12 интернет-переписок, в которых подчас разыгрывается настоящая драма

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Наши переписки в мессенджерах и соцсетях — настоящий кладезь всяких уморительных вещей. Иногда среди повседневных сообщений можно найти такие перлы, что впору снимать короткометражки.

Правда, непонятно, трагедия это будет или комедия, ведь в переписках, которые AdMe.ru выбрал для этой статьи, оба жанра идут рука об руку. И даже не знаешь, посочувствовать ли, например, девушке, макияж которой не на шутку оскорбил подписчика, или от души похохотать над тем, как такое вообще могло прийти ему в голову.

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А у вас были настолько эпичные переписки, что тут же хотелось сделать скриншот? Может, ваши фото тоже комментировал какой-нибудь незнакомец, а вы ему остроумно ответили? Расскажите нам, происходит ли что-то подобное в ваших мессенджерах.

Фото на превью Wizard_Severus / twitter

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