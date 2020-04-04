12 интернет-переписок, в которых подчас разыгрывается настоящая драма

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Правда, непонятно, трагедия это будет или комедия, ведь в переписках, которые AdMe.ru выбрал для этой статьи, оба жанра идут рука об руку. И даже не знаешь, посочувствовать ли, например, девушке, макияж которой не на шутку оскорбил подписчика, или от души похохотать над тем, как такое вообще могло прийти ему в голову.