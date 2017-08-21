12 историй, которые доказывают, что любовь все-таки существует
Конечно, можно быть заядлым скептиком и не верить в любовь. Однако отрицать ее проявления намного сложнее.
AdMe.ru собрал 12 историй, которые доказывают, что любовь все-таки существует.
- Муж ездил на корпоратив с ночевкой. Коллектив молодой, веселый. Девушки симпатичные. Вернулся с похмельем, я доверяю, но немного приревновала. Ложимся спать, он уснул первым, а я спустя время решила его поцеловать — поприставать. Дал в нос. Спросонья подумал, что он еще там. Больше не ревную.
- Для меня настоящая любовь — это не дорогие подарки или букеты цветов. Это мой папа, который с удовольствием помогает маме брить ноги, который ходит покупать ей прокладки в ближайшем магазине, который каждый вечер начищает ей обувь и при этом каждый день говорит, какая она красавица и как он ее любит. Скажете, что подкаблучник? А я скажу, что просто безмерно любит свою жену, у которой серьезные проблемы с позвоночником.
- Классе в 6-м мы ходили с мальчиком Мишей смотреть на звезды. Уходили на самую окраину города, на поле — там темнее, лучше созвездия видно. Ничего пошлого, наивная детская дружба, даже за руки не держались. Миша мне что-то объяснял про Полярную звезду, а я смотрела на него и думала: а ведь мне даже не противно будет взять его грязные носки и постирать руками! Наверное, это и есть любовь, подумала я тогда.
- Решила приготовить мужу романтический ужин. Давно, думаю, не баловала. Работа, усталость. Приготовила, звонок в дверь — стоит с букетом и говорит: «Еду с работы и думаю, что-то давно я своей любимой цветы не дарил».
- Моя мама рассказала, как папа каждый день ждал ее с работы на остановке, потому что боялся, что с нею может что-то случиться. А остановка была очень далеко от дома и представляла из себя только дорожный знак. Автобус ходил раз в полчаса. И папа ждал на остановке, если она опаздывала. Даже в жуткий мороз, в темноте и один, где нельзя спрятаться от ветра и снега. И он никогда не жаловался.
- У меня день рождения. Молодой человек, как обычно, в 23:50 ушел на автобус. Извинился, что не сможет поздравить самым первым, но пришлет СМС. В 00:00 приходит сообщение от него с текстом: «С др». Я начинаю набирать столь же трогательный ответ, как слышу стук в дверь. Открываю. Парень заходит с кучей воздушных шариков в руках! Стоит с этими шариками, читает стишок, голос дрожит, волнуется. Поздравляет. Он напомнил мне ребенка, рассказывающего первый раз на утреннике стишок. И это самое милое, что я когда-либо видела.
- Начала встречаться с парнем, пригласила к себе, предвкушая романтический вечер, но отравилась суши, и полночи меня тошнило. Думала, что все — конец отношениям. Открываю дверь ванной комнаты, а его нет. Смотался, значит... Прошло минут 20. Явился с таблетками, водичкой лечебной и лимоном. Нашел же в незнакомом месте круглосуточную аптеку! Ухаживал до утра, пока я не уснула. Лег со мной в обнимку.
- Спрашиваю у мужа, что такое любовь. Он мне пишет: «Это когда у нее на губе с одной стороны майонез, а с другой — шоколад. А она тебе говорит, что ест только овощи. Потому что диета. А ты ей веришь. Потому что любовь».
- Моя бабушка уже не может ходить, только лежит. Дедушка за ней ухаживает. Начиная с весны он ходит в лес, чтобы собрать для бабушки цветы. А еще он каждый день покупает какие-нибудь сладости. Я просто восхищаюсь ими.
- У всех такие романтичные, ванильные истории знакомств. Знаете, как мы познакомились с моим парнем? На одном из совместных вечеров он сел рядом со мной со словами: «Ты моя женщина, не смей уходить от меня», — угрожающе потрясая тапком. Вот она, моя любовь.
- Поссорился с девушкой из-за пустяка, пошел ночевать в машину, решил ее прогреть, завожу, фары включились автоматически. Вижу, передо мною стоит мое чудо в сапогах и пижаме. В левой руке подушка, в правой руке одеяло. Всю ночь провели в машине.
- Вчера была вторая годовщина свадьбы. В народе ее называют «бумажной». Договорились с мужем вечером сходить в ресторан, но так как настроение было немного вялым, сказала ему, чтобы не дарил цветы. Вечером заехал за мной, открываю дверь машины, а там на сиденье букетик бумажных ирисов. Потом рассказал, как полдня пытался овладеть искусством оригами. Потом вечером меня учил, как эти цветы делать. И этот букет для меня теперь дороже любого самого дорогого подарка.