть, наверное, хочешь? Садись, ешь!» Я, не веря своему счастью, слезаю с верхней полки, сажусь за стол, как вдруг он говорит мне: «Только подожди чуток, мы сейчас все свое соберем, и можешь есть».
- Младший брат сегодня спросил:
— А правда, что у тебя в университете все вопросы или билеты выдают перед экзаменом?
Я:
— Да.
Брат:
— Так их же можно все выучить!
- Сидели с мужем и его новыми знакомыми ужинали. Тут раздается истошный крик. Мы выбегаем на улицу, а там два мужика пьяных. У одного 4 пальца отрублено, а у другого топор в руках.
Я среагировала быстро. Вырубила того, что с топором. Вызвала скорую. Пальцы положила в морозильник. Руку перевязала, чтобы кровопотери не было. В общем, все как надо. А наши новые знакомые сбежали с криками, что мы ненормальная семейка, раз беременная баба (я на 8-м месяце) такая отмороженная. А я просто врач-травматолог с 8 годами стажа.
- Сеструха отожгла. Пришла с дня рождения и на вопрос матери: «Пила?» — ответила: «Шампан стаканского».
- Муж как-то мылся в ванной на втором этаже (частный дом). Закрылся на замок, а тот заклинило. Открыть не смогли ни я снаружи, ни он изнутри. Пришлось ему в окно вылезать (там несложно, на крышу веранды). Тем же вечером мужу заговорщическим тоном сосед сообщил, что видел, как из нашего окна любовник в одних трусах сбегал. Муж не растерялся, ответил: «Да, знаю, это мой».
- Я сообщила мужу о беременности так. Сделала аиста из бумаги (оригами), тест вложила в клюв и приклеила на дверь туалета внутри. Муж спросил, что это за журавль и почему он курит?
- Сижу дома, протираю электрогитару водкой. Ну она и кожный жир с грязью хорошо оттирает, и лак не портит. Попутно жру конфеты, которые стащил с кухни. Протер гитару, поставил на стойку. Только разворачиваюсь к компу, заходит мама. Пятисекундная немая сцена. Сижу за столом я, на столе бутылка водки, конфетка. Фраза мамы: «Грустишь, сынок?»
- При поступлении в 1-й класс нужно было сдать своего рода экзамен. Среди заданий было спеть песенку. Так вот я им спел: «Ай-я-я-яй! Убили негра. Ни за что ни про что, суки, замочили!» Когда, спустя 11 лет, туда же поступала моя сестра, она спела: «Тонкий шрам на любимой попе — рваная рана в моей душе!» Думаю, нашу семейку они надолго запомнят.
- Гуляем с мужем и младшим сыном по набережной. На детской площадке носится пара десятков ребятишек и время от времени слышны возгласы: «Мелисса! Артур! Оливия! Мирабелла! Ян!» И тут откуда-то сбоку громогласный рявк:
— Вовка!
Прямо бальзам на душу.
- Помню, была я маленькая. Осенью пришла пора выкапывать картошку. Родители приехали на поле — а картошки нет! Всю выкопал... кто-то. Орали, матерились, кричали. Папа больше всех. А мама не понимала, кому понадобилось выкапывать огромное поле чужой картошки. А потом выяснилось, что папа с братом ее даже не сажали, а просто ездили бухать, когда говорили, что сажают картошку.
По материалам bash, Подслушано