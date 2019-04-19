12 историй из практики юриста, которые можно рассказывать вместо анекдотов

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Может ли из блога родиться самая настоящая книга? А почему бы и нет? У Константина Костина так и получилось. Началось все с того, что юрист с почти 10-летним стажем начал делиться на Pikabu профессиональными байками. Они оказались так интересны пользователям, что за 11 месяцев блог Константина набрал миллионный рейтинг. Пришлось собирать все истории в один файл и отправляться в издательство.

Мы в AdMe.ru тоже заинтересовались книгой «Байки из жизни: юридические истории» и подготовили для вас самые яркие выдержки из нее.

Каждый развод оплачивается отдельно

Был у меня клиент, которому я помогал по разделу имущества после расторжения брака. Через какое-то время он опять обратился ко мне уже по поводу нового развода. Клиент обозначил суть проблемы, я обозначил сумму. — Так я уже платил! — Когда? — Ну вот, в прошлый раз. — Ну, все правильно. Тогда ты был женат на одной, сейчас — на другой. — Так это что, каждый раз, когда развожусь, платить надо? — Ну как бы да. Обиделся. Ушел. С тех пор не обращается.

Намеренная автоподстава

Истец пытается оспорить свою вину в ДТП и доказать, что имела место автоподстава. В пользу ответчика говорит запись с видеорегистратора. Наконец у истца заканчиваются адекватные доводы, и он делает ход конем: — Ответчик намеренно установил в автомобиле видеорегистратор, поскольку заранее планировал совершить ДТП.

Суд решил

У моей клиентки 1935 года рождения умерла дочь, и бабушка делила с внучкой наследство — квартиру. До меня бабушка ходила по юристам больше года, но все отказывались: дело сложное, а денег — пшик. Решил по доброте душевной помочь бабушке. В итоге — решение в нашу пользу. Можно праздновать. Приходит ко мне эта бабушка: — Милок, ты бы деньги мне вернул. — Это с какой радости? Вы же квартиру получили. — Получила. Но ты же ничего не сделал. Это суд так решил!

Сложное дело

Сижу в офисе, никого не трогаю. Телефонный звонок, женский голос: — Сколько у вас стоит суд по ребенку? — Что по ребенку? Алименты, порядок общения, лишение родительских прав? — Вот вы странные какие-то! Я позвонила до вас в одну контору, мне сразу сказали, что 80 000 рублей. — Ну... у нас пусть будет 75 000 рублей. — А можно дешевле? — Так подробнее ситуацию опишите. — Да какие же вы непонятливые. Суд по ребенку! — А, понял! Дело действительно сложное, у нас тоже 80 000 рублей. Бросила трубку.

Мелкий шрифт

Банк обратился в суд и попросил взыскать с ответчика по кредитному договору почти 400 000 рублей. Сумму представитель банка обосновывал соответствующими пунктами договора. Документ был составлен на одном листе и написан настолько мелким текстом, что даже не прочитаешь. Судья, мужик около 45 лет, силился разобрать текст договора. А потом, наверное, подустал разглядывать буквы размером с блох. — Какая сумма по основному долгу? — 45 000 рублей. — Ну и хватит, не собираюсь я тут в микробиологов играть. Удовлетворил только 45 000 рублей. Представитель банка заверил, что будут обжаловать.

Зомбирование и спиритизм

В конце марта звонит клиентка. Речь грамотная, внятная. Поначалу ничего не напрягло. — Можете оспорить наследство? А то у меня отец квартиру, сад, гараж — все брату завещал. — Закон, конечно, допускает возможность оспорить наследство, но практика по таким делам не очень... Расскажите подробнее. — Понимаете, мой отец работал в КГБ. А их там зомбировали. Уже начинаю понимать, что в дурдоме день открытых дверей. Ищу способ тактично отвязаться. — Я думаю, что зомбирование на суде мы вряд ли докажем. — Да почему? Легко докажем. Видите ли, я занимаюсь спиритизмом... Вот тут я впервые в жизни оборвал звонок от клиента.

Алименты с сауны

Приходит клиент с очень необычным вопросом: как подать в суд на сауну на выплату алиментов? Удивляюсь, прошу разъяснить. Рассказывает. Уехал на вахту на полгода, возвращается — жена на 4-м месяце. Беременность объясняет тем, что ходила с подругами в сауну и там купалась в бассейне. А что там только в бассейне не происходит в этих саунах. Парень жену любит и ее вины в случившемся не видит. Однако считает справедливым, чтобы сауна, которая так плохо чистит бассейны, выплачивала алименты на ребенка. Я так ржал, что стекла тряслись. Кажется, парень понял, что я ему не смогу помочь.

Консультация и депортация

Зашел в офис к знакомым юристам, оба заняты, общаются с клиентом. Заходит товарищ из бывшей советской республики, подсаживается ко мне, описывает ситуацию и спрашивает: депортируют его или нет? Я говорю, что сейчас специалист освободится и проконсультирует. Гость ждать не смог и ушел. Наконец освободились мои знакомые. Спрашивают: — А чего ты его не стал консультировать? — Так я в миграционном законодательстве ни в зуб ногой. — А какая разница? Смело бери 1 000 рублей за консультацию и говори, что не депортируют. Если не депортируют, то ты прав. А если депортируют, он с тебя уже не сможет спросить. И тут я понял, почему они ездят на «Лексусах» и «БМВ», а я — на «Тойоте».

Почему нельзя взыскать алименты?

Была у меня в середине недели клиентка с просьбой составить заявление на взыскание алиментов. Взял у нее копии свидетельств о рождении ребенка и расторжении брака. Читаю. Брак расторгнут в 2014 году с одним гражданином, а в свидетельстве о рождении ребенка (в 2016 году) указан другой мужчина. Уточняю, кто из них биологический отец. Девушка отвечает, что второй. — Как же мы с первого взыщем алименты, если отец ребенка — второй? — А зачем мне со второго алименты? У него и так 3 детей от разных женщин. Давайте с первого взыскивать. У него денег навалом. — Нельзя взыскать алименты на ребенка с того, кто отцом или усыновителем не является. — Плохо... Плохо вы работаете! Пойду к тем, кто сможет.

А как вы докажете, что у вас был кошелек?

Только что закрылась дверь за клиенткой. Проблема у нее следующая: пару месяцев назад где-то в общественном транспорте у нее из сумочки вытащили кошелек. Сумма там не особо большая, около 12 000 рублей, плюс карточки на скидки и банковский пластик. Как порядочный человек, она пошла в полицию, где написала заявление о краже. Сегодня утром по почте получила ответ: в возбуждении уголовного дела отказать в связи с тем, что заявитель не может доказать наличие кошелька до момента кражи. Гениальная отписка.

Клятва Пифагора

Сижу в офисе, скучаю. Залетает девушка, швыряет на стол телефон. — Не работает! — Так это вам в ремонт надо, через дом от нас. — Я у них уже 2 раза ремонтировала. Мне больше не нужен этот телефон. Я хочу, чтобы они мне вернули деньги. — Не вопрос. Претензия стоит столько-то, исковое — столько-то. Тут она натурально подпрыгнула, словно я в нее ядом брызнул. Глаза по 5 рублей стали. — Вы же юристы! Вы же клятву Пифагора давали: помогать людям бесплатно. — Во-первых, я клялся не Пифагору, а Фемиде, а во-вторых, не бесплатно. Нет денег — нет работы. — Я на вас жаловаться буду. Ушла. А у меня осталось ощущение, что, даже если больше никто не придет, я сегодня на работе сидел не зря.

Верните деньги

Обратился ко мне клиент, который хотел вернуть деньги за билет на спектакль. В силу каких-то причин человек не мог посетить представление в указанный день. Изначальная позиция агента, который продал билет, была следующая: мы деньги не возвращаем. В ходе дальнейших переговоров позиция поменялась на «обращайтесь к организатору», а после получения претензии в письменной форме — «возврат осуществляется за вычетом 10 % комиссионного вознаграждения агента». Результатом стало «возврат будет осуществлен на вашу карту в срок от 10 до 30 дней». Это говорит об одном: если поставщик товара или услуги дает вам отказ в личной беседе, при общении в письменной форме его мнение может резко измениться.

Чего только в жизни не случается! Какая из этих историй показалась вам самой интересной?