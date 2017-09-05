12 историй, которые могли случиться в каждой семье, где ценят хороший юмор

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Со всеми случаются курьезы на работе или в путешествиях, но настоящий кладезь юмора, подколов и шуток — это дом.

Редакция AdMe.ru «подслушала» несколько забавных историй, которые могли произойти только в семьях, где чувство юмора передается по наследству.