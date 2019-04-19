12 историй из практики юриста, которые можно рассказывать вместо анекдотов
Может ли из блога родиться самая настоящая книга? А почему бы и нет? У Константина Костина так и получилось. Началось все с того, что юрист с почти 10-летним стажем начал делиться на Pikabu профессиональными байками. Они оказались так интересны пользователям, что за 11 месяцев блог Константина набрал миллионный рейтинг. Пришлось собирать все истории в один файл и отправляться в издательство.
Мы в AdMe.ru тоже заинтересовались книгой «Байки из жизни: юридические истории» и подготовили для вас самые яркие выдержки из нее.
Каждый развод оплачивается отдельно
Был у меня клиент, которому я помогал по разделу имущества после расторжения брака. Через какое-то время он опять обратился ко мне уже по поводу нового развода. Клиент обозначил суть проблемы, я обозначил сумму.
— Так я уже платил!
— Когда?
— Ну вот, в прошлый раз.
— Ну, все правильно. Тогда ты был женат на одной, сейчас — на другой.
— Так это что, каждый раз, когда развожусь, платить надо?
— Ну как бы да.
Обиделся. Ушел. С тех пор не обращается.
Намеренная автоподстава
Истец пытается оспорить свою вину в ДТП и доказать, что имела место автоподстава. В пользу ответчика говорит запись с видеорегистратора. Наконец у истца заканчиваются адекватные доводы, и он делает ход конем:
— Ответчик намеренно установил в автомобиле видеорегистратор, поскольку заранее планировал совершить ДТП.
Суд решил
У моей клиентки 1935 года рождения умерла дочь, и бабушка делила с внучкой наследство — квартиру. До меня бабушка ходила по юристам больше года, но все отказывались: дело сложное, а денег — пшик.
Решил по доброте душевной помочь бабушке. В итоге — решение в нашу пользу. Можно праздновать.
Приходит ко мне эта бабушка:
— Милок, ты бы деньги мне вернул.
— Это с какой радости? Вы же квартиру получили.
— Получила. Но ты же ничего не сделал. Это суд так решил!
Сложное дело
Сижу в офисе, никого не трогаю. Телефонный звонок, женский голос:
— Сколько у вас стоит суд по ребенку?
— Что по ребенку? Алименты, порядок общения, лишение родительских прав?
— Вот вы странные какие-то! Я позвонила до вас в одну контору, мне сразу сказали, что 80 000 рублей.
— Ну... у нас пусть будет 75 000 рублей.
— А можно дешевле?
— Так подробнее ситуацию опишите.
— Да какие же вы непонятливые. Суд по ребенку!
— А, понял! Дело действительно сложное, у нас тоже 80 000 рублей.
Бросила трубку.
Мелкий шрифт
Банк обратился в суд и попросил взыскать с ответчика по кредитному договору почти 400 000 рублей. Сумму представитель банка обосновывал соответствующими пунктами договора.
Документ был составлен на одном листе и написан настолько мелким текстом, что даже не прочитаешь.
Судья, мужик около 45 лет, силился разобрать текст договора. А потом, наверное, подустал разглядывать буквы размером с блох.
— Какая сумма по основному долгу?
— 45 000 рублей.
— Ну и хватит, не собираюсь я тут в микробиологов играть.
Удовлетворил только 45 000 рублей. Представитель банка заверил, что будут обжаловать.
Зомбирование и спиритизм
В конце марта звонит клиентка. Речь грамотная, внятная. Поначалу ничего не напрягло.
— Можете оспорить наследство? А то у меня отец квартиру, сад, гараж — все брату завещал.
— Закон, конечно, допускает возможность оспорить наследство, но практика по таким делам не очень... Расскажите подробнее.
— Понимаете, мой отец работал в КГБ. А их там зомбировали.
Уже начинаю понимать, что в дурдоме день открытых дверей. Ищу способ тактично отвязаться.
— Я думаю, что зомбирование на суде мы вряд ли докажем.
— Да почему? Легко докажем. Видите ли, я занимаюсь спиритизмом...
Вот тут я впервые в жизни оборвал звонок от клиента.
Алименты с сауны
Приходит клиент с очень необычным вопросом: как подать в суд на сауну на выплату алиментов?
Удивляюсь, прошу разъяснить.
Рассказывает. Уехал на вахту на полгода, возвращается — жена на 4-м месяце. Беременность объясняет тем, что ходила с подругами в сауну и там купалась в бассейне. А что там только в бассейне не происходит в этих саунах.
Парень жену любит и ее вины в случившемся не видит. Однако считает справедливым, чтобы сауна, которая так плохо чистит бассейны, выплачивала алименты на ребенка.
Я так ржал, что стекла тряслись. Кажется, парень понял, что я ему не смогу помочь.
Консультация и депортация
Зашел в офис к знакомым юристам, оба заняты, общаются с клиентом.
Заходит товарищ из бывшей советской республики, подсаживается ко мне, описывает ситуацию и спрашивает: депортируют его или нет? Я говорю, что сейчас специалист освободится и проконсультирует.
Гость ждать не смог и ушел. Наконец освободились мои знакомые. Спрашивают:
— А чего ты его не стал консультировать?
— Так я в миграционном законодательстве ни в зуб ногой.
— А какая разница? Смело бери 1 000 рублей за консультацию и говори, что не депортируют. Если не депортируют, то ты прав. А если депортируют, он с тебя уже не сможет спросить.
И тут я понял, почему они ездят на «Лексусах» и «БМВ», а я — на «Тойоте».
Почему нельзя взыскать алименты?
Была у меня в середине недели клиентка с просьбой составить заявление на взыскание алиментов. Взял у нее копии свидетельств о рождении ребенка и расторжении брака.
Читаю. Брак расторгнут в 2014 году с одним гражданином, а в свидетельстве о рождении ребенка (в 2016 году) указан другой мужчина.
Уточняю, кто из них биологический отец. Девушка отвечает, что второй.
— Как же мы с первого взыщем алименты, если отец ребенка — второй?
— А зачем мне со второго алименты? У него и так 3 детей от разных женщин. Давайте с первого взыскивать. У него денег навалом.
— Нельзя взыскать алименты на ребенка с того, кто отцом или усыновителем не является.
— Плохо... Плохо вы работаете! Пойду к тем, кто сможет.
А как вы докажете, что у вас был кошелек?
Только что закрылась дверь за клиенткой. Проблема у нее следующая: пару месяцев назад где-то в общественном транспорте у нее из сумочки вытащили кошелек. Сумма там не особо большая, около 12 000 рублей, плюс карточки на скидки и банковский пластик. Как порядочный человек, она пошла в полицию, где написала заявление о краже.
Сегодня утром по почте получила ответ: в возбуждении уголовного дела отказать в связи с тем, что заявитель не может доказать наличие кошелька до момента кражи.
Гениальная отписка.
Клятва Пифагора
Сижу в офисе, скучаю. Залетает девушка, швыряет на стол телефон.
— Не работает!
— Так это вам в ремонт надо, через дом от нас.
— Я у них уже 2 раза ремонтировала. Мне больше не нужен этот телефон. Я хочу, чтобы они мне вернули деньги.
— Не вопрос. Претензия стоит столько-то, исковое — столько-то.
Тут она натурально подпрыгнула, словно я в нее ядом брызнул. Глаза по 5 рублей стали.
— Вы же юристы! Вы же клятву Пифагора давали: помогать людям бесплатно.
— Во-первых, я клялся не Пифагору, а Фемиде, а во-вторых, не бесплатно. Нет денег — нет работы.
— Я на вас жаловаться буду.
Ушла. А у меня осталось ощущение, что, даже если больше никто не придет, я сегодня на работе сидел не зря.
Верните деньги
Обратился ко мне клиент, который хотел вернуть деньги за билет на спектакль. В силу каких-то причин человек не мог посетить представление в указанный день.
Изначальная позиция агента, который продал билет, была следующая: мы деньги не возвращаем.
В ходе дальнейших переговоров позиция поменялась на «обращайтесь к организатору», а после получения претензии в письменной форме — «возврат осуществляется за вычетом 10 % комиссионного вознаграждения агента». Результатом стало «возврат будет осуществлен на вашу карту в срок от 10 до 30 дней».
Это говорит об одном: если поставщик товара или услуги дает вам отказ в личной беседе, при общении в письменной форме его мнение может резко измениться.
Чего только в жизни не случается! Какая из этих историй показалась вам самой интересной?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru